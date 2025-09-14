Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост: растут очереди с двух сторон - РИА Новости Крым, 14.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20250914/krymskiy-most-rastut-ocheredi-s-dvukh-storon-1149437641.html
Крымский мост: растут очереди с двух сторон
Крымский мост: растут очереди с двух сторон - РИА Новости Крым, 14.09.2025
Крымский мост: растут очереди с двух сторон
У досмотровых пунктов перед Крымским мостом в воскресенье днем растут очереди с двух сторон транспортного перехода через Керченский пролив. Об этом... РИА Новости Крым, 14.09.2025
2025-09-14T13:08
2025-09-14T13:13
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
крым
керчь
тамань
краснодарский край
очереди на крымском мосту
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0f/1148745837_0:541:964:1083_1920x0_80_0_0_8b21dfd10b702529d5392b209138f27a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. У досмотровых пунктов перед Крымским мостом в воскресенье днем растут очереди с двух сторон транспортного перехода через Керченский пролив. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.В течение ночи на воскресенье очереди фиксировались на выезде с полуострова, въезд в Крым был свободен – автомобильные заторы начали собираться после полудня.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь &gt;&gt;&gt;&gt;Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крымский мост
крым
керчь
тамань
краснодарский край
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0f/1148745837_0:557:964:1280_1920x0_80_0_0_f44b4c270399d0d605ab674d4f5d257f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, очереди на крымском мосту
Крымский мост: растут очереди с двух сторон

Крымский мост – в очереди более 1000 автомобилей с двух сторон

13:08 14.09.2025 (обновлено: 13:13 14.09.2025)
 
© РИА Новости КрымОчереди перед Крымский мостом
Очереди перед Крымский мостом - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. У досмотровых пунктов перед Крымским мостом в воскресенье днем растут очереди с двух сторон транспортного перехода через Керченский пролив. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.

"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 309 транспортных средств. Время ожидания около часа. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 852 транспортных средства. Время ожидания около трех часов", – говорится в сообщении по состоянию на 13 часов.

В течение ночи на воскресенье очереди фиксировались на выезде с полуострова, въезд в Крым был свободен – автомобильные заторы начали собираться после полудня.
Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостКрымКерчьТаманьКраснодарский крайОчереди на Крымском мосту
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:30Пожар разгорелся в районе села Штурмового под Севастополем
13:08Крымский мост: растут очереди с двух сторон
12:39Зачем Борис Джонсон приехал в Одессу
12:23Путин наградил Медведева орденом "За заслуги перед Отечеством"
12:09В Польше сделали заявление о нарушении воздушного пространства
11:43В Севастополе появился фейковый сайт для голосования
11:32СБУ объявила в розыск экс-чемпиона мира по боксу Николая Валуева
11:11Полмиллиона хакерских атак: ЦИК заявила о попытке срыва выборов в России
10:37Еще один тепловоз сошел с рельсов в Ленобласти – погиб машинист
10:10"Осталось два томика": как восстанавливают имена героев Крымской войны
09:43Экстренное предупреждение: в Крыму опасная погода
09:16Запретят ли в России публичное исполнение произведений иноагентов
08:37Взрыв на ж/д в Орловской области – обстановка с поездами к этому часу
08:16Умер раненный при взрыве на ж/д в Орловской области сотрудник Росгвардии
08:11Крымский мост: на выезде с полуострова всю ночь собирались очереди
07:39Железнодорожная инфраструктура повреждена под Киевом
07:2080 беспилотников сбили над Крымом и регионами страны за ночь
07:07ЧП на железной дороге и пожар на нефтезаводе в Ленобласти – что известно
00:01Солнце и ветер: погода в Крыму в воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 14 сентября
Лента новостейМолния