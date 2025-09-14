https://crimea.ria.ru/20250914/vzryv-na-zhd-v-orlovskoy-oblasti--kak-idet-dvizhenie-poezdov-1149444526.html

Взрыв на ж/д в Орловской области – как идет движение поездов

Завершены восстановительные работы на обоих железнодорожных путях участка Малоархангельск – Глазуновка Орловской области, поезда идут в штатном режиме, сообщает РИА Новости Крым, 14.09.2025

2025-09-14T17:52

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. Завершены восстановительные работы на обоих железнодорожных путях участка Малоархангельск – Глазуновка Орловской области, поезда идут в штатном режиме, сообщает Московская железная дорога (МЖД).Накануне на территории Орловской области при проверке железнодорожных путей были обнаружены взрывные устройства, при подрыве одного из них погибли три сотрудника Росгвардии. ЧП привело к задержке движения поездов дальнего следования.Организовано информирование пассажиров. На вокзалах Курска, Орла, а также Курском, Киевском, Павелецком и Восточном вокзалах столицы выделен дополнительный персонал для помощи пассажирам, отметили в компании-перевозчике.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

