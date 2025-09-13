Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе женщина сбила трех человек на переходе - РИА Новости Крым, 13.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20250913/v-sevastopole-zhenschina-sbila-trekh-chelovek-na-perekhode-1149428624.html
В Севастополе женщина сбила трех человек на переходе
В Севастополе женщина сбила трех человек на переходе - РИА Новости Крым, 13.09.2025
В Севастополе женщина сбила трех человек на переходе
В Севастополе женщина сбила трех человек на переходе - среди них 4-летний ребенок. Об этом сообщает прокуратура Севастополя. РИА Новости Крым, 13.09.2025
2025-09-13T20:05
2025-09-13T20:08
ситуация на дорогах крыма
севастополь
новости севастополя
дтп
дтп в крыму и севастополе
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/0f/1128192468_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_4ebf0b535f15bb4a3f2117abe3f8a74d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе женщина сбила трех человек на переходе - среди них 4-летний ребенок. Об этом сообщает прокуратура Севастополя.По данным прокуратуры, в результате ДТП пешеходы получили различные травмы. Им оказывают медицинскую помощь.Прокуратура контролирует ход проверки, которую по данному факту проводят органы внутренних дел.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/0f/1128192468_75:0:1280:904_1920x0_80_0_0_46febf892fc8786a11c174ebb7c1d718.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, новости севастополя, дтп, дтп в крыму и севастополе, происшествия
В Севастополе женщина сбила трех человек на переходе

В Севастополе женщина сбила трех человек на переходе - среди них 4-летний ребенок

20:05 13.09.2025 (обновлено: 20:08 13.09.2025)
 
© РИА Новости КрымДТП
ДТП - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе женщина сбила трех человек на переходе - среди них 4-летний ребенок. Об этом сообщает прокуратура Севастополя.
"По предварительной информации, ДТП произошло сегодня около 18 часов 25 минут в районе парка Победы. Водитель легкового автомобиля "Форд" не пропустила двух женщин и малолетнего ребенка на нерегулируемом пешеходном переходе возле д. № 17 по пр. Октябрьской Революции и совершила наезд на них", - говорится в сообщении ведомства.
По данным прокуратуры, в результате ДТП пешеходы получили различные травмы. Им оказывают медицинскую помощь.
Прокуратура контролирует ход проверки, которую по данному факту проводят органы внутренних дел.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Ситуация на дорогах КрымаСевастопольНовости СевастополяДТПДТП в Крыму и СевастополеПроисшествия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:46Куда нести отработанные батарейки – адреса пунктов в Крыму
20:05В Севастополе женщина сбила трех человек на переходе
19:52ЧП на железной дороге в Орловской области - что известно
19:43Подростки в Севастополе создали 15 исторических игр на форуме "Истоки"
19:0838 беспилотников сбиты над Крымом и регионами России
19:05Крымский мост сейчас - обстановка на 19 часов
18:57В горах Крыма спасли женщину
18:35В Лондоне проходит масштабная акция против миграционной политики 0:50
18:10Явка на выборах губернатора Севастополя превысила показатель 2020 года
17:39В Славянске-на-Кубани два авто врезались в витрину продуктового магазина
17:28Ветеран Михаил Латоха в 100 лет проголосовал на выборах в Севастополе
17:17Работы в гурзуфском парке затягиваются из-за доработок проекта
16:47В Севастополе второй рез за день закрыли рейд
16:35В Севастополе такси сбило 13-летнего подростка на пешеходном переходе
16:18В Севастополе в этом году отремонтируют 105 дорог и один мост
15:59В ущелье Табана-Дере в Крыму эвакуировали туриста с травмами
15:31Россия должна оставаться лидером в части освоения космоса
15:29Путин, Собянин и Баканов открыли новый Национальный космический центр
15:04Трамп готов ввести санкции против России при поддержке всех стран НАТО
14:49Путин поздравил москвичей с Днем города
Лента новостейМолния