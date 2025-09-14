https://crimea.ria.ru/20250914/v-mintopenergo-kryma-nazvali-tri-prichiny-defitsita-benzina-1149446101.html
В Минтопэнерго Крыма назвали три причины дефицита бензина
В Минтопэнерго Крыма назвали три причины дефицита бензина - РИА Новости Крым, 14.09.2025
В Минтопэнерго Крыма назвали три причины дефицита бензина
На автозаправочных станциях в Крыму все еще можно наблюдать дефицит топлива, тому есть как минимум три причины. Об этом заявили в Минтопэнерго республики.
2025-09-14T19:55
2025-09-14T19:55
2025-09-14T20:22
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. На автозаправочных станциях в Крыму все еще можно наблюдать дефицит топлива, тому есть как минимум три причины. Об этом заявили в Минтопэнерго республики.Со ссылкой на информацию от крымских предприятий-трейдеров в Минтопэнерго отметили, что сложившаяся ситуация находится на ежедневном контроле."Принимаются меры оптимизации", – добавили в министерстве.Ранее на Кубани прокомментировали информацию об ограничениях продажи топлива.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда исчезнет дефицит бензина на заправках КрымаСитуация с бензином в Крыму: как подорожало топливо с начала годаКабмин РФ продлил до октября запрет на экспорт бензина
В Минтопэнерго Крыма назвали три причины дефицита бензина
В Крыму прокомментировали дефицит бензина на АЗС
19:55 14.09.2025