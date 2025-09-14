Рейтинг@Mail.ru
Путин наградил Медведева орденом "За заслуги перед Отечеством" - РИА Новости Крым, 14.09.2025
Путин наградил Медведева орденом "За заслуги перед Отечеством"
Путин наградил Медведева орденом "За заслуги перед Отечеством" - РИА Новости Крым, 14.09.2025
Путин наградил Медведева орденом "За заслуги перед Отечеством"
Президент РФ Владимир Путин наградил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени... РИА Новости Крым, 14.09.2025
2025-09-14T12:23
2025-09-14T12:28
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин наградил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени. Соответствующий указ появился на сайте официального опубликования правовых актов.Документ появился на сайте утром в воскресенье, 14 сентября – в день, когда Дмитрии Медведев отмечает 60-летие.Ранее президент наградил вице-премьера крымского правительства – постоянного представителя республики Крым при президенте РФ Георгия Мурадова орденом "За доблестный труд".Читайте также на РИА Новости Крым:Путин наградил орденом замглавреда медиагруппы "Россия Сегодня" ЧепурныхПутин наградил генерала Герасимова орденом МужестваПутин наградил водителя за спасение людей после удара ВСУ по Учкуевке
Новости
Путин наградил Медведева орденом "За заслуги перед Отечеством"

Путин наградил Медведева орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени – указ

12:23 14.09.2025 (обновлено: 12:28 14.09.2025)
 
© РИА Новости . Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин наградил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени. Соответствующий указ появился на сайте официального опубликования правовых актов.
"За большой вклад в укрепление российской государственности и обеспечение национальной безопасности Российской Федерации наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени Медведева Дмитрия Анатольевича – заместителя председателя Совета безопасности Российской Федерации", – сказано в указе.
Документ появился на сайте утром в воскресенье, 14 сентября – в день, когда Дмитрии Медведев отмечает 60-летие.
Ранее президент наградил вице-премьера крымского правительства – постоянного представителя республики Крым при президенте РФ Георгия Мурадова орденом "За доблестный труд".
Читайте также на РИА Новости Крым:
Путин наградил орденом замглавреда медиагруппы "Россия Сегодня" Чепурных
Путин наградил генерала Герасимова орденом Мужества
Путин наградил водителя за спасение людей после удара ВСУ по Учкуевке
 
Лента новостейМолния