Крымский мост: растут очереди с двух сторон
Крымский мост: растут очереди с двух сторон - РИА Новости Крым, 14.09.2025
Крымский мост: растут очереди с двух сторон
У досмотровых пунктов перед Крымским мостом в воскресенье днем растут очереди с двух сторон транспортного перехода через Керченский пролив. Об этом... РИА Новости Крым, 14.09.2025
2025-09-14T13:08
2025-09-14T13:08
2025-09-14T13:13
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. У досмотровых пунктов перед Крымским мостом в воскресенье днем растут очереди с двух сторон транспортного перехода через Керченский пролив. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.В течение ночи на воскресенье очереди фиксировались на выезде с полуострова, въезд в Крым был свободен – автомобильные заторы начали собираться после полудня.
13:08 14.09.2025 (обновлено: 13:13 14.09.2025)