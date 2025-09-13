https://crimea.ria.ru/20250913/v-sevastopole-v-etom-godu-otremontiruyut-105-dorog-i-odin-most-1149420997.html

В Севастополе в этом году отремонтируют 105 дорог и один мост

2025-09-13T16:18

севастополь

крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе в 2025 году приведут в порядок 105 дорог и один мост в Инкермане – на четыре объекта больше, чем планировалось изначально, сообщает губернатор города Михаил Развожаев.По его словам, одним из новых объектов стала улица Красивая. Там уже укладывают верхний слой асфальта – это было включено в план по просьбам горожан, которые обращались в правительство города и департамент транспорта.Развожаев также добавил, что всего в Севастополе уже отремонтированы 81 дорога, еще 10 объектов находятся на финишной стадии работ. Ремонт ведется опережающими темпами, что позволяет дорожникам готовиться к заключению контрактов с подрядными организациями на работы в 2026 году.Ранее сообщалось, что в Симферополе ведется масштабная программа ремонта дорог: из 23 запланированных на этот год ремонтов полностью завершены 16.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Срок окончания ремонта "горбатого" моста в Симферополе перенеслиРемонт дорог в Симферополе ведется по новым ГОСТамПовышение безопасности: трассу на Ай-Петри укрепляют

