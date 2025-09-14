Рейтинг@Mail.ru
Обрушаются потолки в доме: Бастрыкин затребовал доклад из Севастополя
Обрушаются потолки в доме: Бастрыкин затребовал доклад из Севастополя
Глава СК России Александр Бастрыкин затребовал из Севастополя доклад по уголовному делу о нарушении прав жильцов ветхого дома в Севастополе, где потолочные... РИА Новости Крым, 14.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. Глава СК России Александр Бастрыкин затребовал из Севастополя доклад по уголовному делу о нарушении прав жильцов ветхого дома в Севастополе, где потолочные перекрытия текут и угрожают обрушением. Это следует из сообщения Информационного центра ведомства.Отмечается, что в СМИ и социальных сетях ранее появилась информация о том, что в многоквартирном доме 1962 года постройки на улице Василия Жукова в Балаклавском муниципальном округе Севастополя потолочные перекрытия находятся в аварийном состоянии, из-за чего жилые помещения регулярно затапливаются.Кроме того, минувшим летом в одной из квартир плиты обрушились на женщину, и она получила травмы. Несмотря на происходящее, обращения жителей в компетентные органы результатов не принесли и ремонтные работы делать не собираются: они запланированы лишь через полгода, сказано в сообщении СК.При этом известно, что в Главном следственном управлении СК России по Крыму и Севастополю организована процессуальная проверка, материалы которой приобщены к расследуемому уголовному делу, добавили в ведомстве.Исполнение поручения контролируется центральным аппаратом ведомства.Ранее в Бастрыкину в связи с обрушением другого многоквартирного жилого дома в Севастополе обращались жители здания 1976 года постройки, которое с тех пор ни разу не ремонтировалось.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастопольцев обманули на 20 млн при реконструкции жилого дома90% износа: в Крыму из аварийного дома не расселяют людейВ Евпатории сироте пять лет не дают жилье
Обрушаются потолки в доме: Бастрыкин затребовал доклад из Севастополя

Глава СК РФ затребовал из Севастополя доклад по делу о нарушениях в аварийном доме

15:31 14.09.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. Глава СК России Александр Бастрыкин затребовал из Севастополя доклад по уголовному делу о нарушении прав жильцов ветхого дома в Севастополе, где потолочные перекрытия текут и угрожают обрушением. Это следует из сообщения Информационного центра ведомства.
Отмечается, что в СМИ и социальных сетях ранее появилась информация о том, что в многоквартирном доме 1962 года постройки на улице Василия Жукова в Балаклавском муниципальном округе Севастополя потолочные перекрытия находятся в аварийном состоянии, из-за чего жилые помещения регулярно затапливаются.
Кроме того, минувшим летом в одной из квартир плиты обрушились на женщину, и она получила травмы. Несмотря на происходящее, обращения жителей в компетентные органы результатов не принесли и ремонтные работы делать не собираются: они запланированы лишь через полгода, сказано в сообщении СК.
При этом известно, что в Главном следственном управлении СК России по Крыму и Севастополю организована процессуальная проверка, материалы которой приобщены к расследуемому уголовному делу, добавили в ведомстве.
"Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимиру Николаевичу Терентьеву доложить о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела", – подытожили в СК РФ.
Исполнение поручения контролируется центральным аппаратом ведомства.
Ранее в Бастрыкину в связи с обрушением другого многоквартирного жилого дома в Севастополе обращались жители здания 1976 года постройки, которое с тех пор ни разу не ремонтировалось.
