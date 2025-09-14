Рейтинг@Mail.ru
На Кубани прокомментировали информацию об ограничениях продажи топлива - РИА Новости Крым, 14.09.2025
На Кубани прокомментировали информацию об ограничениях продажи топлива
На Кубани прокомментировали информацию об ограничениях продажи топлива - РИА Новости Крым, 14.09.2025
На Кубани прокомментировали информацию об ограничениях продажи топлива
Данные об ограничении продажи топлива в Краснодарском крае с 15 сентября не соответствуют действительности – в оперштабе региона опровергли новый фейк. РИА Новости Крым, 14.09.2025
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/07/1122871593_0:63:1618:973_1920x0_80_0_0_d00f2b4fa04c64ed47a11993728d1834.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. Данные об ограничении продажи топлива в Краснодарском крае с 15 сентября не соответствуют действительности – в оперштабе региона опровергли новый фейк.И подчеркнули, что данный документ является подделкой. На самом деле, по информации Министерства ТЭК и ЖКХ Краснодарского края, в настоящее время ситуация на топливном рынке региона является стабильной, нет перебоев с поставками топлива на АЗС региона. Министерство на постоянной основе совместно с муниципалитетами ведет мониторинг наличия достаточного количества топлива на АЗС.Также в оперштабе объяснили, что по действующему законодательству губернатор не может давать распоряжения по ограничению отпуска топлива частным компаниям, которые работают на рынке региона. Ограничения могут быть введены только в том случае, если есть соответствующий федеральный нормативно-правовой акт.Кроме того, подобный документ, как потенциально затрагивающий большое количество людей, обязательно должен быть официально опубликован. Но такого пункта в поддельном распоряжении нет. И, конечно же, ничего подобного на официальном сайте администрации Краснодарского края не опубликовано, подытожили в оперштабе.
краснодарский край
Новости
На Кубани прокомментировали информацию об ограничениях продажи топлива

Ограничений на продажу топлива в Краснодарском крае нет – оперштаб региона опроверг фейк

15:46 14.09.2025
 
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичАЗС
АЗС - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. Данные об ограничении продажи топлива в Краснодарском крае с 15 сентября не соответствуют действительности – в оперштабе региона опровергли новый фейк.
"Внимание, фейк! В соцсетях и мессенджерах распространяют неизвестно где сделанную фотографию на столбе, якобы губернатор Краснодарского подписал распоряжение о введении временных ограничений на отпуск топлива в регионе с 15 сентября 2025 года. Это – фейк!" – проинформировали в оперштабе.
© Оперштаб Краснодарский крайФейк об ограничении на продажу топлива в Краснодарском крае
Фейк об ограничении на продажу топлива в Краснодарском крае
© Оперштаб Краснодарский край
Фейк об ограничении на продажу топлива в Краснодарском крае
И подчеркнули, что данный документ является подделкой. На самом деле, по информации Министерства ТЭК и ЖКХ Краснодарского края, в настоящее время ситуация на топливном рынке региона является стабильной, нет перебоев с поставками топлива на АЗС региона. Министерство на постоянной основе совместно с муниципалитетами ведет мониторинг наличия достаточного количества топлива на АЗС.
Также в оперштабе объяснили, что по действующему законодательству губернатор не может давать распоряжения по ограничению отпуска топлива частным компаниям, которые работают на рынке региона. Ограничения могут быть введены только в том случае, если есть соответствующий федеральный нормативно-правовой акт.
Кроме того, подобный документ, как потенциально затрагивающий большое количество людей, обязательно должен быть официально опубликован. Но такого пункта в поддельном распоряжении нет. И, конечно же, ничего подобного на официальном сайте администрации Краснодарского края не опубликовано, подытожили в оперштабе.
Лента новостейМолния