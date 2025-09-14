Рейтинг@Mail.ru
Аэромобильная группировка МЧС тушит крупный пожар возле Коктебеля
Аэромобильная группировка МЧС тушит крупный пожар возле Коктебеля
Аэромобильная группировка МЧС тушит крупный пожар возле Коктебеля - РИА Новости Крым, 14.09.2025
Аэромобильная группировка МЧС тушит крупный пожар возле Коктебеля
Возле Коктебеля тушат пожар на площади шесть гектаров. Об этом информирует пресс-служба Главного управления МЧС России по региону. РИА Новости Крым, 14.09.2025
коктебель
феодосия
орджоникидзе
новости крыма
гу мчс рф по республике крым
происшествия
пожар
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. Возле Коктебеля тушат пожар на площади шесть гектаров. Об этом информирует пресс-служба Главного управления МЧС России по региону.Незамедлительно к месту происшествия были направлены силы и средства МЧС России, МЧС Республики Крым, ГАУ РК "Старокрымское лесоохотничье хозяйство", проинформировали в ведомстве.Быстрому распространению огня способствует порывистый ветер и сложно-пересеченная местность. Для тушения пожара привлекается аэромобильная группировка Главного управления, отметили в МЧС.Предварительная площадь пожара шесть гектаров. Всего для ликвидации пожара привлечены 72 человека и 22 единицы техники, сообщили спасатели.
коктебель
феодосия
орджоникидзе
Новости
коктебель, феодосия, орджоникидзе, новости крыма, гу мчс рф по республике крым, происшествия, пожар
Аэромобильная группировка МЧС тушит крупный пожар возле Коктебеля

Пожар возле Коктебеля на площади шесть гектаров тушит аэромобильная группировка МЧС

21:13 14.09.2025 (обновлено: 21:31 14.09.2025)
 
© Скриншот видеоПожар возле Коктебеля
Пожар возле Коктебеля
© Скриншот видео
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. Возле Коктебеля тушат пожар на площади шесть гектаров. Об этом информирует пресс-служба Главного управления МЧС России по региону.
"В 19:32 поступило сообщение о возгорании сухой растительности на открытой территории по адресу: ГО Феодосия, пгт. Орджоникидзе, поворот на п. Коктебель", – сказано в сообщении.
Незамедлительно к месту происшествия были направлены силы и средства МЧС России, МЧС Республики Крым, ГАУ РК "Старокрымское лесоохотничье хозяйство", проинформировали в ведомстве.
Быстрому распространению огня способствует порывистый ветер и сложно-пересеченная местность. Для тушения пожара привлекается аэромобильная группировка Главного управления, отметили в МЧС.
Предварительная площадь пожара шесть гектаров. Всего для ликвидации пожара привлечены 72 человека и 22 единицы техники, сообщили спасатели.
