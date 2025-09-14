https://crimea.ria.ru/20250914/iz-za-silnogo-vetra-ploschad-pozhara-vozle-koktebelya-vyrosla-v-35-raza-1149448211.html

Из-за сильного ветра площадь пожара возле Коктебеля выросла в 3,5 раза

Из-за сильного ветра площадь пожара возле Коктебеля выросла в 3,5 раза - РИА Новости Крым, 14.09.2025

Из-за сильного ветра площадь пожара возле Коктебеля выросла в 3,5 раза

Площадь пожара возле Коктебеля в крымском пгт Орджоникидзе выросла в 3,5 раза – до 20 гектаров, сообщили в крымском главке МЧС России. РИА Новости Крым, 14.09.2025

2025-09-14T21:52

2025-09-14T21:52

2025-09-14T22:33

коктебель

орджоникидзе

феодосия

происшествия

новости крыма

гу мчс рф по республике крым

пожар

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/0e/1149447763_0:211:1280:931_1920x0_80_0_0_69c51155429d27f68e5d6e5724551db1.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. Площадь пожара возле Коктебеля в крымском пгт Орджоникидзе выросла в 3,5 раза – до 20 гектаров, сообщили в крымском главке МЧС России.Угрозы населенному пункту, по данным спасателей, нет. Отмечается, что МЧС России нарастило группировку сил и средств на тушение пожара."К месту пожара дополнительно направлена аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Республике Крым, спасатели Крым-СПАС, сотрудники лесоохотничьего хозяйства, ДПК "Городское благоустройство", – рассказали в ведомстве.Всего для ликвидации привлечены 135 человек и 32 единицы техники.Советник главы Крыма Олег Крючков проинформировал, что сбор волонтеров не объявлялся – если будут нужны волонтеры, об этом объявит МЧС.Информация о возгорании сухой растительности на открытой территории по адресу ГО Феодосия, пгт. Орджоникидзе, поворот на п. Коктебель, поступила в 19:32 – первоначально сообщалось, что огонь охватил шесть гектаров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250914/landshaftnyy-pozhar-v-tysyachu-kvadratov-tushat-v-kerchi-1149442632.html

коктебель

орджоникидзе

феодосия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коктебель, орджоникидзе, феодосия, происшествия, новости крыма, гу мчс рф по республике крым, пожар