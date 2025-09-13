https://crimea.ria.ru/20250913/v-londone-prokhodit-masshtabnaya-aktsiya-protiv-migratsionnoy-politiki-1149426142.html

В Лондоне проходит масштабная акция против миграционной политики

В Лондоне проходит масштабная акция против миграционной политики - РИА Новости Крым, 13.09.2025

В Лондоне проходит масштабная акция против миграционной политики

В Лондоне десятки тысяч человек вышли на улицы с протестом против миграционной политики премьер-министра Кира Стармера, сообщает РИА Новости со ссылкой на... РИА Новости Крым, 13.09.2025

2025-09-13T18:35

2025-09-13T18:35

2025-09-13T18:35

великобритания

новости

политика

протесты

в мире

видео

лондон

кир стармер

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/0d/1149426028_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_dd0569c290d7b98c2ba77bf9e205b0a6.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. В Лондоне десятки тысяч человек вышли на улицы с протестом против миграционной политики премьер-министра Кира Стармера, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Sky."Предводителем" акции стал правый активист Томми Робинсон. Движение получило название "Unite the Kingdom" ("Соединим королевство" - ред.) – игра слов на названии страны.Демонстранты собрались утром на площади Рассел-сквер и направились к кварталу правительства Уайтхолл. Большинство участников несли флаг Англии с крестом Святого Георгия, а также "Юнион Джек" – флаг Соединенного Королевства. Помимо критики миграционной политики люди жаловались на ограничения свободы слова.Сам Робинсон охарактеризовал мероприятие как "праздник свободы слова". Оппоненты же марша назвали его "праздником ненависти и лжи". В своем Telegram-канале активист сообщил, что участники скандируют имя убитого ранее на этой неделе американского консервативного политика Чарли Кирка. По его данным, некоторые демонстранты пришли с портретом Кирка.Одновременно в Лондоне прошел небольшой контрпротест: левые активисты выступали против ограничений миграции и призывали страну принимать беженцев.Для обеспечения правопорядка британская полиция задействовала более тысячи сотрудников. Сообщений о нарушениях не поступало.Покушение на Чарли Кирка – консервативного политика, сторонника президента США – было совершено в штате Юта во время его выступления в кампусе университета. Видео, на котором видно, как Кирк получает выстрел в шею, после чего начинается паника, первой выложила в соцсети конгрессвумен Марджори Тейлор Грин. Кирк скончался в больнице от полученного ранения. Президент США Дональд Трамп назвал его убийство темным моментом для нации и пообещал найти виновных.Позже сообщалось, что подозреваемого в убийстве американского активиста задержали. Власти Юты заявили, что будут добиваться смертного приговора для убийцы Кирка.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:С оружием в руках: что ждет США после убийства Чарли Кирка – мнениеВ США совершили покушение на политика Кирка – противника помощи КиевуЧто Кирк говорил о Крыме и конфликте на Украине

великобритания

лондон

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Массовые демонстрации в Лондоне Десятки тысяч сторонников правых сил вышли в Лондоне на акцию под названием "Соединим королевство" (Unite the Kingdom), они направились к правительственному кварталу Уайтхолл. Участники выкрикивают лозунги против премьера Стармера, критикуя миграционную политику правительства и ограничения свободы слова. 2025-09-13T18:35 true PT0M50S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

великобритания, новости, политика, протесты, в мире, видео, лондон, кир стармер, видео