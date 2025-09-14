https://crimea.ria.ru/20250914/vybory-gubernatora-sevastopolya-kak-prokhodit-posledniy-den-golosovaniya-1149439706.html
Выборы губернатора Севастополя: как проходит последний день голосования
Выборы губернатора Севастополя: как проходит последний день голосования
2025-09-14T14:53
В Севастополе к полудню заключительного дня выборов очно проголосовало 57% избирателей
14:53 14.09.2025 (обновлено: 15:02 14.09.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе к середине заключительного дня голосования на выборах губернатора города очное участие в голосовании приняло более 57% избирателей, сообщает Севгоризбиркомом.
"По состоянию на двенадцать часов 14 сентября... проголосовало 190 506 избирателей (57,35%)", – сказано в сообщении.
Уточняется, что это данные с учетом числа людей, проголосовавших в дни досрочного голосования и без учета проголосовавших по ДЭГ (дистанционное электронное голосование).
Согласно ранее приведенным данным Севгоризбиркома, в период досрочного голосования, который проходил с 3 по 11 сентября, проголосовали 127 608 избирателей.
В основной период голосования, с 12 по 14 сентября, отдать свой голос за кандидата севастопольцы могут и очно, и дистанционно, воспользовавшись электронным голосованием, для этого требовалось заранее подать соответствующее заявление на портале "Госуслуги".
В дни выборов содействие полиции в обеспечении общественного порядка и безопасности оказывают более 30 добровольных народных дружинников. По словам представителя ДНД Севастополя Михаила Куликова, на избирательных участках царит спокойная рабочая атмосфера.
"Нарушений не зафиксировано, жалоб не поступало. Члены комиссий ответственно подходят к исполнению своих обязанностей, а на участках дежурят наблюдатели, которые следят за соблюдением законности", – рассказал Куликов.
Также к обеспечению общественного порядка на выборах привлечены казаки Севастополя, которые патрулируют прилегающие к избирательным участкам территории.
Севастополь в эти дни выбирает губернатора
и депутатов советов Ленинского и Гагаринского муниципальных округов. Всего в городе для голосования открыто 187 избирательных участков. За проведением выборов на участках следят около 500 наблюдателей, выдвинутых политическими партиями и избирательными объединениями, и 189 человек от Общественной палаты Севастополя.
Ранее замначальника отдела организации охраны общественного порядка МВД по РК, подполковник полиции Ольга Якубова рассказывала
, как обеспечивают безопасность на избирательных участках в республике Крым.
