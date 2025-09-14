Рейтинг@Mail.ru
Взрыв на ж/д в Орловской области – как идет движение поездов - РИА Новости Крым, 14.09.2025
https://crimea.ria.ru/20250914/vzryv-na-zhd-v-orlovskoy-oblasti--kak-idet-dvizhenie-poezdov-1149444526.html
Взрыв на ж/д в Орловской области – как идет движение поездов
Взрыв на ж/д в Орловской области – как идет движение поездов - РИА Новости Крым, 14.09.2025
Взрыв на ж/д в Орловской области – как идет движение поездов
Завершены восстановительные работы на обоих железнодорожных путях участка Малоархангельск – Глазуновка Орловской области, поезда идут в штатном режиме, сообщает РИА Новости Крым, 14.09.2025
орловская область
поезд
железная дорога
новости
взрыв
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. Завершены восстановительные работы на обоих железнодорожных путях участка Малоархангельск – Глазуновка Орловской области, поезда идут в штатном режиме, сообщает Московская железная дорога (МЖД).Накануне на территории Орловской области при проверке железнодорожных путей были обнаружены взрывные устройства, при подрыве одного из них погибли три сотрудника Росгвардии. ЧП привело к задержке движения поездов дальнего следования.Организовано информирование пассажиров. На вокзалах Курска, Орла, а также Курском, Киевском, Павелецком и Восточном вокзалах столицы выделен дополнительный персонал для помощи пассажирам, отметили в компании-перевозчике.
орловская область
орловская область, поезд, железная дорога, новости, взрыв
Взрыв на ж/д в Орловской области – как идет движение поездов

После взрыва на железной дороге в Орловской завершили восстановительные работы на путях

17:52 14.09.2025 (обновлено: 17:58 14.09.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. Завершены восстановительные работы на обоих железнодорожных путях участка Малоархангельск – Глазуновка Орловской области, поезда идут в штатном режиме, сообщает Московская железная дорога (МЖД).
Накануне на территории Орловской области при проверке железнодорожных путей были обнаружены взрывные устройства, при подрыве одного из них погибли три сотрудника Росгвардии. ЧП привело к задержке движения поездов дальнего следования.

"В настоящее время движение поездов на перегоне осуществляется по обоим путям в штатном режиме. За поездами, которые задерживаются в пути следования, установлен диспетчерский контроль", – проинформировали в МЖД.

Организовано информирование пассажиров. На вокзалах Курска, Орла, а также Курском, Киевском, Павелецком и Восточном вокзалах столицы выделен дополнительный персонал для помощи пассажирам, отметили в компании-перевозчике.
