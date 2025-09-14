Мать ребенка-инвалида из Крыма пожаловалась Бастрыкину на медобеспечение

https://crimea.ria.ru/20250914/mat-rebenka-invalida-iz-kryma-pozhalovalas-bastrykinu-na-medobespechenie-1149441624.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. Информацией о выдаче некачественных медицинских изделий детям-инвалидам в Крыму заинтересовался центральный аппарат Следкома России, глава ведомства Александр Бастрыкин затребовал доклад из регионального управления о проведении проверки, сообщают в ведомстве.Решение было принято после того, как в приемную председателя СК РФ Александра Бастрыкина в социальной сети "ВКонтакте" обратилась жительница Крыма, заявив о нарушении прав ее четырехлетнего сына, который является инвалидом.По словам женщины, качество медицинского обеспечения и ее ребенка, и других детей с инвалидностью в республике оставляет желать лучшего.Отмечается, что в Главном следственном управлении СК России по Крыму и Севастополю по поступившему обращению уже организована процессуальная проверка."Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимиру Николаевичу Терентьеву доложить о промежуточных результатах процессуальной проверки и принятом по итогам решении", – добавили в ведомстве.Исполнение поручения и ход процессуальной проверки контролирует центральный аппарат СК.Ранее сообщалось, что мать ребенка-инвалида в Крыму не может получить жилье и обратилась за помощью в СК РФ.
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. Информацией о выдаче некачественных медицинских изделий детям-инвалидам в Крыму заинтересовался центральный аппарат Следкома России, глава ведомства Александр Бастрыкин затребовал доклад из регионального управления о проведении проверки, сообщают в ведомстве.
Решение было принято после того, как в приемную председателя СК РФ Александра Бастрыкина в социальной сети "ВКонтакте" обратилась жительница Крыма, заявив о нарушении прав ее четырехлетнего сына, который является инвалидом.
По словам женщины, качество медицинского обеспечения и ее ребенка, и других детей с инвалидностью в республике оставляет желать лучшего.
"В текущем году мальчику выдаются некачественные медицинские приборы, в связи с чем их использование может негативно сказаться на состоянии здоровья ребенка. Отмечается, что в аналогичной ситуации оказались и другие дети-инвалиды, родители которых вынуждены приобретать исправные медицинские изделия другого производителя за свой счет. Обращения в профильные структуры результатов не принесли", – приводят в ведомстве содержание обращения крымчанки.
Отмечается, что в Главном следственном управлении СК России по Крыму и Севастополю по поступившему обращению уже организована процессуальная проверка.
"Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимиру Николаевичу Терентьеву доложить о промежуточных результатах процессуальной проверки и принятом по итогам решении", – добавили в ведомстве.
Исполнение поручения и ход процессуальной проверки контролирует центральный аппарат СК.
Ранее сообщалось
, что мать ребенка-инвалида в Крыму не может получить жилье и обратилась за помощью в СК РФ.
