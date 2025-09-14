Рейтинг@Mail.ru
Выборы губернатора Севастополя и ЧП на ж/д путях в Ленобласти: главное - РИА Новости Крым, 14.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250914/vybory-gubernatora-sevastopolya-i-chp-na-zhd-putyakh-v-lenoblasti-glavnoe-1149444334.html
Выборы губернатора Севастополя и ЧП на ж/д путях в Ленобласти: главное
Выборы губернатора Севастополя и ЧП на ж/д путях в Ленобласти: главное - РИА Новости Крым, 14.09.2025
Выборы губернатора Севастополя и ЧП на ж/д путях в Ленобласти: главное
В России, в том числе в Крыму и Севастополе, завершилось голосование на выборах. В Ленинградской области после ночной атаки беспилотников загорелся... РИА Новости Крым, 14.09.2025
2025-09-14T22:21
2025-09-14T22:21
новости крыма
крым
россия
новости
главное за день
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/0c/1149397059_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_94e7f1acb37b9dc215cf4b7ab5d09aea.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. В России, в том числе в Крыму и Севастополе, завершилось голосование на выборах. В Ленинградской области после ночной атаки беспилотников загорелся нефтеперерабатывающий завод, а с рельсов сошли тепловоз и состав с цистернами. На Кубани назвал фейком сообщения об ограничении продажи топлива в Краснодарском крае. Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова сообщила о совершении более полумиллиона хакерских на ресурсы ЦИК для срыва выборов в России. В Польше сделали заявление о недавнем нарушении воздушного пространства страны беспилотниками после проверки обстоятельств инцидента.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Голосование в Крыму и СевастополеВ городе федерального значения Севастополь завершились выборы губернатора и депутатов советов Ленинского и Гагаринского муниципальных округов.Действующий губернатор Севастополя Михаил Развожаев лидирует на выборах с 82,05% голосов после обработки 9,55% протоколов. Об этом свидетельствуют первые данные ЦИК России.В Республике Крым в этот день завершилось голосование на дополнительных выборах депутата Симферопольского городского совета третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 13.ЧП на железной дороге в Ленинградской областиВ Лужском районе Ленинградской области с рельсов сошел тепловоз, потянув за собой 15 цистерн. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. Спустя несколько часов он проинформировал о сходе с рельсов еще одного тепловоза, в результате чего погиб машинист.Следователи проверят версию диверсии, уточнил глава области. Кроме того, по словам Дрозденко, на Киришском нефтеперерабатывающем заводе произошел пожар после отражения атаки украинских беспилотников.На Кубани развенчали фейк о топливеВ Краснодарском крае опровергли новый фейк об ограничении продажи топлива в регионе с 15 сентября."В соцсетях и мессенджерах распространяют неизвестно где сделанную фотографию на столбе, якобы губернатор Краснодарского края подписал распоряжение о введении временных ограничений на отпуск топлива в регионе с 15 сентября 2025 года. Это – фейк! Это фейк!" – предупредили в оперштабе.Полмиллиона хакерских атак обрушилось на ресурсы ЦИКГлава Центризбиркома Элла Памфилова на брифинге о ходе голосования на выборах в ЕДГ-2025 заявила о беспрецедентной атаке на ресурсы ЦИК и ДЭГ."Зафиксировано около 290 тысяч атак на портал ЦИК и более 200 тысяч – на портал дистанционного электронного голосования (ДЭГ)", – сказала Памфилова.Также в этот день она сообщила о появлении фейкового сайта для голосования в Севастополе.В Польше не смогли доказать нарушение воздушного пространства дронамиПосле "всех доступных мер", которые были приняты для подтверждения показаний радиолокационных систем о возможном нарушении воздушного пространства Польши беспилотниками в ночь на 14 сентября, подтверждений этому найти не удалось. Об этом сообщило оперативное командование родов вооруженных сил страны."Принятые меры не подтвердили показаний радиолокационных систем и, следовательно, нарушения воздушного пространства Польши", – сказано в сообщении.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250914/otlitye-v-granite-samye-yarkie-tsitaty-dmitriya-medvedeva-1149237909.html
https://crimea.ria.ru/20250914/iz-za-silnogo-vetra-ploschad-pozhara-vozle-koktebelya-vyrosla-v-35-raza-1149448211.html
https://crimea.ria.ru/20250914/v-mintopenergo-kryma-nazvali-tri-prichiny-defitsita-benzina-1149446101.html
https://crimea.ria.ru/20250914/zachem-boris-dzhonson-priekhal-v-odessu-1149435439.html
https://crimea.ria.ru/20250914/shtorm-v-krymu-i-bespilotniki-nad-polshey-top-novostey-nedeli-1149394553.html
крым
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/0c/1149397059_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_f10081515eacc7a0acbc2b7442bf7427.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости крыма, крым, россия, новости, главное за день
Выборы губернатора Севастополя и ЧП на ж/д путях в Ленобласти: главное

Выборы губернатора Севастополя и ЧП на железной дороге в Ленобласти – главное за день

22:21 14.09.2025
 
© РИА Новости КрымВыборы в Севастополе
Выборы в Севастополе - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. В России, в том числе в Крыму и Севастополе, завершилось голосование на выборах. В Ленинградской области после ночной атаки беспилотников загорелся нефтеперерабатывающий завод, а с рельсов сошли тепловоз и состав с цистернами. На Кубани назвал фейком сообщения об ограничении продажи топлива в Краснодарском крае. Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова сообщила о совершении более полумиллиона хакерских на ресурсы ЦИК для срыва выборов в России. В Польше сделали заявление о недавнем нарушении воздушного пространства страны беспилотниками после проверки обстоятельств инцидента.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Голосование в Крыму и Севастополе

В городе федерального значения Севастополь завершились выборы губернатора и депутатов советов Ленинского и Гагаринского муниципальных округов.
Действующий губернатор Севастополя Михаил Развожаев лидирует на выборах с 82,05% голосов после обработки 9,55% протоколов. Об этом свидетельствуют первые данные ЦИК России.
В Республике Крым в этот день завершилось голосование на дополнительных выборах депутата Симферопольского городского совета третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 13.
Рабочая поездка Дмитрия Медведева в Крымский федеральный округ - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
14:35
"Отлитые в граните": самые яркие цитаты Дмитрия Медведева

ЧП на железной дороге в Ленинградской области

В Лужском районе Ленинградской области с рельсов сошел тепловоз, потянув за собой 15 цистерн. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. Спустя несколько часов он проинформировал о сходе с рельсов еще одного тепловоза, в результате чего погиб машинист.
Следователи проверят версию диверсии, уточнил глава области. Кроме того, по словам Дрозденко, на Киришском нефтеперерабатывающем заводе произошел пожар после отражения атаки украинских беспилотников.
Пожар возле Коктебеля
21:52
Из-за сильного ветра площадь пожара возле Коктебеля выросла в 3,5 раза

На Кубани развенчали фейк о топливе

В Краснодарском крае опровергли новый фейк об ограничении продажи топлива в регионе с 15 сентября.
"В соцсетях и мессенджерах распространяют неизвестно где сделанную фотографию на столбе, якобы губернатор Краснодарского края подписал распоряжение о введении временных ограничений на отпуск топлива в регионе с 15 сентября 2025 года. Это – фейк! Это фейк!" – предупредили в оперштабе.
АЗС - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
19:55
В Минтопэнерго Крыма назвали три причины дефицита бензина

Полмиллиона хакерских атак обрушилось на ресурсы ЦИК

Глава Центризбиркома Элла Памфилова на брифинге о ходе голосования на выборах в ЕДГ-2025 заявила о беспрецедентной атаке на ресурсы ЦИК и ДЭГ.
"Зафиксировано около 290 тысяч атак на портал ЦИК и более 200 тысяч – на портал дистанционного электронного голосования (ДЭГ)", – сказала Памфилова.
Также в этот день она сообщила о появлении фейкового сайта для голосования в Севастополе.
Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
12:39
Зачем Борис Джонсон приехал в Одессу

В Польше не смогли доказать нарушение воздушного пространства дронами

После "всех доступных мер", которые были приняты для подтверждения показаний радиолокационных систем о возможном нарушении воздушного пространства Польши беспилотниками в ночь на 14 сентября, подтверждений этому найти не удалось. Об этом сообщило оперативное командование родов вооруженных сил страны.
"Принятые меры не подтвердили показаний радиолокационных систем и, следовательно, нарушения воздушного пространства Польши", – сказано в сообщении.
Море и солнце
16:52
Шторм в Крыму и беспилотники над Польшей: топ новостей недели
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Новости КрымаКрымРоссияНовостиГлавное за день
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
23:07Морской транспорт Севастополя возобновил работу
22:55Развожаев назвал причину высокой явки на выборы в Севастополе
22:21Выборы губернатора Севастополя и ЧП на ж/д путях в Ленобласти: главное
22:08Крымский мост: оперативная информация об очередях и времени ожидания
21:52Из-за сильного ветра площадь пожара возле Коктебеля выросла в 3,5 раза
21:44Действующий губернатор Севастополя Развожаев лидирует на выборах
21:31В Крыму растет число зараженных бешенством лис вблизи городов
21:13Аэромобильная группировка МЧС тушит крупный пожар возле Коктебеля
20:54В Севастополе закрыли рейд
20:32Двести домов в Керчи отключат от газоснабжения
20:14Фирмы по травле крыс и тараканов должны иметь лицензию
19:55В Минтопэнерго Крыма назвали три причины дефицита бензина
19:31"Замена домофона": мошенники придумали новую схему обмана жильцов МКД
19:10Семидневка перестройки: прогноз погоды в Крыму на неделю
18:53В Крыму на неделе чаще всего рождались Вани и Евы
18:27В Старом Крыму отмечают Хачверац – праздник Воздвижения Креста
18:10Спас многоквартирный дом от пожара: в Крыму наградили школьника
17:52Взрыв на ж/д в Орловской области – как идет движение поездов
17:35Крымский боксер взял золото на международном турнире
17:09После года восстановительных работ под Киевом повреждена Трипольская ТЭС
Лента новостейМолния