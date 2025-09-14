Рейтинг@Mail.ru
Мощное землетрясение произошло в Индии
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 5,9 произошло на востоке Индии в штате Ассам. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).Подземные толчки были зафиксированы в 11:11 по времени UTC (14:11 мск) в 14 километрах к востоку от города Удалгури с населением почти 16 тысяч человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала.Накануне сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,3 в Тихом океане, у восточного побережья Камчатки – была объявлена угроза цунами. По данным геофизической службы, эпицентр подземного толчка располагался в 123 километрах от Петропавловска-Камчатского. Очаг землетрясения залегал на глубине 46,8 километра.
индия
индия, новости, происшествия, стихия, землетрясение
15:10 14.09.2025
 
© iStock.com / AdventtrЗапись сейсмической активности
Запись сейсмической активности
© iStock.com / Adventtr
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 5,9 произошло на востоке Индии в штате Ассам. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).
Подземные толчки были зафиксированы в 11:11 по времени UTC (14:11 мск) в 14 километрах к востоку от города Удалгури с населением почти 16 тысяч человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.
Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала.
Накануне сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,3 в Тихом океане, у восточного побережья Камчатки – была объявлена угроза цунами. По данным геофизической службы, эпицентр подземного толчка располагался в 123 километрах от Петропавловска-Камчатского. Очаг землетрясения залегал на глубине 46,8 километра.
12 сентября, 20:50Радио "Спутник в Крыму"
Мощное землетрясение раз в 100 лет: ждать ли его в Крыму в 2027 году
 
