В Севастополе закрыли рейд
В Севастополе закрыли рейд - РИА Новости Крым, 14.09.2025
В Севастополе закрыли рейд
В Севастополе остановлено движение морского пассажирского транспорта, сообщает городской департамент транспорта.
2025-09-14T20:54
2025-09-14T20:54
2025-09-14T20:57
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе остановлено движение морского пассажирского транспорта, сообщает городской департамент транспорта.В связи с закрытием рейда на площадях Нахимова и Захарова организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте, добавили в дептрансе. О причинах закрытия морского сообщения не уточняется.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
20:54 14.09.2025 (обновлено: 20:57 14.09.2025)