В Севастополе второй рез за день закрыли рейд - РИА Новости Крым, 13.09.2025
https://crimea.ria.ru/20250913/v-sevastopole-vtoroy-rez-za-den-zakryli-reyd-1149421458.html
В Севастополе второй рез за день закрыли рейд
В Севастополе второй рез за день закрыли рейд - РИА Новости Крым, 13.09.2025
В Севастополе второй рез за день закрыли рейд
В Севастополе во второй раз за день приостановил работу морской транспорт по линии "Радиогорка – Артбухта", сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 13.09.2025
2025-09-13T16:47
2025-09-13T17:03
севастополь
паромы и катера в севастополе
морской транспорт
погода
погода в крыму
крымская погода
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/0e/1144181862_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a0e7c20833fdb77f80fa5a7a327b7645.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе во второй раз за день приостановил работу морской транспорт по линии "Радиогорка – Артбухта", сообщили в городском департаменте транспорта.В субботу днем движение уже ограничивали. Тогда причины закрытия не уточнялись. Меры сняли только спустя несколько часов.Работу морского пассажирского транспорта периодически приостанавливают в целях безопасности. Кроме того, рейд в городе закрывают из-за погодных условий.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
севастополь, паромы и катера в севастополе, морской транспорт, погода, погода в крыму, крымская погода
В Севастополе второй рез за день закрыли рейд

В Севастополе второй рез за день закрыли рейд

16:47 13.09.2025 (обновлено: 17:03 13.09.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСевастопольский паром
Севастопольский паром - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе во второй раз за день приостановил работу морской транспорт по линии "Радиогорка – Артбухта", сообщили в городском департаменте транспорта.
"Из-за резкого ухудшения погодных условий линия "Радиогорка – Артбухта" приостанавливает работу", – говорится в публикации.
В субботу днем движение уже ограничивали. Тогда причины закрытия не уточнялись. Меры сняли только спустя несколько часов.
Работу морского пассажирского транспорта периодически приостанавливают в целях безопасности. Кроме того, рейд в городе закрывают из-за погодных условий.
СевастопольПаромы и катера в СевастополеМорской транспортПогодаПогода в КрымуКрымская погода
 
Лента новостейМолния