Из-за сильного ветра площадь пожара возле Коктебеля выросла в 3,5 раза
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. Площадь пожара возле Коктебеля в крымском пгт Орджоникидзе выросла в 3,5 раза – до 20 гектаров, сообщили в крымском главке МЧС России.Угрозы населенному пункту, по данным спасателей, нет. Отмечается, что МЧС России нарастило группировку сил и средств на тушение пожара."К месту пожара дополнительно направлена аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Республике Крым, спасатели Крым-СПАС, сотрудники лесоохотничьего хозяйства, ДПК "Городское благоустройство", – рассказали в ведомстве.Всего для ликвидации привлечены 135 человек и 32 единицы техники.Советник главы Крыма Олег Крючков проинформировал, что сбор волонтеров не объявлялся – если будут нужны волонтеры, об этом объявит МЧС.Информация о возгорании сухой растительности на открытой территории по адресу ГО Феодосия, пгт. Орджоникидзе, поворот на п. Коктебель, поступила в 19:32 – первоначально сообщалось, что огонь охватил шесть гектаров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
21:52 14.09.2025 (обновлено: 22:33 14.09.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. Площадь пожара возле Коктебеля в крымском пгт Орджоникидзе выросла в 3,5 раза – до 20 гектаров, сообщили в крымском главке МЧС России.
"Из-за сильного ветра и труднодоступной местности площадь увеличилась до 20 га", – сказано в сообщении.
Угрозы населенному пункту, по данным спасателей, нет. Отмечается, что МЧС России нарастило группировку сил и средств на тушение пожара.
"К месту пожара дополнительно направлена аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Республике Крым, спасатели Крым-СПАС, сотрудники лесоохотничьего хозяйства, ДПК "Городское благоустройство", – рассказали в ведомстве.
Всего для ликвидации привлечены 135 человек и 32 единицы техники.
Советник главы Крыма Олег Крючков проинформировал, что сбор волонтеров не объявлялся – если будут нужны волонтеры, об этом объявит МЧС.
Информация о возгорании сухой растительности на открытой территории по адресу ГО Феодосия, пгт. Орджоникидзе, поворот на п. Коктебель, поступила в 19:32 – первоначально сообщалось, что огонь охватил шесть гектаров.
– первоначально сообщалось, что огонь охватил шесть гектаров.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.