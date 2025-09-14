Рейтинг@Mail.ru
Солнце и ветер: погода в Крыму в воскресенье - РИА Новости Крым, 13.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250914/solntse-i-veter-pogoda-v-krymu-v-voskresene-1149222410.html
Солнце и ветер: погода в Крыму в воскресенье
Солнце и ветер: погода в Крыму в воскресенье - РИА Новости Крым, 13.09.2025
Солнце и ветер: погода в Крыму в воскресенье
В воскресенье в Крыму ожидается сухая солнечная, но ветреная погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 13.09.2025
2025-09-14T00:01
2025-09-13T17:50
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/1e/1148341995_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_035855973fa598d6219817e37d034aa1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму ожидается сухая солнечная, но ветреная погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный, восточный 7-12 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +12...14, днем +23...25.В Севастополе малооблачно. Без осадков. Ветер северо-восточный ночью 13-18 м/с, днем 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +12...14, днем +23...25 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. В ночные часы температура воздуха от +17 до +19 градусов, днем от +22 до +27.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250912/tsiklon-vstupit-v-skhvatku-s-antitsiklonom-pogoda-v-krymu-na-vykhodnykh-1149403001.html
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/1e/1148341995_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_60cf5a323c62f75c57f8dea58519387b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Солнце и ветер: погода в Крыму в воскресенье

Погода в Крыму в воскресенье

00:01 14.09.2025
 
© РИА Новости КрымЧерное море
Черное море - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму ожидается сухая солнечная, но ветреная погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Температура воздуха ночью +9…14, на побережье до +19, днем +21…26, в горах +14…19. Ветер северо-восточный 14 сентября 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный, восточный 7-12 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +12...14, днем +23...25.
В Севастополе малооблачно. Без осадков. Ветер северо-восточный ночью 13-18 м/с, днем 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +12...14, днем +23...25 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. В ночные часы температура воздуха от +17 до +19 градусов, днем от +22 до +27.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Шторм на побережье - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
12 сентября, 20:11Радио "Спутник в Крыму"
Циклон вступит в схватку с антициклоном: погода в Крыму на выходных
 
Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Солнце и ветер: погода в Крыму в воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 14 сентября
22:07Движение поездов в Орловской области открыли по альтернативному маршруту
22:03ЧП в Орловской области: погибли сотрудники Росгвардии
21:43В Севастополе завершился второй день голосования
21:33Открытие космического центра в Москве и заявление Трампа: главное за день
21:22ЧП в Орловской области: Курск отправил 18 автобусов для пассажиров поезда
21:05В Госдуме оценили недавние итоги тестирования детей мигрантов
20:46Куда нести отработанные батарейки – адреса пунктов в Крыму
20:05В Севастополе женщина сбила трех человек на переходе
19:52ЧП на железной дороге в Орловской области - что известно
19:43Подростки в Севастополе создали 15 исторических игр на форуме "Истоки"
19:0838 беспилотников сбиты над Крымом и регионами России
19:05Крымский мост сейчас - обстановка на 19 часов
18:57В горах Крыма спасли женщину
18:35В Лондоне проходит масштабная акция против миграционной политики 0:50
18:10Явка на выборах губернатора Севастополя превысила показатель 2020 года
17:39В Славянске-на-Кубани два авто врезались в витрину продуктового магазина
17:28Ветеран Михаил Латоха в 100 лет проголосовал на выборах в Севастополе
17:17Работы в гурзуфском парке затягиваются из-за доработок проекта
Лента новостейМолния