Мать ребенка-инвалида из Крыма пожаловалась Бастрыкину на медобеспечение

2025-09-14T16:07

2025-09-14T16:07

2025-09-14T15:57

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. Информацией о выдаче некачественных медицинских изделий детям-инвалидам в Крыму заинтересовался центральный аппарат Следкома России, глава ведомства Александр Бастрыкин затребовал доклад из регионального управления о проведении проверки, сообщают в ведомстве.Решение было принято после того, как в приемную председателя СК РФ Александра Бастрыкина в социальной сети "ВКонтакте" обратилась жительница Крыма, заявив о нарушении прав ее четырехлетнего сына, который является инвалидом.По словам женщины, качество медицинского обеспечения и ее ребенка, и других детей с инвалидностью в республике оставляет желать лучшего.Отмечается, что в Главном следственном управлении СК России по Крыму и Севастополю по поступившему обращению уже организована процессуальная проверка."Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимиру Николаевичу Терентьеву доложить о промежуточных результатах процессуальной проверки и принятом по итогам решении", – добавили в ведомстве.Исполнение поручения и ход процессуальной проверки контролирует центральный аппарат СК.Ранее сообщалось, что мать ребенка-инвалида в Крыму не может получить жилье и обратилась за помощью в СК РФ.

