В Севастополе закрыли рейд
Проход морского транспорта через бухту в Севастополе приостановлен, сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 13.09.2025
2025-09-13T11:56
2025-09-13T11:56
2025-09-13T12:02
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. Проход морского транспорта через бухту в Севастополе приостановлен, сообщили в городском департаменте транспорта.О причинах закрытия морского сообщения не уточняется.Работу морского пассажирского транспорта периодически приостанавливают в целях безопасности. Кроме того, рейд в городе закрывают из-за погодных условий.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
11:56 13.09.2025 (обновлено: 12:02 13.09.2025)