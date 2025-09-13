https://crimea.ria.ru/20250913/v-slavyanske-na-kubani-dva-avto-vrezalis-v-vitrinu-produktovogo-magazina-1149422622.html

В Славянске-на-Кубани два авто врезались в витрину продуктового магазина

2025-09-13T17:39

2025-09-13T17:39

2025-09-13T17:45

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. В центре Славянска-на-Кубани два легковых автомобиля врезались в продуктовый магазин после столкновения на перекрестке, сообщили в региональном управлении госавтоинспекции.По предварительным данным, сегодня в 12:50 34-летняя местная жительница за рулем Kia Rio на пересечении улиц Школьной и Партизанской выехала на встречку и столкнулась с автомобилем "ВАЗ-2112", который поворачивал налево в попутном движении.Авария обошлась без пострадавших. Госавтоинспекция проводит проверку и выясняет все обстоятельства.Ранее сообщалось, что на улице Крестовского в Севастополе днем в пятницу такси сбило 13-летнего мальчика, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходуСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе такси сбило 13-летнего подростка на пешеходном переходеМопедист погиб в лобовом столкновении с авто в Новокубанском районеТрое подростков на питбайках врезались в бетономешалку – один погиб

