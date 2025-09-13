Рейтинг@Mail.ru
В Славянске-на-Кубани два авто врезались в витрину продуктового магазина - РИА Новости Крым, 13.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250913/v-slavyanske-na-kubani-dva-avto-vrezalis-v-vitrinu-produktovogo-magazina-1149422622.html
В Славянске-на-Кубани два авто врезались в витрину продуктового магазина
В Славянске-на-Кубани два авто врезались в витрину продуктового магазина - РИА Новости Крым, 13.09.2025
В Славянске-на-Кубани два авто врезались в витрину продуктового магазина
В центре Славянска-на-Кубани два легковых автомобиля врезались в продуктовый магазин после столкновения на перекрестке, сообщили в региональном управлении... РИА Новости Крым, 13.09.2025
2025-09-13T17:39
2025-09-13T17:45
новости
кубань
дтп
происшествия
краснодарский край
мвд по краснодарскому краю
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/0d/1149422473_0:109:1157:759_1920x0_80_0_0_5b90e6ef53e519af5b56e101a7053ac6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. В центре Славянска-на-Кубани два легковых автомобиля врезались в продуктовый магазин после столкновения на перекрестке, сообщили в региональном управлении госавтоинспекции.По предварительным данным, сегодня в 12:50 34-летняя местная жительница за рулем Kia Rio на пересечении улиц Школьной и Партизанской выехала на встречку и столкнулась с автомобилем "ВАЗ-2112", который поворачивал налево в попутном движении.Авария обошлась без пострадавших. Госавтоинспекция проводит проверку и выясняет все обстоятельства.Ранее сообщалось, что на улице Крестовского в Севастополе днем в пятницу такси сбило 13-летнего мальчика, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходуСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе такси сбило 13-летнего подростка на пешеходном переходеМопедист погиб в лобовом столкновении с авто в Новокубанском районеТрое подростков на питбайках врезались в бетономешалку – один погиб
кубань
краснодарский край
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/0d/1149422473_0:0:1155:866_1920x0_80_0_0_dd938115bfe08ede8b9d3dce03df64c4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, кубань, дтп, происшествия, краснодарский край, мвд по краснодарскому краю
В Славянске-на-Кубани два авто врезались в витрину продуктового магазина

Два легковых автомобиля после столкновения протаранили магазин в Славянске-на-Кубани

17:39 13.09.2025 (обновлено: 17:45 13.09.2025)
 
© 23 МВДВ Славянске-на-Кубани два авто врезались в витрину продуктового магазина
В Славянске-на-Кубани два авто врезались в витрину продуктового магазина
© 23 МВД
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. В центре Славянска-на-Кубани два легковых автомобиля врезались в продуктовый магазин после столкновения на перекрестке, сообщили в региональном управлении госавтоинспекции.
По предварительным данным, сегодня в 12:50 34-летняя местная жительница за рулем Kia Rio на пересечении улиц Школьной и Партизанской выехала на встречку и столкнулась с автомобилем "ВАЗ-2112", который поворачивал налево в попутном движении.

"Оба автомобиля по инерции продолжили движение и въехали на дорожный знак и остекление продуктового магазина", – уточнили в полиции.

Авария обошлась без пострадавших. Госавтоинспекция проводит проверку и выясняет все обстоятельства.
Ранее сообщалось, что на улице Крестовского в Севастополе днем в пятницу такси сбило 13-летнего мальчика, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Севастополе такси сбило 13-летнего подростка на пешеходном переходе
Мопедист погиб в лобовом столкновении с авто в Новокубанском районе
Трое подростков на питбайках врезались в бетономешалку – один погиб
 
НовостиКубаньДТППроисшествияКраснодарский крайМВД по Краснодарскому краю
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:10Явка на выборах губернатора Севастополя превысила показатель 2020 года
17:39В Славянске-на-Кубани два авто врезались в витрину продуктового магазина
17:28Ветеран Михаил Латоха в 100 лет проголосовал на выборах в Севастополе
17:17Работы в гурзуфском парке затягиваются из-за доработок проекта
16:47В Севастополе второй рез за день закрыли рейд
16:35В Севастополе такси сбило 13-летнего подростка на пешеходном переходе
16:18В Севастополе в этом году отремонтируют 105 дорог и один мост
15:59В ущелье Табана-Дере в Крыму эвакуировали туриста с травмами
15:31Россия должна оставаться лидером в части освоения космоса
15:29Путин, Собянин и Баканов открыли новый Национальный космический центр
15:04Трамп готов ввести санкции против России при поддержке всех стран НАТО
14:49Путин поздравил москвичей с Днем города
14:38Рейд в Севастополе снова открыт
14:13Крымский мост сейчас - очередь продолжает расти
13:39В Белгороде БПЛА сдетонировал возле пассажирского автобуса
13:05Новости СВО: Киев продолжает терять людей и технику тысячами
12:48"Азимут" возобновит полеты в Турцию и Армению из аэропорта Краснодар
12:37340 украинских БПЛА уничтожены за сутки
12:24Пожар в селе Скворцово под Симферополем полностью потушили
12:06Армия России освободила Новониколаевку в Днепропетровской области
Лента новостейМолния