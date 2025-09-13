https://crimea.ria.ru/20250913/v-sevastopole-zhenschina-sbila-trekh-chelovek-na-perekhode-1149428624.html
В Севастополе женщина сбила трех человек на переходе
В Севастополе женщина сбила трех человек на переходе
2025-09-13T20:05
ситуация на дорогах крыма
севастополь
новости севастополя
дтп
дтп в крыму и севастополе
происшествия
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе женщина сбила трех человек на переходе - среди них 4-летний ребенок. Об этом сообщает прокуратура Севастополя.По данным прокуратуры, в результате ДТП пешеходы получили различные травмы. Им оказывают медицинскую помощь.Прокуратура контролирует ход проверки, которую по данному факту проводят органы внутренних дел.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
20:05 13.09.2025 (обновлено: 20:08 13.09.2025)