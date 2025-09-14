https://crimea.ria.ru/20250914/shtorm-v-krymu-i-bespilotniki-nad-polshey-top-novostey-nedeli-1149394553.html

Шторм в Крыму и беспилотники над Польшей: топ новостей недели

Шторм в Крыму и беспилотники над Польшей: топ новостей недели

Шторм с сильными ливнями и подтопления в Крыму. Заявление премьер-министра Польши о нарушениях воздушного пространства страны беспилотниками и ответ Минобороны... РИА Новости Крым, 14.09.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. Шторм с сильными ливнями и подтопления в Крыму. Заявление премьер-министра Польши о нарушениях воздушного пространства страны беспилотниками и ответ Минобороны РФ. Условия заморозки конфликта на Украине от представителя США при НАТО. Гибель людей в бушующем море у берегов Крыма и закрытые пляжи полуострова. Новая российская вакцина против рака. Объявление в розыск на Украине российского исполнителя Тимати и экс-чемпиона мира по боксу Николая Валуева.О том, какие темы интересовали читателей на этой неделе – в подборке РИА Новости Крым.Шторм и подтопления в КрымуШторм с сильными ливнями и ветром обрушился на Крым в среду, на севере полуострова произошли подтопления территорий. Так, сильный дождь накрыл Джанкойский район – в результате схода воды с полей произошло подтопление 26 участков. В селе Кондратьево под воду "ушли" 2 улицы – всего 22 участка, в селе Рысаково в зону подтопления попала одна улица – 4 участка.В регионе продолжает действовать штормовое предупреждение. Из-за непогоды и порывистого ветра в нескольких районах полуострова было ограничено электроснабжение. Все работы по ликвидации последствий подтоплений были завершены в четверг.Беспилотники над ПольшейВо вторник премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о нарушениях воздушного пространства страны беспилотниками и созвал экстренное совещание.В Минобороны России заявили, что в ночь на 10 сентября был нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности, а также БПЛА по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины в Ивано-Франковской, Хмельницкой и Житомирской областях, в Виннице и Львове. При этом объекты для поражения на территории Польши не планировались. В военном ведомстве подчеркнули, что максимальная дальность полета применяемых в ударе российских БПЛА, не превышает 700 километров и добавили, что готовы провести консультации по данной теме с министерством обороны Польши.В связи с военной активностью в субботу были приняты все доступные меры для подтверждения показаний радиолокационных систем о возможном нарушении воздушного пространства страны. В воскресенье, 14 сентября, стало известно, что Вооруженные силы Польши не обнаружили подтверждений нарушения воздушного пространства беспилотниками, из-за чего в небо поднимались самолеты ВВС.Готовность Киева к заморозке конфликтаНа этой неделе постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что Украина готова пойти на прекращение боевых действий с Россией с остановкой конфликта по текущей линии фронта. Условиями для этого, по его словам, могут стать гарантии безопасности для Киева, предполагающие присутствие на территории Украины европейских военных, а для Москвы – включение в соглашение гарантий защиты приходов РПЦ и русскоговорящего населения на Украине.Россия ни при каких обстоятельствах не пойдет на заморозку конфликта по линии фронта с гарантиями безопасности для Украины от Запада, прокомментировал тему исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, историк флота, капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачев.Утонувшие туристы и закрытые пляжи в КрымуПять человек погибли и один спасен в море у берегов Крыма, сообщил на этой неделе главный госинспектор по маломерным судам, замруководителя территориального органа Главного управления МЧС России по Республике Крым Александр Зраенко. Всего с начала года произошло 35 происшествий на воде, в которых погибли 25 человек.Из-за сильного шторма в понедельник пляжи закрывали в Феодосии, в Ялте из-за сильных волн красные флаги на пляжах вывешивали дважды.Российская вакцина против ракаВ России готова вакцина против онкологических заболеваний, она успешно прошла доклинические исследования и ее можно применять, завила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова. Препарат будет изготавливаться персонифицировано под каждого пациента, однако пока не рассчитан на применение в лечении всех форм онкологических заболеваний, рассказал академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.Розыск Тимати и Валуева на УкраинеСлужба безопасности Украины объявила в розыск российского исполнителя Тимура Юнусова, известного как Тимати и экс-чемпиона мира по боксу, депутата Госдумы РФ Николая Валуева.Валуеву и Юнусову выдвинуты обвинения в нарушении порядка въезда на территорию страны. Им вменяется предполагаемое "посягательство на независимость и территориальную целостность Украины".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

