Выборы губернатора Севастополя: как проходит последний день голосования

2025-09-14T14:53

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе к середине заключительного дня голосования на выборах губернатора города очное участие в голосовании приняло более 57% избирателей, сообщает Севгоризбиркомом.Уточняется, что это данные с учетом числа людей, проголосовавших в дни досрочного голосования и без учета проголосовавших по ДЭГ (дистанционное электронное голосование).Согласно ранее приведенным данным Севгоризбиркома, в период досрочного голосования, который проходил с 3 по 11 сентября, проголосовали 127 608 избирателей.В основной период голосования, с 12 по 14 сентября, отдать свой голос за кандидата севастопольцы могут и очно, и дистанционно, воспользовавшись электронным голосованием, для этого требовалось заранее подать соответствующее заявление на портале "Госуслуги".В дни выборов содействие полиции в обеспечении общественного порядка и безопасности оказывают более 30 добровольных народных дружинников. По словам представителя ДНД Севастополя Михаила Куликова, на избирательных участках царит спокойная рабочая атмосфера.Также к обеспечению общественного порядка на выборах привлечены казаки Севастополя, которые патрулируют прилегающие к избирательным участкам территории.Севастополь в эти дни выбирает губернатора и депутатов советов Ленинского и Гагаринского муниципальных округов. Всего в городе для голосования открыто 187 избирательных участков. За проведением выборов на участках следят около 500 наблюдателей, выдвинутых политическими партиями и избирательными объединениями, и 189 человек от Общественной палаты Севастополя.Ранее замначальника отдела организации охраны общественного порядка МВД по РК, подполковник полиции Ольга Якубова рассказывала, как обеспечивают безопасность на избирательных участках в республике Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе появился фейковый сайт для голосованияПолмиллиона хакерских атак: ЦИК заявила о попытке срыва выборов в РоссииПолитолог назвал главный фактор влияния на итоги выборов в 2025 году

