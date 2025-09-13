https://crimea.ria.ru/20250913/veteran-mikhail-latokha-v-100-let-progolosoval-na-vyborakh-v-sevastopole-1149422126.html

Ветеран Михаил Латоха в 100 лет проголосовал на выборах в Севастополе

Ветеран Михаил Латоха в 100 лет проголосовал на выборах в Севастополе

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. Ветеран Великой Отечественной войны Михаил Латоха, отметивший в июле 100-летний юбилей и активно увлекающийся шахматами, лично пришел на избирательный участок, чтобы принять участие в выборах губернатора региона, сообщает Севастопольская городская избирательная комиссия.В Севастополе в субботу проходит второй день основного голосования на выборах губернатора города и депутатов Советов Гагаринского и Ленинского муниципальных округов. С 3 по 11 сентября в регионе проходило досрочное голосование.Ветерана на участке для голосования поздравили глава Севастопольской городской избирательной комиссии Нина Фаустова, секретарь избиркома города Ирина Адмаева и секретарь Запорожской избирательной комиссии Елена Сивенкова.В избирательной комиссии напомнили, что Михаил Латоха увлекается шахматами, решает различные шахматные задачи и играет с севастопольскими ребятами из Малой академии наук. В этой связи члены Севизбиркома подарили ветерану большую шахматную энциклопедию.Явка избирателей на выборах в Севастополе к 15.00 субботы достигла почти 52%, что превышает итоговую явку на прошлых губернаторских выборах в регионе в 2020 году, сообщил Севгоризбирком.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

