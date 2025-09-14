https://crimea.ria.ru/20250914/vzryv-na-zhd-v-orlovskoy-oblasti--kak-idet-dvizhenie-poezdov-1149444526.html
Взрыв на ж/д в Орловской области – как идет движение поездов
Взрыв на ж/д в Орловской области – как идет движение поездов - РИА Новости Крым, 14.09.2025
Взрыв на ж/д в Орловской области – как идет движение поездов
Завершены восстановительные работы на обоих железнодорожных путях участка Малоархангельск – Глазуновка Орловской области, поезда идут в штатном режиме, сообщает РИА Новости Крым, 14.09.2025
2025-09-14T17:52
2025-09-14T17:52
2025-09-14T17:58
орловская область
поезд
железная дорога
новости
взрыв
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/100351/42/1003514232_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b8a736cfd30063936649d36fb4f07bc2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. Завершены восстановительные работы на обоих железнодорожных путях участка Малоархангельск – Глазуновка Орловской области, поезда идут в штатном режиме, сообщает Московская железная дорога (МЖД).Накануне на территории Орловской области при проверке железнодорожных путей были обнаружены взрывные устройства, при подрыве одного из них погибли три сотрудника Росгвардии. ЧП привело к задержке движения поездов дальнего следования.Организовано информирование пассажиров. На вокзалах Курска, Орла, а также Курском, Киевском, Павелецком и Восточном вокзалах столицы выделен дополнительный персонал для помощи пассажирам, отметили в компании-перевозчике.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250914/chp-na-zheleznoy-doroge-i-pozhar-na-neftezavode-v-lenoblasti--chto-izvestno-1149432588.html
орловская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/100351/42/1003514232_23:0:2754:2048_1920x0_80_0_0_ebc1b51dcc9100be64059ecf3309d559.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
орловская область, поезд, железная дорога, новости, взрыв
Взрыв на ж/д в Орловской области – как идет движение поездов
После взрыва на железной дороге в Орловской завершили восстановительные работы на путях
17:52 14.09.2025 (обновлено: 17:58 14.09.2025)