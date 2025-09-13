https://crimea.ria.ru/20250913/v-krymu-proydet-vserossiyskiy-forum-zdravnitsa-2026-1149296761.html

В Крыму пройдет всероссийский форум "Здравница 2026"

В Крыму пройдет всероссийский форум "Здравница 2026" - РИА Новости Крым, 12.09.2025

В Крыму пройдет всероссийский форум "Здравница 2026"

Крым в 2026 году во второй раз станет площадкой для поведения всероссийского форума "Здравница". Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил руководитель... РИА Новости Крым, 12.09.2025

2025-09-13T07:10

2025-09-13T07:10

2025-09-12T22:34

радио "спутник в крыму"

отдых в крыму

крым

здоровье

крым курортный

В Крыму в 2026 году пройдет всероссийский форум "Здравница"

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. Крым в 2026 году во второй раз станет площадкой для поведения всероссийского форума "Здравница". Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил руководитель крымского филиала Национальной курортной ассоциации Сергей Стрельбицкий.По его словам, для Крыма принять у себя такой форум – это почетно, к тому же очень выгодно для развития санаторно-курортной отрасли."Мы в 2019 году в Алуште уже проводили эту "Здравницу", и это дало очень серьезный эффект, потому что есть возможность контактов между врачами, специалистами", – заметил спикер.Знаковым для Крыма также является то, что в этом году, в октябре, республика впервые принимает форум "Разумовские чтения", добавил гость эфира."Министерство курортов и туризма добилось того, что с 19 по 24 октября в Крыму впервые пройдут "Разумовские чтения". Это научный форум, который организован при активной поддержке Совета федерации, Администрации президента, Академии наук. На него собираются ведущие ученые. И на этом форуме будут разбираться серьезные вопросы по дальнейшему развитию Крыма именно по нозологиям", – сказал Стрельбицкий.Напомним, в июне глава Министерства курортов и туризма РК Сергей Ганзий заявил, что Крым является одним из лидеров санаторно-курортной отрасли России и готов будет принять у себя Всероссийский форум "Здравница" в 2026 году.Форум является значимым событием в сфере курортологии и санаторно-курортного лечения в России – он собирает специалистов и представителей здравоохранительных учреждений, санаториев, курортов, а также ученых и экспертов из различных регионов страны.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Жалоб от туристов на отели и санатории Крыма стало гораздо меньше"Грязи хватит на века": Крым становится сердцем российской бальнеологииДети участников спецоперации из Курской области приехали в Крым на отдых

крым

2025

отдых в крыму, крым, здоровье, крым курортный