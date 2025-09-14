https://crimea.ria.ru/20250914/otlitye-v-granite-samye-yarkie-tsitaty-dmitriya-medvedeva-1149237909.html

"Отлитые в граните": самые яркие цитаты Дмитрия Медведева

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отмечает свое 60-летие. Один из самых известных и ярких современных российских политиков за свою...

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отмечает свое 60-летие. Один из самых известных и ярких современных российских политиков за свою карьеру успел поработать фактически на всех ключевых государственных постах: глава администрации президента, премьер-министр, глава российского государства. В период президентства Медведева в стране было проведено реформирование многих сфер жизни страны, включая медицину, энергетику, малый и средний бизнес, социальную сферу. При нем окончательно завершилась контртеррористическая операция в Чечне, а также была успешно отражена вооруженная агрессия режима грузинского президента Михаила Саакашвили против Южной Осетии.На нынешнем посту заместителя главы Совбеза России Медведев контролирует выполнение поручений президента Владимира Путина в сфере обеспечения безопасности страны, в том числе работу ВПК, производство военной техники и ее поставку в войска, а также участвует в выработке внешнеполитического курса РФ.После начала специальной военной операции Дмитрий Анатольевич также регулярно публикует небольшие посты, в основном в Telegram, в которых жестко критикует украинских политиков и коллективный Запад, порой не особо стесняясь в выражениях и награждая врагов России самыми разнообразными эпитетами.РИА Новости Крым публикует подборку наиболее ярких высказываний Медведева, произнесенных или опубликованных им в разные годы.О революциях"Нам революции вообще не нужны, мы, как известно, свой лимит уже исчерпали в прошлом столетии". Июнь 2016 года, на партийном форуме "Экономика России: успех страны и благосостояние каждого".О демократии и свободе"В России есть несколько трудностей демократии. В 90-е годы люди перепутали понятия "демократия" и "благополучие". Тем не менее, конца демократии нет". Сентябрь 2010 года, на Мировом политическом форуме " Современное государство: стандарты демократии и критерии эффективности"."В основе нашей политики должен лежать принцип…, важнейший для деятельности любого современного государства, стремящегося к достижению высоких стандартов жизни. Это принцип "Свобода лучше, чем несвобода". Февраль 2008 года, на Красноярском экономическом форуме.О работе правительства и чиновников"Естественно, правительство не молчит, а сосредотачивается. Позицию свою формирует". Апрель 2013 года, отчет о работе правительства в Госдуме. Сказано в ответ на реплику представителя фракции КПРФ о том, что "правительство молчит" по вопросу повышения страховых платежей для предпринимателей."В ваших руках есть весь инструментарий, дайте при помощи этих инструментов им (ответственным за тендеры – ред.) по голове". Июнь 2009 года, на совещании с полпредами в федеральных округах. Адресовано полпреду в Южном федеральном округе Владимиру Устинову с поручением разобраться с ситуацией вокруг тендеров на строительство олимпийских объектов в Сочи. Ранее Устинов пожаловался Медведеву на нарушения в рамках этих тендеров.О бизнесе"Замучили проверки и всякого рода наезды по коммерческим наводкам. Надо, чтобы органы власти, правоохранительные органы перестали кошмарить бизнес". Август 2008 года, совещание в городе Гагарин по развитию малого и среднего бизнеса.О себе"У меня первая запись в трудовой книжке – дворник, а последняя – президент на настоящий момент". Июль 2011 года, на церемонии вручения государственных наград в Кремле."Я ничего не боюсь, иначе бы я не смог работать президентом... За свои идеалы я готов умереть". Январь 2012 года, на встрече со студентами журфака МГУ. Сказано в ответ на вопрос студента, не опасается ли Медведев суда и смертной казни за свои действия, если в России произойдет революция.О своих высказываниях"Моя не реплика уже, а приговор. Реплики у вас. А то, что я говорю, в граните отливается". Декабрь 2009 года, на заседании комиссии по модернизации экономики. Сказано после просьбы главы "Ростеха" Сергея Чемезова взять слово, чтобы ответить, как он выразился, на "реплику" президента."Меня часто спрашивают, почему мои посты в Телеграм такие резкие. Отвечаю – я их ненавижу. Они ублюдки и выродки. Они хотят смерти нам, России. И пока я жив, я буду делать все, чтобы они исчезли". Июнь 2022 года, пост в Telegram. Сам Медведев не пояснил, о ком конкретно идет речь. Чаще всего зампред Совбеза РФ после начала специальной военной операции пишет в негативном ключе о властях Украины, Евросоюза и США.О ненормативной лексике"Ненормативная лексика – это часть нашей культуры, и мы ее используем иногда, тихо". Декабрь 2012 года, на Форуме европейских и азиатских медиа.О демографии"250 тысяч рублей – большие деньги, они пока способны мотивировать наших женщин на дополнительное рождение. Можно и без денег рожать, но лучше с деньгами". Декабрь 2006 года, на встрече с представителями Ассоциации крестьянских хозяйств и сельхозкооперативов. Сказано по поводу маткапитала на второго ребенка.О политкорректности"Говорит, дайте мне американо. Это вообще неполиткорректно звучит. Давайте американо переименуем. Русиано!" Ноябрь 2016 года, на церемонии подписания соглашений по итогам заседания Евразийского межправительственного совета. Премьер-министр РФ Медведев похвалил коллег из Белоруссии за то, что они вели себя исключительно конструктивно. В ответ белорусский премьер Андрей Кобяков сказал, что в этом ему помог восточный кофе.О Крыме"Полная автономия Крыма в составе Украины – это прямое хамство в адрес России, угроза ее территориальной целостности и повод для начала полноценной войны. В России нет и никогда не будет политической силы, которая бы согласилась даже обсуждать судьбу Крыма". Май 2022 года. Сказано в ответ на некоторые пункты "мирного плана" по Украине, предложенного главой МИД Италии Луиджи Ди Майо генсеку ООН Антониу Гутерришу."Украинские курильщики продолжают грезить прямыми видеовключениями из Ялты и других мест. Можно организовать такое. Прямо из СИЗО в Крыму. Хотя наиболее продвинутым получится организовать сеанс связи из "Лефортово". Ноябрь 2022 года, пост в Twitter*. Сказано в ответ на обещание советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка сделать через полгода "прямое включение с набережной Ялты".*организация, запрещенная в РФОб Украине"Существование Украины смертельно опасно для украинцев. И я имею в виду отнюдь не только бандеровский политический режим. Я говорю о любой, совершенно любой Украине. Наличие самостоятельного государства на исторических российских территориях теперь будет постоянным поводом для возобновления военных действий". Январь 2024 года, пост в Telegram.О польских и украинских политиках"Когда ругаются клинические русофобы – ляхи и бандеровцы, – это хорошо". Сентябрь 2025 года. Сказано по поводу спора политиков Польши и Украины о "Волынской резне" 1943-1944 годов.Об СВО, российском народе и Вооруженных силах"Укронацисты и Западная Европа – прямые наследники тех, кто воевал с Россией. И война, стало быть, с ними новая Отечественная. И победа будет за нами. Как в 1812-м и 1945-м". Январь 2023 года, пост в Telegram."Сейчас почти все зависит от нашего народа, его стойкости и сплоченности, патриотизма и уверенности в победе, зрелости мышления и твердости духа. Чужеродная токсичная пена, образовавшаяся на российском обществе, постепенно исчезает". Декабрь 2022 года, в авторской статье для "Российской газеты"."Наши Вооруженные силы, отражая контрнаступление коллективного врага, защищают граждан России и нашу землю… Но, помимо этого, они предотвращают мировой конфликт. Наши враги должны молиться на наших воинов. Они не дают разгореться мировому ядерному пожару". Июль 2023 года, пост в Telegram в период летнего контрнаступления ВСУ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

