https://crimea.ria.ru/20250914/v-krymu-na-nedele-chasche-vsego-rozhdalis-vani-i-evy-1149400210.html
В Крыму на неделе чаще всего рождались Вани и Евы
В Крыму на неделе чаще всего рождались Вани и Евы - РИА Новости Крым, 14.09.2025
В Крыму на неделе чаще всего рождались Вани и Евы
В Крыму назвали самые популярные и редкие имена новорожденных за неделю. Первые места заняли Иваны и Евы, сообщают в министерстве юстиций РК. РИА Новости Крым, 14.09.2025
2025-09-14T18:53
2025-09-14T18:53
2025-09-14T18:53
новости крыма
крым
дети
общество
минюст крыма
статистика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110073/36/1100733682_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_ae6b21f70907d23664aa799195ed6794.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. В Крыму назвали самые популярные и редкие имена новорожденных за неделю. Первые места заняли Иваны и Евы, сообщают в министерстве юстиций РК.В список популярных имен для новорожденных также вошли Тимур, Михаил, Дамир, Тимофей, Кирилл, Максим, а также женские имена Диана, Мария, Алие, Эмилия, Варвара и Арина.Некоторые родители выбрали более редкие варианты. Единично зарегистрированы имена Саледин и Каталея. К редким также отнесены Арлен, Синевер, Аркадий, Савелий, Платон, Эмир-Асан, Ария, Фаина, Мира, Аливия и Златослава.Появилась на свет и двойня. Малышки получили имена Адель и Алиса.Кроме того, закон запрещает использовать в имени цифры, символы, бранные слова или указания на титулы и должности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110073/36/1100733682_551:0:2916:1774_1920x0_80_0_0_5c1b98bd8af41778f4bd4f705a9bd4aa.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости крыма, крым, дети, общество, минюст крыма, статистика
В Крыму на неделе чаще всего рождались Вани и Евы
Ева и Иван стали самыми популярными именами в Крыму на неделе – минюст
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. В Крыму назвали самые популярные и редкие имена новорожденных за неделю. Первые места заняли Иваны и Евы, сообщают в министерстве юстиций РК.
В список популярных имен для новорожденных также вошли Тимур, Михаил, Дамир, Тимофей, Кирилл, Максим, а также женские имена Диана, Мария, Алие, Эмилия, Варвара и Арина.
Некоторые родители выбрали более редкие варианты. Единично зарегистрированы имена Саледин и Каталея. К редким также отнесены Арлен, Синевер, Аркадий, Савелий, Платон, Эмир-Асан, Ария, Фаина, Мира, Аливия и Златослава.
Появилась на свет и двойня. Малышки получили имена Адель и Алиса.
"В нашей стране согласно статье 58 Семейного кодекса РФ имя ребенку дается по соглашению родителей. Если они не смогли прийти к единому мнению или личности родителей не установлены, то имя ребенку выбирает орган опеки и попечительства", – рассказали в министерстве.
Кроме того, закон запрещает использовать в имени цифры, символы, бранные слова или указания на титулы и должности.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.