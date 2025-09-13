https://crimea.ria.ru/20250913/v-sevastopole-vtoroy-rez-za-den-zakryli-reyd-1149421458.html

В Севастополе второй рез за день закрыли рейд

В Севастополе второй рез за день закрыли рейд

В Севастополе во второй раз за день приостановил работу морской транспорт по линии "Радиогорка – Артбухта", сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 13.09.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе во второй раз за день приостановил работу морской транспорт по линии "Радиогорка – Артбухта", сообщили в городском департаменте транспорта.В субботу днем движение уже ограничивали. Тогда причины закрытия не уточнялись. Меры сняли только спустя несколько часов.Работу морского пассажирского транспорта периодически приостанавливают в целях безопасности. Кроме того, рейд в городе закрывают из-за погодных условий.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

