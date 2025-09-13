Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе такси сбило 13-летнего подростка на пешеходном переходе - РИА Новости Крым, 13.09.2025
В Севастополе такси сбило 13-летнего подростка на пешеходном переходе
В Севастополе такси сбило 13-летнего подростка на пешеходном переходе - РИА Новости Крым, 13.09.2025
В Севастополе такси сбило 13-летнего подростка на пешеходном переходе
На улице Крестовского в Севастополе днем в пятницу такси сбило 13-летнего мальчика, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, сообщает... РИА Новости Крым, 13.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. На улице Крестовского в Севастополе днем в пятницу такси сбило 13-летнего мальчика, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, сообщает госавтоинспекция города.По предварительным данным, около 11:40 у дома №38 47-летний водитель Hyundai не успел затормозить, когда подросток шел справа налево по ходу движения автомобиля.Госавтоинспекция выясняет обстоятельства происшествия и напоминает: приближаясь к нерегулируемому переходу, водитель обязан остановиться, а пешеход может выйти на проезжую часть только убедившись в безопасности маневра.Ранее сообщалось, что 68-летний мужчина погиб утром в субботу при лобовом столкновении мопеда с автомобилем в Новокубанском районе Краснодарского края.
новости крыма, дтп, дтп в крыму и севастополе, новости севастополя, севастополь, происшествия
В Севастополе такси сбило 13-летнего подростка на пешеходном переходе

В Севастополе такси сбило 13-летнего подростка на пешеходном переходе

16:35 13.09.2025
 
© Пресс-служба УМВД по СевастополюДТП с несовершеннолетним пешеходом на улице Крестовского в Севастополе
ДТП с несовершеннолетним пешеходом на улице Крестовского в Севастополе
© Пресс-служба УМВД по Севастополю
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. На улице Крестовского в Севастополе днем в пятницу такси сбило 13-летнего мальчика, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, сообщает госавтоинспекция города.
По предварительным данным, около 11:40 у дома №38 47-летний водитель Hyundai не успел затормозить, когда подросток шел справа налево по ходу движения автомобиля.
"В результате ДТП ребенок получил телесные повреждения и доставлен в медицинское учреждение. Водитель автомобиля направлен на медицинское освидетельствование", – рассказали в полиции.
Госавтоинспекция выясняет обстоятельства происшествия и напоминает: приближаясь к нерегулируемому переходу, водитель обязан остановиться, а пешеход может выйти на проезжую часть только убедившись в безопасности маневра.
Ранее сообщалось, что 68-летний мужчина погиб утром в субботу при лобовом столкновении мопеда с автомобилем в Новокубанском районе Краснодарского края.
