Путин наградил Медведева орденом "За заслуги перед Отечеством"

Путин наградил Медведева орденом "За заслуги перед Отечеством" - РИА Новости Крым, 14.09.2025

Путин наградил Медведева орденом "За заслуги перед Отечеством"

14.09.2025 - Президент РФ Владимир Путин наградил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени

2025-09-14T12:23

2025-09-14T12:23

2025-09-14T12:28

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин наградил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени. Соответствующий указ появился на сайте официального опубликования правовых актов.Документ появился на сайте утром в воскресенье, 14 сентября – в день, когда Дмитрии Медведев отмечает 60-летие.Ранее президент наградил вице-премьера крымского правительства – постоянного представителя республики Крым при президенте РФ Георгия Мурадова орденом "За доблестный труд".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин наградил орденом замглавреда медиагруппы "Россия Сегодня" ЧепурныхПутин наградил генерала Герасимова орденом МужестваПутин наградил водителя за спасение людей после удара ВСУ по Учкуевке

