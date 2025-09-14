Рейтинг@Mail.ru
Крымский боксер взял золото на международном турнире - РИА Новости Крым, 14.09.2025
Крымский боксер взял золото на международном турнире
Крымский боксер взял золото на международном турнире - РИА Новости Крым, 14.09.2025
Крымский боксер взял золото на международном турнире
Крымские боксеры взяли золото и бронзу на международном турнире в Чите. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 14.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. Крымские боксеры взяли золото и бронзу на международном турнире в Чите. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.Аксенов уточнил, что крымчане выступали в составе сборной России на Международном турнире по боксу "Евразийский кубок "Даурия" среди юниоров 17-18 лет. Соревнования, в которых приняли участие 150 боксеров из 19 стран мира, принимала Чита."От всей души поздравляю наших победителей и их тренеров Вилена Сейтосманова и Арсена Смаилова, желаю новых успехов и побед", – добавил глава РК.
крым
чита
Крымский боксер взял золото на международном турнире

Крымские боксеры взяли золото и бронзу на международном турнире

17:35 14.09.2025
 
© ТГ-канал Сергея АксеноваКрымские боксеры взяли золото и бронзу на международном турнире
Крымские боксеры взяли золото и бронзу на международном турнире
© ТГ-канал Сергея Аксенова
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. Крымские боксеры взяли золото и бронзу на международном турнире в Чите. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

"Руслан Шихмамбетов завоевал золотую медаль в весовой категории до 86 кг. Кирилл Лукьянов стал бронзовым призером в весовой категории до 92 кг", – сообщил глава республики.

© ТГ-канал Сергея АксеноваКрымские боксеры взяли золото и бронзу на международном турнире
Крымские боксеры взяли золото и бронзу на международном турнире
© ТГ-канал Сергея Аксенова
Крымские боксеры взяли золото и бронзу на международном турнире
Аксенов уточнил, что крымчане выступали в составе сборной России на Международном турнире по боксу "Евразийский кубок "Даурия" среди юниоров 17-18 лет. Соревнования, в которых приняли участие 150 боксеров из 19 стран мира, принимала Чита.
"От всей души поздравляю наших победителей и их тренеров Вилена Сейтосманова и Арсена Смаилова, желаю новых успехов и побед", – добавил глава РК.
