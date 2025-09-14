Рейтинг@Mail.ru
В Крыму на неделе чаще всего рождались Вани и Евы - РИА Новости Крым, 14.09.2025
В Крыму на неделе чаще всего рождались Вани и Евы
В Крыму на неделе чаще всего рождались Вани и Евы - РИА Новости Крым, 14.09.2025
В Крыму на неделе чаще всего рождались Вани и Евы
В Крыму назвали самые популярные и редкие имена новорожденных за неделю. Первые места заняли Иваны и Евы, сообщают в министерстве юстиций РК.
2025-09-14T18:53
2025-09-14T18:53
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. В Крыму назвали самые популярные и редкие имена новорожденных за неделю. Первые места заняли Иваны и Евы, сообщают в министерстве юстиций РК.В список популярных имен для новорожденных также вошли Тимур, Михаил, Дамир, Тимофей, Кирилл, Максим, а также женские имена Диана, Мария, Алие, Эмилия, Варвара и Арина.Некоторые родители выбрали более редкие варианты. Единично зарегистрированы имена Саледин и Каталея. К редким также отнесены Арлен, Синевер, Аркадий, Савелий, Платон, Эмир-Асан, Ария, Фаина, Мира, Аливия и Златослава.Появилась на свет и двойня. Малышки получили имена Адель и Алиса.Кроме того, закон запрещает использовать в имени цифры, символы, бранные слова или указания на титулы и должности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. В Крыму назвали самые популярные и редкие имена новорожденных за неделю. Первые места заняли Иваны и Евы, сообщают в министерстве юстиций РК.
В список популярных имен для новорожденных также вошли Тимур, Михаил, Дамир, Тимофей, Кирилл, Максим, а также женские имена Диана, Мария, Алие, Эмилия, Варвара и Арина.
Некоторые родители выбрали более редкие варианты. Единично зарегистрированы имена Саледин и Каталея. К редким также отнесены Арлен, Синевер, Аркадий, Савелий, Платон, Эмир-Асан, Ария, Фаина, Мира, Аливия и Златослава.
Появилась на свет и двойня. Малышки получили имена Адель и Алиса.

"В нашей стране согласно статье 58 Семейного кодекса РФ имя ребенку дается по соглашению родителей. Если они не смогли прийти к единому мнению или личности родителей не установлены, то имя ребенку выбирает орган опеки и попечительства", – рассказали в министерстве.

Кроме того, закон запрещает использовать в имени цифры, символы, бранные слова или указания на титулы и должности.
