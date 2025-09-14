https://crimea.ria.ru/20250914/krymskiy-bokser-vzyal-zoloto-na-mezhdunarodnom-turnire-1149438482.html
Крымский боксер взял золото на международном турнире
2025-09-14T17:35
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. Крымские боксеры взяли золото и бронзу на международном турнире в Чите. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.Аксенов уточнил, что крымчане выступали в составе сборной России на Международном турнире по боксу "Евразийский кубок "Даурия" среди юниоров 17-18 лет. Соревнования, в которых приняли участие 150 боксеров из 19 стран мира, принимала Чита."От всей души поздравляю наших победителей и их тренеров Вилена Сейтосманова и Арсена Смаилова, желаю новых успехов и побед", – добавил глава РК.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Скалолазы из Ялты завоевали два золота на всероссийских соревнованияхАкадемия футбола Крыма воспитывает лучших из лучшихСпорткомплексы и бассейны: как в Крыму развивается массовый спорт
