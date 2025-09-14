Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост: на выезде с полуострова всю ночь собирались очереди - РИА Новости Крым, 14.09.2025
Ситуация на дорогах Крыма
Крымский мост: на выезде с полуострова всю ночь собирались очереди
Крымский мост: на выезде с полуострова всю ночь собирались очереди - РИА Новости Крым, 14.09.2025
Крымский мост: на выезде с полуострова всю ночь собирались очереди
У Крымского моста в воскресенье утром образовался затор перед пунктами досмотра со стороны Керчи – очередь из машин на выезде с полуострова наблюдалась в... РИА Новости Крым, 14.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. У Крымского моста в воскресенье утром образовался затор перед пунктами досмотра со стороны Керчи – очередь из машин на выезде с полуострова наблюдалась в течение всей ночи. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.При этом въезд в Крым остается свободным – со стороны Тамани очереди перед пунктами досмотра нет.Автотуристам напоминают, что на Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.Ранее водителей предупредили, что проезд к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края разрешен только по федеральной трассе А-290 Новороссийск – Керчь, съезды к транспортному переходу со стороны станицы Тамань закрыты.Добраться в Крым с материка и обратно можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.
крымский мост
крым
керчь
тамань
краснодарский край
крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, очереди на крымском мосту
Крымский мост: на выезде с полуострова всю ночь собирались очереди

Крымский мост – выезда с полуострова ждут более 700 автомобилей

08:11 14.09.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. У Крымского моста в воскресенье утром образовался затор перед пунктами досмотра со стороны Керчи – очередь из машин на выезде с полуострова наблюдалась в течение всей ночи. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 706 транспортных средств. Время ожидания более двух часов", – указываются в сообщении актуальные на 7 утра данные.
При этом въезд в Крым остается свободным – со стороны Тамани очереди перед пунктами досмотра нет.
Автотуристам напоминают, что на Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.
Ранее водителей предупредили, что проезд к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края разрешен только по федеральной трассе А-290 Новороссийск – Керчь, съезды к транспортному переходу со стороны станицы Тамань закрыты.
Добраться в Крым с материка и обратно можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.
Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостКрымКерчьТаманьКраснодарский крайОчереди на Крымском мосту
 
