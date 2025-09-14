https://crimea.ria.ru/20250914/chp-na-zheleznoy-doroge-i-pozhar-na-neftezavode-v-lenoblasti--chto-izvestno-1149432588.html

ЧП на железной дороге и пожар на нефтезаводе в Ленобласти – что известно

ЧП на железной дороге и пожар на нефтезаводе в Ленобласти – что известно - РИА Новости Крым, 14.09.2025

ЧП на железной дороге и пожар на нефтезаводе в Ленобласти – что известно

В Ленинградской области с рельсов сошли тепловоз с 15-ю цистернами и произошел пожар на заводе КИНЕФ (Киришский нефтеперерабатывающий завод), сообщил губернатор РИА Новости Крым, 14.09.2025

2025-09-14T07:07

2025-09-14T07:07

2025-09-14T07:07

александр дрозденко

ленинградская область

железная дорога

пожар

нефтезавод

беспилотник (бпла, дрон)

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110004/26/1100042656_586:972:2413:2000_1920x0_80_0_0_830f85c94b04708d348c14a1cdf39381.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. В Ленинградской области с рельсов сошли тепловоз с 15-ю цистернами и произошел пожар на заводе КИНЕФ (Киришский нефтеперерабатывающий завод), сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.И подчеркнул, что жертв нет. Следователи проверят версию диверсии – на месте инцидента работают саперы.Движение поездов перекрыто в двух направлениях. Задержано движение 10 пригородных электричек, сообщил глава региона.По информации РЖД, к месту происшествия в Лужском районе направлены два аварийно-восстановительных поезда из Санкт-Петербурга, сказал Дрозденко.Также он проинформировал, что в ночь на воскресенье в Киришском районе области были уничтожены четыре беспилотника – из-за падения обломков произошло возгорание на территории нефтезавода.И подчеркнул, что пострадавших нет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250913/chp-v-orlovskoy-oblasti-pogibli-sotrudniki-rosgvardii-1149429924.html

ленинградская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр дрозденко, ленинградская область, железная дорога, пожар, нефтезавод, беспилотник (бпла, дрон), новости