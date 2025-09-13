Рейтинг@Mail.ru
Ветеран Михаил Латоха в 100 лет проголосовал на выборах в Севастополе - РИА Новости Крым, 13.09.2025
Ветеран Михаил Латоха в 100 лет проголосовал на выборах в Севастополе
Ветеран Михаил Латоха в 100 лет проголосовал на выборах в Севастополе - РИА Новости Крым, 13.09.2025
Ветеран Михаил Латоха в 100 лет проголосовал на выборах в Севастополе
Ветеран Великой Отечественной войны Михаил Латоха, отметивший в июле 100-летний юбилей и активно увлекающийся шахматами, лично пришел на избирательный участок,... РИА Новости Крым, 13.09.2025
2025-09-13T17:28
2025-09-13T17:28
выборы
выборы губернатора севастополя
севастополь
новости севастополя
единый день голосования
крым
новости крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. Ветеран Великой Отечественной войны Михаил Латоха, отметивший в июле 100-летний юбилей и активно увлекающийся шахматами, лично пришел на избирательный участок, чтобы принять участие в выборах губернатора региона, сообщает Севастопольская городская избирательная комиссия.В Севастополе в субботу проходит второй день основного голосования на выборах губернатора города и депутатов Советов Гагаринского и Ленинского муниципальных округов. С 3 по 11 сентября в регионе проходило досрочное голосование.Ветерана на участке для голосования поздравили глава Севастопольской городской избирательной комиссии Нина Фаустова, секретарь избиркома города Ирина Адмаева и секретарь Запорожской избирательной комиссии Елена Сивенкова.В избирательной комиссии напомнили, что Михаил Латоха увлекается шахматами, решает различные шахматные задачи и играет с севастопольскими ребятами из Малой академии наук. В этой связи члены Севизбиркома подарили ветерану большую шахматную энциклопедию.Явка избирателей на выборах в Севастополе к 15.00 субботы достигла почти 52%, что превышает итоговую явку на прошлых губернаторских выборах в регионе в 2020 году, сообщил Севгоризбирком.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
выборы, выборы губернатора севастополя, севастополь, новости севастополя, единый день голосования, крым, новости крыма
Ветеран Михаил Латоха в 100 лет проголосовал на выборах в Севастополе

Ветеран Михаил Латоха в 100 лет лично проголосовал на выборах губернатора в Севастополе

17:28 13.09.2025
 
© СевизбиркомМихаил Степанович Латоха лично принял участие в выборах губернатора Севастополя
Михаил Степанович Латоха лично принял участие в выборах губернатора Севастополя
© Севизбирком
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. Ветеран Великой Отечественной войны Михаил Латоха, отметивший в июле 100-летний юбилей и активно увлекающийся шахматами, лично пришел на избирательный участок, чтобы принять участие в выборах губернатора региона, сообщает Севастопольская городская избирательная комиссия.
В Севастополе в субботу проходит второй день основного голосования на выборах губернатора города и депутатов Советов Гагаринского и Ленинского муниципальных округов. С 3 по 11 сентября в регионе проходило досрочное голосование.
"Сегодня на избирательном участке №159 Нахимовского района было по-настоящему светло и торжественно. Свой голос пришёл отдать ветеран Великой Отечественной войны Михаил Степанович Латоха, отметивший вековой юбилей в июле этого года", - говорится в Telegram-канале избиркома.
Ветерана на участке для голосования поздравили глава Севастопольской городской избирательной комиссии Нина Фаустова, секретарь избиркома города Ирина Адмаева и секретарь Запорожской избирательной комиссии Елена Сивенкова.
В избирательной комиссии напомнили, что Михаил Латоха увлекается шахматами, решает различные шахматные задачи и играет с севастопольскими ребятами из Малой академии наук. В этой связи члены Севизбиркома подарили ветерану большую шахматную энциклопедию.
Явка избирателей на выборах в Севастополе к 15.00 субботы достигла почти 52%, что превышает итоговую явку на прошлых губернаторских выборах в регионе в 2020 году, сообщил Севгоризбирком.
ВыборыВыборы губернатора СевастополяСевастопольНовости СевастополяЕдиный день голосованияКрымНовости Крыма
 
Лента новостейМолния