Мощное землетрясение произошло в Индии
Землетрясение магнитудой 5,9 произошло на востоке Индии в штате Ассам. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости Крым, 14.09.2025
2025-09-14T15:10
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 5,9 произошло на востоке Индии в штате Ассам. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).Подземные толчки были зафиксированы в 11:11 по времени UTC (14:11 мск) в 14 километрах к востоку от города Удалгури с населением почти 16 тысяч человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала.Накануне сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,3 в Тихом океане, у восточного побережья Камчатки – была объявлена угроза цунами. По данным геофизической службы, эпицентр подземного толчка располагался в 123 километрах от Петропавловска-Камчатского. Очаг землетрясения залегал на глубине 46,8 километра.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
