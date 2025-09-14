https://crimea.ria.ru/20250914/krymskiy-most-rastut-ocheredi-s-dvukh-storon-1149437641.html

Крымский мост: растут очереди с двух сторон

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. У досмотровых пунктов перед Крымским мостом в воскресенье днем растут очереди с двух сторон транспортного перехода через Керченский пролив. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.В течение ночи на воскресенье очереди фиксировались на выезде с полуострова, въезд в Крым был свободен – автомобильные заторы начали собираться после полудня.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

