https://crimea.ria.ru/20250914/posle-goda-vosstanovitelnykh-rabot-pod-kievom-povrezhdena-tripolskaya-tes-1149439414.html
После года восстановительных работ под Киевом повреждена Трипольская ТЭС
После года восстановительных работ под Киевом повреждена Трипольская ТЭС - РИА Новости Крым, 14.09.2025
После года восстановительных работ под Киевом повреждена Трипольская ТЭС
В Киевской области после года восстановительных работ повреждена Трипольская ТЭС, утверждает депутат Верховной рады Сергей Нагорняк. РИА Новости Крым, 14.09.2025
2025-09-14T17:09
2025-09-14T17:09
2025-09-14T17:09
новости
киевская область
черкасская область
житомирская область
трипольская тэс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110984/79/1109847985_0:0:765:430_1920x0_80_0_0_1b61ec9d76f7d2ff9fbf6d30968c56f1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. В Киевской области после года восстановительных работ повреждена Трипольская ТЭС, утверждает депутат Верховной рады Сергей Нагорняк.Как заявил Нагорняк, "годовые восстановительные работы на ТЭС пошли насмарку", цитирует украинского нардепа РИА Новости.Трипольская ТЭС находится на берегу Днепра в Киевской области примерно в 13 километрах к югу от украинской столицы, возле села Триполье. Это крупнейшая электростанция региона, которая обеспечивает электроэнергией Киевскую, Черкасскую и Житомирскую области.Также утром в воскресенье стало известно, что под Киевом повреждена железнодорожная инфраструктура. По информации местных СМИ, при перевозке в поезде в районе села Калиновка Киевской области произошел взрыв из-за детонации боеприпаса.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
киевская область
черкасская область
житомирская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110984/79/1109847985_0:0:681:510_1920x0_80_0_0_7c9699156fb2bd979e1597948c2aa665.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, киевская область, черкасская область, житомирская область, трипольская тэс
После года восстановительных работ под Киевом повреждена Трипольская ТЭС
Под Киевом повреждена крупнейшая ТЭС региона после года восстановительных работ