https://crimea.ria.ru/20250914/obrushayutsya-potolki-v-dome-bastrykin-zatreboval-doklad-iz-sevastopolya-1149440898.html

Обрушаются потолки в доме: Бастрыкин затребовал доклад из Севастополя

Обрушаются потолки в доме: Бастрыкин затребовал доклад из Севастополя - РИА Новости Крым, 14.09.2025

Обрушаются потолки в доме: Бастрыкин затребовал доклад из Севастополя

Глава СК России Александр Бастрыкин затребовал из Севастополя доклад по уголовному делу о нарушении прав жильцов ветхого дома в Севастополе, где потолочные... РИА Новости Крым, 14.09.2025

2025-09-14T15:31

2025-09-14T15:31

2025-09-14T15:31

севастополь

новости севастополя

происшествия

следком крыма и севастополя

александр бастрыкин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/08/1124436705_0:0:3270:1839_1920x0_80_0_0_4b17e87f91878b3d1d74af34bb106d89.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. Глава СК России Александр Бастрыкин затребовал из Севастополя доклад по уголовному делу о нарушении прав жильцов ветхого дома в Севастополе, где потолочные перекрытия текут и угрожают обрушением. Это следует из сообщения Информационного центра ведомства.Отмечается, что в СМИ и социальных сетях ранее появилась информация о том, что в многоквартирном доме 1962 года постройки на улице Василия Жукова в Балаклавском муниципальном округе Севастополя потолочные перекрытия находятся в аварийном состоянии, из-за чего жилые помещения регулярно затапливаются.Кроме того, минувшим летом в одной из квартир плиты обрушились на женщину, и она получила травмы. Несмотря на происходящее, обращения жителей в компетентные органы результатов не принесли и ремонтные работы делать не собираются: они запланированы лишь через полгода, сказано в сообщении СК.При этом известно, что в Главном следственном управлении СК России по Крыму и Севастополю организована процессуальная проверка, материалы которой приобщены к расследуемому уголовному делу, добавили в ведомстве.Исполнение поручения контролируется центральным аппаратом ведомства.Ранее в Бастрыкину в связи с обрушением другого многоквартирного жилого дома в Севастополе обращались жители здания 1976 года постройки, которое с тех пор ни разу не ремонтировалось.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастопольцев обманули на 20 млн при реконструкции жилого дома90% износа: в Крыму из аварийного дома не расселяют людейВ Евпатории сироте пять лет не дают жилье

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, новости севастополя, происшествия, следком крыма и севастополя, александр бастрыкин