ЧП на железной дороге и пожар на нефтезаводе в Ленобласти – что известно
ЧП на железной дороге и пожар на нефтезаводе в Ленобласти – что известно
В Ленинградской области с рельсов сошли тепловоз с 15-ю цистернами и произошел пожар на заводе КИНЕФ (Киришский нефтеперерабатывающий завод), сообщил губернатор
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. В Ленинградской области с рельсов сошли тепловоз с 15-ю цистернами и произошел пожар на заводе КИНЕФ (Киришский нефтеперерабатывающий завод), сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.И подчеркнул, что жертв нет. Следователи проверят версию диверсии – на месте инцидента работают саперы.Движение поездов перекрыто в двух направлениях. Задержано движение 10 пригородных электричек, сообщил глава региона.По информации РЖД, к месту происшествия в Лужском районе направлены два аварийно-восстановительных поезда из Санкт-Петербурга, сказал Дрозденко.Также он проинформировал, что в ночь на воскресенье в Киришском районе области были уничтожены четыре беспилотника – из-за падения обломков произошло возгорание на территории нефтезавода.И подчеркнул, что пострадавших нет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
александр дрозденко, ленинградская область, железная дорога, пожар, нефтезавод, беспилотник (бпла, дрон), новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. В Ленинградской области с рельсов сошли тепловоз с 15-ю цистернами и произошел пожар на заводе КИНЕФ (Киришский нефтеперерабатывающий завод), сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

"В Лужском районе работают правоохранительные органы: на перегоне Строганово – Мшинская с рельсов сошел тепловоз с 15-ю порожними цистернами", – сообщил Дрозденко.

И подчеркнул, что жертв нет. Следователи проверят версию диверсии – на месте инцидента работают саперы.
Движение поездов перекрыто в двух направлениях. Задержано движение 10 пригородных электричек, сообщил глава региона.
По информации РЖД, к месту происшествия в Лужском районе направлены два аварийно-восстановительных поезда из Санкт-Петербурга, сказал Дрозденко.
Также он проинформировал, что в ночь на воскресенье в Киришском районе области были уничтожены четыре беспилотника – из-за падения обломков произошло возгорание на территории нефтезавода.
"Один БПЛА сбит в Киришском районе. В районе Киришей уничтожено 3 БПЛА. Возгорание на территории завода КИНЕФ, произошедшее из-за падения обломков беспилотника, ликвидировано", – сообщил Дрозденко.
И подчеркнул, что пострадавших нет.
