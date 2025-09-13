https://crimea.ria.ru/20250913/v-londone-prokhodit-masshtabnaya-aktsiya-protiv-migratsionnoy-politiki-1149426142.html
В Лондоне проходит масштабная акция против миграционной политики
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. В Лондоне десятки тысяч человек вышли на улицы с протестом против миграционной политики премьер-министра Кира Стармера, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Sky."Предводителем" акции стал правый активист Томми Робинсон. Движение получило название "Unite the Kingdom" ("Соединим королевство" - ред.) – игра слов на названии страны.Демонстранты собрались утром на площади Рассел-сквер и направились к кварталу правительства Уайтхолл. Большинство участников несли флаг Англии с крестом Святого Георгия, а также "Юнион Джек" – флаг Соединенного Королевства. Помимо критики миграционной политики люди жаловались на ограничения свободы слова.Сам Робинсон охарактеризовал мероприятие как "праздник свободы слова". Оппоненты же марша назвали его "праздником ненависти и лжи". В своем Telegram-канале активист сообщил, что участники скандируют имя убитого ранее на этой неделе американского консервативного политика Чарли Кирка. По его данным, некоторые демонстранты пришли с портретом Кирка.Одновременно в Лондоне прошел небольшой контрпротест: левые активисты выступали против ограничений миграции и призывали страну принимать беженцев.Для обеспечения правопорядка британская полиция задействовала более тысячи сотрудников. Сообщений о нарушениях не поступало.Покушение на Чарли Кирка – консервативного политика, сторонника президента США – было совершено в штате Юта во время его выступления в кампусе университета. Видео, на котором видно, как Кирк получает выстрел в шею, после чего начинается паника, первой выложила в соцсети конгрессвумен Марджори Тейлор Грин. Кирк скончался в больнице от полученного ранения. Президент США Дональд Трамп назвал его убийство темным моментом для нации и пообещал найти виновных.Позже сообщалось, что подозреваемого в убийстве американского активиста задержали. Власти Юты заявили, что будут добиваться смертного приговора для убийцы Кирка.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:С оружием в руках: что ждет США после убийства Чарли Кирка – мнениеВ США совершили покушение на политика Кирка – противника помощи КиевуЧто Кирк говорил о Крыме и конфликте на Украине
Массовые демонстрации в Лондоне
Десятки тысяч сторонников правых сил вышли в Лондоне на акцию под названием "Соединим королевство" (Unite the Kingdom), они направились к правительственному кварталу Уайтхолл. Участники выкрикивают лозунги против премьера Стармера, критикуя миграционную политику правительства и ограничения свободы слова.
