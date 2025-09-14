Солнце и ветер: погода в Крыму в воскресенье

https://crimea.ria.ru/20250914/solntse-i-veter-pogoda-v-krymu-v-voskresene-1149222410.html

В воскресенье в Крыму ожидается сухая солнечная, но ветреная погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму ожидается сухая солнечная, но ветреная погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный, восточный 7-12 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +12...14, днем +23...25.В Севастополе малооблачно. Без осадков. Ветер северо-восточный ночью 13-18 м/с, днем 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +12...14, днем +23...25 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. В ночные часы температура воздуха от +17 до +19 градусов, днем от +22 до +27.

