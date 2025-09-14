Рейтинг@Mail.ru
Новости СВО: украинская армия потеряла еще более 1300 боевиков за сутки - РИА Новости Крым, 14.09.2025
Новости СВО: украинская армия потеряла еще более 1300 боевиков за сутки
Новости СВО: украинская армия потеряла еще более 1300 боевиков за сутки - РИА Новости Крым, 14.09.2025
Новости СВО: украинская армия потеряла еще более 1300 боевиков за сутки
Украинская армия продолжает нести потери на всех участках фронта, за сутки противник потерял еще свыше 1300 боевиков. Это следует из сводки Минобороны России. РИА Новости Крым, 14.09.2025
2025-09-14T14:16
2025-09-14T14:16
новости сво
новые регионы россии
харьковская область
сумская область
днепропетровская область
вооруженные силы россии
потери всу
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. Украинская армия продолжает нести потери на всех участках фронта, за сутки противник потерял еще свыше 1300 боевиков. Это следует из сводки Минобороны России.Самые большие потери – до 450 военнослужащих – украинская армия понесла в боях с российскими бойцами подразделения группировки войск "Центр", которые продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, двух десантно-штурмовых, егерской бригад ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах пяти населенных пунктов ДНР.Еще на 240 боевиков сократилась армия противника при продвижении российских подразделений группировки войск "Запад", которые улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных украинских бригад, а также штурмовой бригады ВСУ и бригады теробороны. Враг был разбит в районах пяти населенных пунктов ДНР и Харьковской области.Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах четырех населенных пунктов Днепропетровской и Запорожской областей. ВСУ потеряли более 220 военнослужащих.Кроме того, подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции и поразили формирования двух механизированных бригад ВСУ, аэромобильной бригады и бригады морской пехоты, а также бригады теробороны и бригады нацгвардии. Противник потерял до 200 военнослужащих в районах пяти населенных пунктов Донецкой Народной Республики.Одновременно подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям двух механизированных, десантно-штурмовой бригад и штурмового полка ВСУ в районах пяти населенных пунктов Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах трех населенных пунктов. ВСУ потеряли до 170 военнослужащих.Также бойцы группировки войск "Днепр" поразили живую силу и технику трех бригад ВСУ (механизированной, береговой обороны и нацгвардии) в районах пяти населенных пунктов Запорожской и Херсонской областей, уничтожив еще около полусотни боевиков.Накануне сообщалось, что армия России освободила Новониколаевку в Днепропетровской области.Новости СВО: страшные потери киевского режима за неделюВсего за минувшие сутки оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение центрам подготовки операторов беспилотных систем, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах.
новые регионы россии
харьковская область
сумская область
днепропетровская область
новости сво, новые регионы россии, харьковская область, сумская область, днепропетровская область, вооруженные силы россии, потери всу
Новости СВО: украинская армия потеряла еще более 1300 боевиков за сутки

Новости СВО – украинская армия потеряла еще более 1300 боевиков за сутки боев

14:16 14.09.2025
 
© Telegram Владимир ЗеленскийПотери ВСУ
Потери ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. Украинская армия продолжает нести потери на всех участках фронта, за сутки противник потерял еще свыше 1300 боевиков. Это следует из сводки Минобороны России.
Самые большие потери – до 450 военнослужащих – украинская армия понесла в боях с российскими бойцами подразделения группировки войск "Центр", которые продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, двух десантно-штурмовых, егерской бригад ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах пяти населенных пунктов ДНР.
Еще на 240 боевиков сократилась армия противника при продвижении российских подразделений группировки войск "Запад", которые улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных украинских бригад, а также штурмовой бригады ВСУ и бригады теробороны. Враг был разбит в районах пяти населенных пунктов ДНР и Харьковской области.
Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах четырех населенных пунктов Днепропетровской и Запорожской областей. ВСУ потеряли более 220 военнослужащих.
Кроме того, подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции и поразили формирования двух механизированных бригад ВСУ, аэромобильной бригады и бригады морской пехоты, а также бригады теробороны и бригады нацгвардии. Противник потерял до 200 военнослужащих в районах пяти населенных пунктов Донецкой Народной Республики.
Одновременно подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям двух механизированных, десантно-штурмовой бригад и штурмового полка ВСУ в районах пяти населенных пунктов Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах трех населенных пунктов. ВСУ потеряли до 170 военнослужащих.
Также бойцы группировки войск "Днепр" поразили живую силу и технику трех бригад ВСУ (механизированной, береговой обороны и нацгвардии) в районах пяти населенных пунктов Запорожской и Херсонской областей, уничтожив еще около полусотни боевиков.
Накануне сообщалось, что армия России освободила Новониколаевку в Днепропетровской области.
Новости СВО: страшные потери киевского режима за неделю
Всего за минувшие сутки оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение центрам подготовки операторов беспилотных систем, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Новости СВО: российские бойцы продвигаются в глубину Запорожской области
Армия РФ взяла под контроль еще один поселок в Днепропетровской области
В МИД России обратились к гражданам Украины
 
Новости СВОНовые регионы РоссииХарьковская областьСумская областьДнепропетровская областьВооруженные силы РоссииПотери ВСУ
 
