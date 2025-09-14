https://crimea.ria.ru/20250914/v-krymu-na-nedele-chasche-vsego-rozhdalis-vani-i-evy-1149400210.html

В Крыму на неделе чаще всего рождались Вани и Евы

В Крыму назвали самые популярные и редкие имена новорожденных за неделю. Первые места заняли Иваны и Евы, сообщают в министерстве юстиций РК.

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. В Крыму назвали самые популярные и редкие имена новорожденных за неделю. Первые места заняли Иваны и Евы, сообщают в министерстве юстиций РК.В список популярных имен для новорожденных также вошли Тимур, Михаил, Дамир, Тимофей, Кирилл, Максим, а также женские имена Диана, Мария, Алие, Эмилия, Варвара и Арина.Некоторые родители выбрали более редкие варианты. Единично зарегистрированы имена Саледин и Каталея. К редким также отнесены Арлен, Синевер, Аркадий, Савелий, Платон, Эмир-Асан, Ария, Фаина, Мира, Аливия и Златослава.Появилась на свет и двойня. Малышки получили имена Адель и Алиса.Кроме того, закон запрещает использовать в имени цифры, символы, бранные слова или указания на титулы и должности.

