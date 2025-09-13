https://crimea.ria.ru/20250913/v-sevastopole-vtoroy-rez-za-den-zakryli-reyd-1149421458.html
В Севастополе второй рез за день закрыли рейд
В Севастополе второй рез за день закрыли рейд - РИА Новости Крым, 13.09.2025
В Севастополе второй рез за день закрыли рейд
В Севастополе во второй раз за день приостановил работу морской транспорт по линии "Радиогорка – Артбухта", сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 13.09.2025
2025-09-13T16:47
2025-09-13T16:47
2025-09-13T17:03
севастополь
паромы и катера в севастополе
морской транспорт
погода
погода в крыму
крымская погода
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/0e/1144181862_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a0e7c20833fdb77f80fa5a7a327b7645.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе во второй раз за день приостановил работу морской транспорт по линии "Радиогорка – Артбухта", сообщили в городском департаменте транспорта.В субботу днем движение уже ограничивали. Тогда причины закрытия не уточнялись. Меры сняли только спустя несколько часов.Работу морского пассажирского транспорта периодически приостанавливают в целях безопасности. Кроме того, рейд в городе закрывают из-за погодных условий.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/0e/1144181862_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_abd2b70075c40ad5e3869adce3df39a2.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, паромы и катера в севастополе, морской транспорт, погода, погода в крыму, крымская погода
В Севастополе второй рез за день закрыли рейд
В Севастополе второй рез за день закрыли рейд
16:47 13.09.2025 (обновлено: 17:03 13.09.2025)