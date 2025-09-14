https://crimea.ria.ru/20250914/vybory-gubernatora-sevastopolya-i-chp-na-zhd-putyakh-v-lenoblasti-glavnoe-1149444334.html
Выборы губернатора Севастополя и ЧП на ж/д путях в Ленобласти: главное
Выборы губернатора Севастополя и ЧП на ж/д путях в Ленобласти: главное
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. В России, в том числе в Крыму и Севастополе, завершилось голосование на выборах. В Ленинградской области после ночной атаки беспилотников загорелся нефтеперерабатывающий завод, а с рельсов сошли тепловоз и состав с цистернами. На Кубани назвал фейком сообщения об ограничении продажи топлива в Краснодарском крае. Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова сообщила о совершении более полумиллиона хакерских на ресурсы ЦИК для срыва выборов в России. В Польше сделали заявление о недавнем нарушении воздушного пространства страны беспилотниками после проверки обстоятельств инцидента.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Голосование в Крыму и СевастополеВ городе федерального значения Севастополь завершились выборы губернатора и депутатов советов Ленинского и Гагаринского муниципальных округов.Действующий губернатор Севастополя Михаил Развожаев лидирует на выборах с 82,05% голосов после обработки 9,55% протоколов. Об этом свидетельствуют первые данные ЦИК России.В Республике Крым в этот день завершилось голосование на дополнительных выборах депутата Симферопольского городского совета третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 13.ЧП на железной дороге в Ленинградской областиВ Лужском районе Ленинградской области с рельсов сошел тепловоз, потянув за собой 15 цистерн. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. Спустя несколько часов он проинформировал о сходе с рельсов еще одного тепловоза, в результате чего погиб машинист.Следователи проверят версию диверсии, уточнил глава области. Кроме того, по словам Дрозденко, на Киришском нефтеперерабатывающем заводе произошел пожар после отражения атаки украинских беспилотников.На Кубани развенчали фейк о топливеВ Краснодарском крае опровергли новый фейк об ограничении продажи топлива в регионе с 15 сентября."В соцсетях и мессенджерах распространяют неизвестно где сделанную фотографию на столбе, якобы губернатор Краснодарского края подписал распоряжение о введении временных ограничений на отпуск топлива в регионе с 15 сентября 2025 года. Это – фейк! Это фейк!" – предупредили в оперштабе.Полмиллиона хакерских атак обрушилось на ресурсы ЦИКГлава Центризбиркома Элла Памфилова на брифинге о ходе голосования на выборах в ЕДГ-2025 заявила о беспрецедентной атаке на ресурсы ЦИК и ДЭГ."Зафиксировано около 290 тысяч атак на портал ЦИК и более 200 тысяч – на портал дистанционного электронного голосования (ДЭГ)", – сказала Памфилова.Также в этот день она сообщила о появлении фейкового сайта для голосования в Севастополе.В Польше не смогли доказать нарушение воздушного пространства дронамиПосле "всех доступных мер", которые были приняты для подтверждения показаний радиолокационных систем о возможном нарушении воздушного пространства Польши беспилотниками в ночь на 14 сентября, подтверждений этому найти не удалось. Об этом сообщило оперативное командование родов вооруженных сил страны."Принятые меры не подтвердили показаний радиолокационных систем и, следовательно, нарушения воздушного пространства Польши", – сказано в сообщении.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. В России, в том числе в Крыму и Севастополе, завершилось голосование на выборах. В Ленинградской области после ночной атаки беспилотников загорелся нефтеперерабатывающий завод, а с рельсов сошли тепловоз и состав с цистернами. На Кубани назвал фейком сообщения об ограничении продажи топлива в Краснодарском крае. Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова сообщила о совершении более полумиллиона хакерских на ресурсы ЦИК для срыва выборов в России. В Польше сделали заявление о недавнем нарушении воздушного пространства страны беспилотниками после проверки обстоятельств инцидента.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым
.
Голосование в Крыму и Севастополе
В городе федерального значения Севастополь
завершились выборы губернатора и депутатов советов Ленинского и Гагаринского муниципальных округов.
Действующий губернатор Севастополя Михаил Развожаев
лидирует на выборах с 82,05% голосов после обработки 9,55% протоколов. Об этом свидетельствуют первые данные ЦИК России.
В Республике Крым в этот день завершилось голосование на дополнительных выборах депутата Симферопольского городского совета третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 13.
ЧП на железной дороге в Ленинградской области
В Лужском районе Ленинградской области с рельсов сошел тепловоз
, потянув за собой 15 цистерн. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. Спустя несколько часов он проинформировал
о сходе с рельсов еще одного тепловоза, в результате чего погиб машинист.
Следователи проверят версию диверсии, уточнил глава области. Кроме того, по словам Дрозденко, на Киришском нефтеперерабатывающем заводе произошел пожар после отражения атаки украинских беспилотников.
На Кубани развенчали фейк о топливе
В Краснодарском крае опровергли
новый фейк об ограничении продажи топлива в регионе с 15 сентября.
"В соцсетях и мессенджерах распространяют неизвестно где сделанную фотографию на столбе, якобы губернатор Краснодарского края подписал распоряжение о введении временных ограничений на отпуск топлива в регионе с 15 сентября 2025 года. Это – фейк! Это фейк!" – предупредили в оперштабе.
Полмиллиона хакерских атак обрушилось на ресурсы ЦИК
Глава Центризбиркома Элла Памфилова на брифинге о ходе голосования на выборах в ЕДГ-2025 заявила
о беспрецедентной атаке на ресурсы ЦИК и ДЭГ.
"Зафиксировано около 290 тысяч атак на портал ЦИК и более 200 тысяч – на портал дистанционного электронного голосования (ДЭГ)", – сказала Памфилова.
Также в этот день она сообщила
о появлении фейкового сайта для голосования в Севастополе.
В Польше не смогли доказать нарушение воздушного пространства дронами
После "всех доступных мер", которые были приняты для подтверждения показаний радиолокационных систем о возможном нарушении воздушного пространства Польши беспилотниками в ночь на 14 сентября, подтверждений этому найти не удалось. Об этом сообщило оперативное командование родов вооруженных сил страны.
"Принятые меры не подтвердили показаний радиолокационных систем и, следовательно, нарушения воздушного пространства Польши", – сказано
в сообщении.
