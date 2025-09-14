Аэромобильная группировка МЧС тушит крупный пожар возле Коктебеля

https://crimea.ria.ru/20250914/aeromobilnaya-gruppirovka-mchs-tushit-krupnyy-pozhar-vozle-koktebelya-1149447002.html

Возле Коктебеля тушат пожар на площади шесть гектаров. Об этом информирует пресс-служба Главного управления МЧС России по региону. РИА Новости Крым, 14.09.2025

2025-09-14T21:13

2025-09-14T21:13

2025-09-14T21:31

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. Возле Коктебеля тушат пожар на площади шесть гектаров. Об этом информирует пресс-служба Главного управления МЧС России по региону.Незамедлительно к месту происшествия были направлены силы и средства МЧС России, МЧС Республики Крым, ГАУ РК "Старокрымское лесоохотничье хозяйство", проинформировали в ведомстве.Быстрому распространению огня способствует порывистый ветер и сложно-пересеченная местность. Для тушения пожара привлекается аэромобильная группировка Главного управления, отметили в МЧС.Предварительная площадь пожара шесть гектаров. Всего для ликвидации пожара привлечены 72 человека и 22 единицы техники, сообщили спасатели.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

