Мать ребенка-инвалида из Крыма пожаловалась Бастрыкину на медобеспечение - РИА Новости Крым, 14.09.2025
Мать ребенка-инвалида из Крыма пожаловалась Бастрыкину на медобеспечение
Мать ребенка-инвалида из Крыма пожаловалась Бастрыкину на медобеспечение - РИА Новости Крым, 14.09.2025
Мать ребенка-инвалида из Крыма пожаловалась Бастрыкину на медобеспечение
Информацией о выдаче некачественных медицинских изделий детям-инвалидам в Крыму заинтересовался центральный аппарат Следкома России, глава ведомства Александр... РИА Новости Крым, 14.09.2025
новости крыма
медицина
здоровье
ск рф (следственный комитет российской федерации)
александр бастрыкин
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. Информацией о выдаче некачественных медицинских изделий детям-инвалидам в Крыму заинтересовался центральный аппарат Следкома России, глава ведомства Александр Бастрыкин затребовал доклад из регионального управления о проведении проверки, сообщают в ведомстве.Решение было принято после того, как в приемную председателя СК РФ Александра Бастрыкина в социальной сети "ВКонтакте" обратилась жительница Крыма, заявив о нарушении прав ее четырехлетнего сына, который является инвалидом.По словам женщины, качество медицинского обеспечения и ее ребенка, и других детей с инвалидностью в республике оставляет желать лучшего.Отмечается, что в Главном следственном управлении СК России по Крыму и Севастополю по поступившему обращению уже организована процессуальная проверка."Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимиру Николаевичу Терентьеву доложить о промежуточных результатах процессуальной проверки и принятом по итогам решении", – добавили в ведомстве.Исполнение поручения и ход процессуальной проверки контролирует центральный аппарат СК.Ранее сообщалось, что мать ребенка-инвалида в Крыму не может получить жилье и обратилась за помощью в СК РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Евпатории отказали в помощи ребенку-инвалиду: Бастрыкин требует докладВ Евпатории сироте пять лет не дают жильеВ Севастополе стройка угрожает домам подтоплением: СК проводит проверку
РИА Новости Крым
Новости
РИА Новости Крым
новости крыма, медицина, здоровье, ск рф (следственный комитет российской федерации), александр бастрыкин
Мать ребенка-инвалида из Крыма пожаловалась Бастрыкину на медобеспечение

В Крыму детям-инвалидам выдают негодные медицинские изделия – СК РФ затребовал доклад

16:07 14.09.2025
 
© Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. СевастополюЗдание ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. Севастополю
Здание ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. Севастополю
© Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. Севастополю
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. Информацией о выдаче некачественных медицинских изделий детям-инвалидам в Крыму заинтересовался центральный аппарат Следкома России, глава ведомства Александр Бастрыкин затребовал доклад из регионального управления о проведении проверки, сообщают в ведомстве.
Решение было принято после того, как в приемную председателя СК РФ Александра Бастрыкина в социальной сети "ВКонтакте" обратилась жительница Крыма, заявив о нарушении прав ее четырехлетнего сына, который является инвалидом.
По словам женщины, качество медицинского обеспечения и ее ребенка, и других детей с инвалидностью в республике оставляет желать лучшего.
"В текущем году мальчику выдаются некачественные медицинские приборы, в связи с чем их использование может негативно сказаться на состоянии здоровья ребенка. Отмечается, что в аналогичной ситуации оказались и другие дети-инвалиды, родители которых вынуждены приобретать исправные медицинские изделия другого производителя за свой счет. Обращения в профильные структуры результатов не принесли", – приводят в ведомстве содержание обращения крымчанки.
Отмечается, что в Главном следственном управлении СК России по Крыму и Севастополю по поступившему обращению уже организована процессуальная проверка.
"Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимиру Николаевичу Терентьеву доложить о промежуточных результатах процессуальной проверки и принятом по итогам решении", – добавили в ведомстве.
Исполнение поручения и ход процессуальной проверки контролирует центральный аппарат СК.
Ранее сообщалось, что мать ребенка-инвалида в Крыму не может получить жилье и обратилась за помощью в СК РФ.
Новости Крыма Медицина Здоровье СК РФ (Следственный комитет Российской Федерации) Александр Бастрыкин
 
