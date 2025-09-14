Рейтинг@Mail.ru
Из-за сильного ветра площадь пожара возле Коктебеля выросла в 3,5 раза - РИА Новости Крым, 14.09.2025
Из-за сильного ветра площадь пожара возле Коктебеля выросла в 3,5 раза
Из-за сильного ветра площадь пожара возле Коктебеля выросла в 3,5 раза - РИА Новости Крым, 14.09.2025
Из-за сильного ветра площадь пожара возле Коктебеля выросла в 3,5 раза
Площадь пожара возле Коктебеля в крымском пгт Орджоникидзе выросла в 3,5 раза – до 20 гектаров, сообщили в крымском главке МЧС России. РИА Новости Крым, 14.09.2025
2025-09-14T21:52
2025-09-14T22:33
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. Площадь пожара возле Коктебеля в крымском пгт Орджоникидзе выросла в 3,5 раза – до 20 гектаров, сообщили в крымском главке МЧС России.Угрозы населенному пункту, по данным спасателей, нет. Отмечается, что МЧС России нарастило группировку сил и средств на тушение пожара."К месту пожара дополнительно направлена аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Республике Крым, спасатели Крым-СПАС, сотрудники лесоохотничьего хозяйства, ДПК "Городское благоустройство", – рассказали в ведомстве.Всего для ликвидации привлечены 135 человек и 32 единицы техники.Советник главы Крыма Олег Крючков проинформировал, что сбор волонтеров не объявлялся – если будут нужны волонтеры, об этом объявит МЧС.Информация о возгорании сухой растительности на открытой территории по адресу ГО Феодосия, пгт. Орджоникидзе, поворот на п. Коктебель, поступила в 19:32 – первоначально сообщалось, что огонь охватил шесть гектаров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Из-за сильного ветра площадь пожара возле Коктебеля выросла в 3,5 раза

Площадь пожара возле Коктебеля выросла в 3,5 раза из-за сильного ветра

21:52 14.09.2025 (обновлено: 22:33 14.09.2025)
 
Пожар возле Коктебеля
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. Площадь пожара возле Коктебеля в крымском пгт Орджоникидзе выросла в 3,5 раза – до 20 гектаров, сообщили в крымском главке МЧС России.

"Из-за сильного ветра и труднодоступной местности площадь увеличилась до 20 га", – сказано в сообщении.

Угрозы населенному пункту, по данным спасателей, нет. Отмечается, что МЧС России нарастило группировку сил и средств на тушение пожара.
"К месту пожара дополнительно направлена аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Республике Крым, спасатели Крым-СПАС, сотрудники лесоохотничьего хозяйства, ДПК "Городское благоустройство", – рассказали в ведомстве.
Всего для ликвидации привлечены 135 человек и 32 единицы техники.
Советник главы Крыма Олег Крючков проинформировал, что сбор волонтеров не объявлялся – если будут нужны волонтеры, об этом объявит МЧС.
Информация о возгорании сухой растительности на открытой территории по адресу ГО Феодосия, пгт. Орджоникидзе, поворот на п. Коктебель, поступила в 19:32 – первоначально сообщалось, что огонь охватил шесть гектаров.
