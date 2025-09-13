Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе в этом году отремонтируют 105 дорог и один мост - РИА Новости Крым, 13.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250913/v-sevastopole-v-etom-godu-otremontiruyut-105-dorog-i-odin-most-1149420997.html
В Севастополе в этом году отремонтируют 105 дорог и один мост
В Севастополе в этом году отремонтируют 105 дорог и один мост - РИА Новости Крым, 13.09.2025
В Севастополе в этом году отремонтируют 105 дорог и один мост
В Севастополе в 2025 году приведут в порядок 105 дорог и один мост в Инкермане – на четыре объекта больше, чем планировалось изначально, сообщает губернатор... РИА Новости Крым, 13.09.2025
2025-09-13T16:18
2025-09-13T16:18
севастополь
новости севастополя
правительство севастополя
ремонт дорог
крым
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/0d/1149420864_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_2e353702e7cf35326028e767d9c944af.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе в 2025 году приведут в порядок 105 дорог и один мост в Инкермане – на четыре объекта больше, чем планировалось изначально, сообщает губернатор города Михаил Развожаев.По его словам, одним из новых объектов стала улица Красивая. Там уже укладывают верхний слой асфальта – это было включено в план по просьбам горожан, которые обращались в правительство города и департамент транспорта.Развожаев также добавил, что всего в Севастополе уже отремонтированы 81 дорога, еще 10 объектов находятся на финишной стадии работ. Ремонт ведется опережающими темпами, что позволяет дорожникам готовиться к заключению контрактов с подрядными организациями на работы в 2026 году.Ранее сообщалось, что в Симферополе ведется масштабная программа ремонта дорог: из 23 запланированных на этот год ремонтов полностью завершены 16.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Срок окончания ремонта "горбатого" моста в Симферополе перенеслиРемонт дорог в Симферополе ведется по новым ГОСТамПовышение безопасности: трассу на Ай-Петри укрепляют
севастополь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/0d/1149420864_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_c703d3408633b2590f91ad6b9ee148d5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, новости севастополя, правительство севастополя, ремонт дорог, крым, новости крыма
В Севастополе в этом году отремонтируют 105 дорог и один мост

Список запланированных к ремонту дорог в Севастополе увеличили на четыре позиции

16:18 13.09.2025
 
© Правительство СевастополяВ Севастополе в этом году отремонтируют 105 дорог и один мост
В Севастополе в этом году отремонтируют 105 дорог и один мост
© Правительство Севастополя
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе в 2025 году приведут в порядок 105 дорог и один мост в Инкермане – на четыре объекта больше, чем планировалось изначально, сообщает губернатор города Михаил Развожаев.
"Благодаря оптимизации технологических решений при реализации нацпроекта "Инфраструктура для жизни", в этом году мы сможем привести в порядок не 101 объект, как планировалось, а 105 дорог и один мост в Инкермане", – рассказал он.
По его словам, одним из новых объектов стала улица Красивая. Там уже укладывают верхний слой асфальта – это было включено в план по просьбам горожан, которые обращались в правительство города и департамент транспорта.
Развожаев также добавил, что всего в Севастополе уже отремонтированы 81 дорога, еще 10 объектов находятся на финишной стадии работ. Ремонт ведется опережающими темпами, что позволяет дорожникам готовиться к заключению контрактов с подрядными организациями на работы в 2026 году.
Ранее сообщалось, что в Симферополе ведется масштабная программа ремонта дорог: из 23 запланированных на этот год ремонтов полностью завершены 16.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Срок окончания ремонта "горбатого" моста в Симферополе перенесли
Ремонт дорог в Симферополе ведется по новым ГОСТам
Повышение безопасности: трассу на Ай-Петри укрепляют
 
СевастопольНовости СевастополяПравительство СевастополяРемонт дорогКрымНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:10Явка на выборах губернатора Севастополя превысила показатель 2020 года
17:39В Славянске-на-Кубани два авто врезались в витрину продуктового магазина
17:28Ветеран Михаил Латоха в 100 лет проголосовал на выборах в Севастополе
17:17Работы в гурзуфском парке затягиваются из-за доработок проекта
16:47В Севастополе второй рез за день закрыли рейд
16:35В Севастополе такси сбило 13-летнего подростка на пешеходном переходе
16:18В Севастополе в этом году отремонтируют 105 дорог и один мост
15:59В ущелье Табана-Дере в Крыму эвакуировали туриста с травмами
15:31Россия должна оставаться лидером в части освоения космоса
15:29Путин, Собянин и Баканов открыли новый Национальный космический центр
15:04Трамп готов ввести санкции против России при поддержке всех стран НАТО
14:49Путин поздравил москвичей с Днем города
14:38Рейд в Севастополе снова открыт
14:13Крымский мост сейчас - очередь продолжает расти
13:39В Белгороде БПЛА сдетонировал возле пассажирского автобуса
13:05Новости СВО: Киев продолжает терять людей и технику тысячами
12:48"Азимут" возобновит полеты в Турцию и Армению из аэропорта Краснодар
12:37340 украинских БПЛА уничтожены за сутки
12:24Пожар в селе Скворцово под Симферополем полностью потушили
12:06Армия России освободила Новониколаевку в Днепропетровской области
Лента новостейМолния