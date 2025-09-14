https://crimea.ria.ru/20250914/vybory-gubernatora-sevastopolya-i-chp-na-zhd-putyakh-v-lenoblasti-glavnoe-1149444334.html

Выборы губернатора Севастополя и ЧП на ж/д путях в Ленобласти: главное

Выборы губернатора Севастополя и ЧП на ж/д путях в Ленобласти: главное - РИА Новости Крым, 14.09.2025

Выборы губернатора Севастополя и ЧП на ж/д путях в Ленобласти: главное

В России, в том числе в Крыму и Севастополе, завершилось голосование на выборах. В Ленинградской области после ночной атаки беспилотников загорелся... РИА Новости Крым, 14.09.2025

2025-09-14T22:21

2025-09-14T22:21

2025-09-14T22:21

новости крыма

крым

россия

новости

главное за день

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/0c/1149397059_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_94e7f1acb37b9dc215cf4b7ab5d09aea.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. В России, в том числе в Крыму и Севастополе, завершилось голосование на выборах. В Ленинградской области после ночной атаки беспилотников загорелся нефтеперерабатывающий завод, а с рельсов сошли тепловоз и состав с цистернами. На Кубани назвал фейком сообщения об ограничении продажи топлива в Краснодарском крае. Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова сообщила о совершении более полумиллиона хакерских на ресурсы ЦИК для срыва выборов в России. В Польше сделали заявление о недавнем нарушении воздушного пространства страны беспилотниками после проверки обстоятельств инцидента.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Голосование в Крыму и СевастополеВ городе федерального значения Севастополь завершились выборы губернатора и депутатов советов Ленинского и Гагаринского муниципальных округов.Действующий губернатор Севастополя Михаил Развожаев лидирует на выборах с 82,05% голосов после обработки 9,55% протоколов. Об этом свидетельствуют первые данные ЦИК России.В Республике Крым в этот день завершилось голосование на дополнительных выборах депутата Симферопольского городского совета третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 13.ЧП на железной дороге в Ленинградской областиВ Лужском районе Ленинградской области с рельсов сошел тепловоз, потянув за собой 15 цистерн. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. Спустя несколько часов он проинформировал о сходе с рельсов еще одного тепловоза, в результате чего погиб машинист.Следователи проверят версию диверсии, уточнил глава области. Кроме того, по словам Дрозденко, на Киришском нефтеперерабатывающем заводе произошел пожар после отражения атаки украинских беспилотников.На Кубани развенчали фейк о топливеВ Краснодарском крае опровергли новый фейк об ограничении продажи топлива в регионе с 15 сентября."В соцсетях и мессенджерах распространяют неизвестно где сделанную фотографию на столбе, якобы губернатор Краснодарского края подписал распоряжение о введении временных ограничений на отпуск топлива в регионе с 15 сентября 2025 года. Это – фейк! Это фейк!" – предупредили в оперштабе.Полмиллиона хакерских атак обрушилось на ресурсы ЦИКГлава Центризбиркома Элла Памфилова на брифинге о ходе голосования на выборах в ЕДГ-2025 заявила о беспрецедентной атаке на ресурсы ЦИК и ДЭГ."Зафиксировано около 290 тысяч атак на портал ЦИК и более 200 тысяч – на портал дистанционного электронного голосования (ДЭГ)", – сказала Памфилова.Также в этот день она сообщила о появлении фейкового сайта для голосования в Севастополе.В Польше не смогли доказать нарушение воздушного пространства дронамиПосле "всех доступных мер", которые были приняты для подтверждения показаний радиолокационных систем о возможном нарушении воздушного пространства Польши беспилотниками в ночь на 14 сентября, подтверждений этому найти не удалось. Об этом сообщило оперативное командование родов вооруженных сил страны."Принятые меры не подтвердили показаний радиолокационных систем и, следовательно, нарушения воздушного пространства Польши", – сказано в сообщении.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250914/otlitye-v-granite-samye-yarkie-tsitaty-dmitriya-medvedeva-1149237909.html

https://crimea.ria.ru/20250914/iz-za-silnogo-vetra-ploschad-pozhara-vozle-koktebelya-vyrosla-v-35-raza-1149448211.html

https://crimea.ria.ru/20250914/v-mintopenergo-kryma-nazvali-tri-prichiny-defitsita-benzina-1149446101.html

https://crimea.ria.ru/20250914/zachem-boris-dzhonson-priekhal-v-odessu-1149435439.html

https://crimea.ria.ru/20250914/shtorm-v-krymu-i-bespilotniki-nad-polshey-top-novostey-nedeli-1149394553.html

крым

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, крым, россия, новости, главное за день