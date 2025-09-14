https://crimea.ria.ru/20250914/aeromobilnaya-gruppirovka-mchs-tushit-krupnyy-pozhar-vozle-koktebelya-1149447002.html
Аэромобильная группировка МЧС тушит крупный пожар возле Коктебеля
Аэромобильная группировка МЧС тушит крупный пожар возле Коктебеля - РИА Новости Крым, 14.09.2025
Аэромобильная группировка МЧС тушит крупный пожар возле Коктебеля
Возле Коктебеля тушат пожар на площади шесть гектаров. Об этом информирует пресс-служба Главного управления МЧС России по региону. РИА Новости Крым, 14.09.2025
2025-09-14T21:13
2025-09-14T21:13
2025-09-14T21:31
коктебель
феодосия
орджоникидзе
новости крыма
гу мчс рф по республике крым
происшествия
пожар
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/0e/1149447385_0:0:1096:618_1920x0_80_0_0_6f743613cd3853e30e095f2d30d1c0e2.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. Возле Коктебеля тушат пожар на площади шесть гектаров. Об этом информирует пресс-служба Главного управления МЧС России по региону.Незамедлительно к месту происшествия были направлены силы и средства МЧС России, МЧС Республики Крым, ГАУ РК "Старокрымское лесоохотничье хозяйство", проинформировали в ведомстве.Быстрому распространению огня способствует порывистый ветер и сложно-пересеченная местность. Для тушения пожара привлекается аэромобильная группировка Главного управления, отметили в МЧС.Предварительная площадь пожара шесть гектаров. Всего для ликвидации пожара привлечены 72 человека и 22 единицы техники, сообщили спасатели.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250914/landshaftnyy-pozhar-v-tysyachu-kvadratov-tushat-v-kerchi-1149442632.html
коктебель
феодосия
орджоникидзе
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/0e/1149447385_184:0:1096:684_1920x0_80_0_0_275a12f670b562926f607e67bf82a260.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коктебель, феодосия, орджоникидзе, новости крыма, гу мчс рф по республике крым, происшествия, пожар
Аэромобильная группировка МЧС тушит крупный пожар возле Коктебеля
Пожар возле Коктебеля на площади шесть гектаров тушит аэромобильная группировка МЧС
21:13 14.09.2025 (обновлено: 21:31 14.09.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. Возле Коктебеля тушат пожар на площади шесть гектаров. Об этом информирует пресс-служба Главного управления МЧС России по региону.
"В 19:32 поступило сообщение о возгорании сухой растительности на открытой территории по адресу: ГО Феодосия, пгт. Орджоникидзе, поворот на п. Коктебель", – сказано в сообщении.
Незамедлительно к месту происшествия были направлены силы и средства МЧС России, МЧС Республики Крым, ГАУ РК "Старокрымское лесоохотничье хозяйство", проинформировали в ведомстве.
Быстрому распространению огня способствует порывистый ветер и сложно-пересеченная местность. Для тушения пожара привлекается аэромобильная группировка Главного управления, отметили в МЧС.
Предварительная площадь пожара шесть гектаров. Всего для ликвидации пожара привлечены 72 человека и 22 единицы техники, сообщили спасатели.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.