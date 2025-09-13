https://crimea.ria.ru/20250913/zolotaya-nasha-moskva-chto-krymskogo-est-v-stolitse-1149415795.html

Золотая наша Москва: что крымского есть в столице

Золотая наша Москва: что крымского есть в столице

Крымский мост, Ласточкино гнездо и Севастопольский бульвар есть не только в Крыму, но и в городе-герое Москва, которая сегодня отмечает 878 лет. Первые крымские РИА Новости Крым, 13.09.2025

Крымский мост, Ласточкино гнездо и Севастопольский бульвар есть не только в Крыму, но и в городе-герое Москва, которая сегодня отмечает 878 лет. Первые крымские топонимы появились в столице России еще в XVI веке. А сейчас в мегаполисе есть почти четыре десятка улиц, названных в честь крымских городов, а также знаменитых уроженцев полуострова. Есть и парки, и скверы, и станции метро, и мосты.От брода до мостаПервым пунктом, конечно же, вспоминается Крымский мост, соединяющий Зубовский бульвар, на котором расположен главный офис международной медиагруппы "Россия сегодня", и улицу Крымский вал.Ранее берега реки соединял Крымский брод, с помощью которого крымские татары совершали набеги на Москву: русло в этом месте было очень мелководным, всадник на лошади мог его пересечь, не замочив приподнятых из стремян ног. При Екатерине II над Крымским бродом был выстроен деревянный Крымский мост. Действие известной повести И.С. Тургенева "Муму" связано с Крымским бродом: именно здесь Герасим находит тонущего щенка и отсюда же Муму с Герасимом отправляется по Москве-реке в свое последнее плавание.В XIX веке мост стал металлическим. Последняя и лучшая его версия — цепная висячая, единственная такая через Москву-реку, была возведена в 1938 году в рамках Генерального плана реконструкции Москвы. На строительство Крымского моста потребовалось около десяти тысяч тонн металла, то есть примерно одна тонна на квадратный метр поверхности. Крымский мост — единственный мост в мире с таким удельным весом стали. Мост включен в реестр охраняемых культурных объектов столицы.Еще немного КрымаВ XVII веке Крымский двор татарского хана пришел в упадок, а потом и вовсе исчез, но до наших дней сохранились названия: Крымская эстакада, Крымский и Новокрымский проезды, Крымский вал, Крымский тупик и Крымская набережная.Улица Крымский вал — часть Садового кольца. Она возникла в 1820-х годах после сноса земляного вала вокруг Москвы. Улица была деревянной. В советское время ее реконструировали, организовали парк культуры и отдыха имени Горького.В книге "Из истории московских улиц" краевед Петр Сытин писал, что в конце XIX века землю, где расположена сегодняшняя Крымская набережная, занимали огороды Первой градской больницы и двор купчихи Свешниковой. В начале XX века там все еще был низменный берег с небольшими постройками, складами и свалками мусора. В 1930-х набережную замостили гранитом, в 1940-х – реконструировали проезжую часть. В 1970-х на набережной построили здание Государственной картинной галереи СССР. В 2013 году Крымскую набережную реконструировали и сделали пешеходной. Основой архитектурной концепции стала волна: волной идут крыши вернисажа, пешеходные и велосипедные дорожки, а вокруг искусственных холмов разместились волнообразные лавочки. На набережной можно купить картины современных художников и отдохнуть рядом с самым большим сухим фонтаном в Москве.Крымская история московских улицНа юго-западе Москвы можно найти целый лабиринт из улиц, чьи названия связаны с Крымским полуостровом. В районах Зюзино и Нагорный из 35 расположенных там улиц почти два десятка наименований связаны с полуостровом. В большинстве они образованы от географических наименований – чаще всего от названий городов: Севастопольская площадь и Севастопольский проспект, Ялтинская улица, Балаклавский проспект, Керченская улица, Перекопская улица, Чонгарский и Симферопольский бульвары, улицы Артековская, Ялтинская и Коктебельская. Многие из улиц носят топонимы, которые им дали в середине 60-х годов ХХ века. И именно по этим улицам из Москвы едут в Крым.Гуляя по ним можно вспоминать общую историю России — Москвы и Крыма. Например, о штурме Перекопского перешейка во время Гражданской войны и освобождении Крыма во время Великой Отечественной войны в 1944 году напоминают Перекопская улица, Большая и Малая Ишуньские улицы, Сивашская улица. Неподалеку расположены Старокрымская улица, бульвар и имени российского флотоводца Федора Ушакова. О первооткрывателе Антарктиды и командующем Черноморским флотом напоминает улица Адмирала Лазарева, а о художнике-маринисте, который родился в Феодосии, – улица Айвазовского. Есть здесь 1-я и 2-я Белогорские улицы, а также улица Грина, Феодосийская и Джанкойская улицы.Интересно, что Коктебельская улица возникла в октябре 1991 года, тогда как сам поселок Коктебель на тот момент еще носил название Планерское.По народной инициативеМножество топонимов Москвы появились после 2014 года. Так, народный сквер "В гостях у голубей", посвященный воссоединению Крыма с Россией, есть в районе Крылатское. Он был разбит в 2014 году на месте снесенного магазина: там собирались строить новую торговую точку, но местные жители выступили с идеей организовать новое прогулочное пространство и собрали деньги на саженцы и на насесты для голубей.Народный парк "Родная гавань" располагается близ станции метро "Пражская" в столичном районе Чертаново Центральное. Он был обустроен на месте заброшенного оврага в пойме реки Городня в 2015 году. В парке возведена копия севастопольского Памятника затопленным кораблям, а детская площадка оформлена в морском стиле.В конце 2020 года свой "Крым" появился и в районах Гольяново, Коптево и Зеленограда. Там фестивальные площадки и ярмарочные комплексы были обустроены по программе "Мой район" с учетом пожеланий местных жителей. В Гольяново открыли фестивальную площадку, доминанта которой - сказочный замок, очень похожий на "Ласточкино гнездо", а район Крюково украсили копия горы Ай-Петри и пространство с изображениями орлов и грифонов.Под землейВ Москве о Крыме можно вспомнить даже под землей. Так, на "зеленой ветке" московского метро есть станция "Нахимовский проспект", открытая в ноябре 1983 года. В проектной документации станция значилась как "Нахимовская". Станция оформлена по теме "Русские флотоводцы и история русского флота". Над выходом из станционного зала установлено художественное панно, посвященное легендарному севастопольскому адмиралу художника Анатолия Мосейчука.В этот же день - 8 ноября 1983 года - первых пассажиров приняла еще одна станция Серпуховско-Тимирязевской линии – "Севастопольская". Ее стены украшают несколько десятков небольших мозаик, посвященных Крыму, Черному морю и Черноморскому флоту. Через подземный переход со станции можно выйти на Азовскую улицу и Севастопольскую площадь.Есть в Москве и надземная станция "Бульвар Адмирала Ушакова" — на Бутовской линии.В честь полуострова в столице также назвали станцию "Крымская". В составе Московского центрального кольца ее обещают открыть в сентябре этого года. Ранее проектное название станции было "Севастопольской проспект". Проектировщиками было обещано, что пространство украсят парящие светильники "чайки-паруса", которые перенесут пассажиров на морское побережье Крыма и создадут романтичную атмосферу, а над эскалаторным спуском на торцевых стенах разместят две художественные композиции "Крым — связь времен от античности до наших дней".В самом сердце нашей РодиныЕще Крым и Москву связывают… стройматериалы. Так называемый инкерманский или альминский камень, из которого много белокаменных зданий возведено в Севастополе, из которого выстроен Ливадийский дворец, применялся и при строительстве Москвы. Белыми плитами крымского известняка облицованы фасады зданий МИДа, МГУ, станции метро "Комсомольская", значительная часть павильонов ВДНХ, аз него полностью построена Триумфальная арка на Кутузовском проспекте, библиотека им. Ленина. Этим камнем облицован Кремлевский дворец съездов и Олимпийская деревня.Частица Крыма есть в самом сердце нашей родины — на Красной площади. Наиболее известной горой полуострова, практически полностью сложенной из габбро-диабаза является Аю-Даг. Из крымского же габро-диабаза сделаны трибуны на Красной площади в Москве, также им до реконструкции в 70-х годах была вымощена и сама Красная площадь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

