На Кубани прокомментировали информацию об ограничениях продажи топлива

Данные об ограничении продажи топлива в Краснодарском крае с 15 сентября не соответствуют действительности – в оперштабе региона опровергли новый фейк. РИА Новости Крым, 14.09.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. Данные об ограничении продажи топлива в Краснодарском крае с 15 сентября не соответствуют действительности – в оперштабе региона опровергли новый фейк.И подчеркнули, что данный документ является подделкой. На самом деле, по информации Министерства ТЭК и ЖКХ Краснодарского края, в настоящее время ситуация на топливном рынке региона является стабильной, нет перебоев с поставками топлива на АЗС региона. Министерство на постоянной основе совместно с муниципалитетами ведет мониторинг наличия достаточного количества топлива на АЗС.Также в оперштабе объяснили, что по действующему законодательству губернатор не может давать распоряжения по ограничению отпуска топлива частным компаниям, которые работают на рынке региона. Ограничения могут быть введены только в том случае, если есть соответствующий федеральный нормативно-правовой акт.Кроме того, подобный документ, как потенциально затрагивающий большое количество людей, обязательно должен быть официально опубликован. Но такого пункта в поддельном распоряжении нет. И, конечно же, ничего подобного на официальном сайте администрации Краснодарского края не опубликовано, подытожили в оперштабе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

