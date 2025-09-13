https://crimea.ria.ru/20250913/v-sevastopole-taksi-sbilo-13-letnego-podrostka-na-peshekhodnom-perekhode-1149421303.html

В Севастополе такси сбило 13-летнего подростка на пешеходном переходе

В Севастополе такси сбило 13-летнего подростка на пешеходном переходе - РИА Новости Крым, 13.09.2025

В Севастополе такси сбило 13-летнего подростка на пешеходном переходе

На улице Крестовского в Севастополе днем в пятницу такси сбило 13-летнего мальчика, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, сообщает... РИА Новости Крым, 13.09.2025

новости крыма

дтп

дтп в крыму и севастополе

новости севастополя

севастополь

происшествия

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. На улице Крестовского в Севастополе днем в пятницу такси сбило 13-летнего мальчика, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, сообщает госавтоинспекция города.По предварительным данным, около 11:40 у дома №38 47-летний водитель Hyundai не успел затормозить, когда подросток шел справа налево по ходу движения автомобиля.Госавтоинспекция выясняет обстоятельства происшествия и напоминает: приближаясь к нерегулируемому переходу, водитель обязан остановиться, а пешеход может выйти на проезжую часть только убедившись в безопасности маневра.Ранее сообщалось, что 68-летний мужчина погиб утром в субботу при лобовом столкновении мопеда с автомобилем в Новокубанском районе Краснодарского края.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мопедист погиб в лобовом столкновении с авто в Новокубанском районеТрое подростков на питбайках врезались в бетономешалку – один погибВ Евпатории иномарка сбила восьмилетнего ребенка

