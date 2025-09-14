https://crimea.ria.ru/20250914/kakoy-segodnya-prazdnik-14-sentyabrya-1131364220.html

Какой сегодня праздник: 14 сентября

Какой сегодня праздник: 14 сентября

Какой сегодня праздник: 14 сентября

213 лет назад Наполеон вошел в Москву, а спустя 17 лет после этого был подписан Адрианопольский мирный договор. В этот день принято слушать шорохи и есть...

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. В России празднуют День танкиста. 213 лет назад Наполеон вошел в Москву, а спустя 17 лет после этого был подписан Адрианопольский мирный договор. В этот день принято слушать шорохи и есть пончики. Еще сегодня родились политик Дмитрий Медведев и вертолетостроитель Николай Камов.Что празднуют в миреВ России во второе воскресенье сентября отмечают День танкиста. Кстати, танки с метательными взрывами называют "самками" и используют только против пехоты. "Сaмцы" оснащены одной артиллерийской установкой и двумя артиллерийскими орудиями.Новолетие или Славянский Новый год приходится на 14 сентября. В православном календаре эта дата считается первым днем нового церковного года – индикта. В этот день принято обходить поля с особыми песнями и закличками, чтобы в будущем году урожай был хорошим, а еще – перебираться в новые дома и справлять новоселье.На 14 сентября приходится один из самых осенних праздников – День слушания шорохов. Смысл праздника чрезвычайно прост: вернуть людям аудитивное восприятие реальности, утраченное с появлением кино, телевидения и видеоблогов. В этот день полезно замереть на миг и услышать окружающий мир.Еще в этот четверг можно отметить Всемирный день журавля, День междусобойщиков, День пончиков с кремовой начинкой, День трезвости и День карамелек. Именины у Марфы, Симеона, Татьяны, Натальи.Знаменательные событияПосле Бородинского сражения Кутузовым было принято решение оставить Москву. 14 сентября 1812 года армия Наполеона Бонапарта вступила в опустевший разоренный город. Французский император рассчитывал, что после потери важнейшего города России Александр I подпишет капитуляцию, но ошибся. Спустя месяц французы начали спешную эвакуацию. Узнав об этом, Кутузов заплакал и сказал: "Боже, Создатель наш! Наконец ты внял молитве нашей! С этой минуты Россия спасена!".14 сентября 1829 года в османском городе Адрианополе (современный Эдирне в Турции) Российская и Османская империи подписали Адрианопольский мирный договор, завершивший Русско-турецкую войну 1828-1829 годов. Документ стал крупной победой русской дипломатии и создал благоприятные условия для развития черноморской торговли, завершил присоединение к России основных территорий Закавказья, усилил ее политическое влияние на Балканах.14 сентября 1867 года в свет вышел первый том труда немецкого экономиста Карла Маркса по политической экономии "Капитал". Том "Процесс производства капитала" был издан тиражом в тысячу экземпляров. Уже после смерти Маркса Фридрих Энгельс скомпоновал из готовых фрагментов и черновиков две следующие части: "Процесс обращения капитала" (1885) и "Процесс капиталистического производства, взятый в целом" (1894).14 сентября 1911 года в Киеве был смертельно ранен русский политик, реформатор, премьер-министр России Петр Столыпин. Покушение произошло в театре, на глазах у императора Николая II и императорской семьи. Под руководством Столыпина был разработан ряд крупных законопроектов, в том числе по реформе местного самоуправления, введению всеобщего начального образования, о веротерпимости. Столыпин также начал проведение аграрной реформы – но завершить ее не успел. Стрелявший в реформатора агент охранки Дмитрий Богров был приговорен к смертной казни.14 сентября 1984 года начался первый в истории удачный перелет воздушного шара с одиночным воздухоплавателем из США в Европу. В гондоле был полковник ВВС США в отставке Джозеф Киттингер.Кто родилсяСоветский авиаконструктор, создатель вертолетов с двумя несущими винтами "Ка" Николай Камов родился 14 сентября 1902 года. Первый вертолет его разработки КА-8 продемонстрирован в 1948-ом. В тот же год было создано ОКБ-2, а Камов назначен его главным конструктором и занимал этот пост до конца жизни. За выдающиеся заслуги в развитии советской авиации Николай Ильич награжден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени и медалями.Советский и российский телеведущий, диктор телевидения, Народный артист СССР Игорь Кириллов родился 14 сентября 1932 года. 27 сентября 1957 года состоялся его телевизионный дебют, диктором программы "Время" он трудился более 30 лет. Еще были "Голубой огонек", "Песня года", "Кинопанорама", "Взгляд", передачи телеканала "ВИD". Кириллов являлся кавалером орденов Трудового Красного Знамени и "За заслуги перед Отечеством" IV и III степени, был награжден почетным призом Российской академии телевидения "ТЭФИ" – "За личный вклад в развитие отечественного телевидения", в 2001 году ему был присвоен титул "Человек-эпоха".14 сентября 1965 года родился российский политик и государственный деятель, третий президент России Дмитрий Медведев. Сейчас Медведев занимает пост заместителя председателя Совета безопасности РФ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

2025

Новости

