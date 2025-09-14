Рейтинг@Mail.ru
Морской транспорт Севастополя возобновил работу - РИА Новости Крым, 14.09.2025
https://crimea.ria.ru/20250914/morskoy-transport-sevastopolya-vozobnovil-rabotu-1149449284.html
Морской транспорт Севастополя возобновил работу
Морской транспорт Севастополя возобновил работу - РИА Новости Крым, 14.09.2025
Морской транспорт Севастополя возобновил работу
Морской транспорт Севастополя возобновил работу после объявленной ранее остановки движения, сообщает профильный городской департамент. РИА Новости Крым, 14.09.2025
2025-09-14T23:07
2025-09-14T23:08
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. Морской транспорт Севастополя возобновил работу после объявленной ранее остановки движения, сообщает профильный городской департамент.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
Морской транспорт Севастополя возобновил работу

Морской транспорт Севастополя возобновил работу

23:07 14.09.2025 (обновлено: 23:08 14.09.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. Морской транспорт Севастополя возобновил работу после объявленной ранее остановки движения, сообщает профильный городской департамент.
"Морской пассажирский транспорт возобновляет работу", – сообщается в Telegram-канале ведомства по состоянию на 23.05.
Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
Лента новостейМолния