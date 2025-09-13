Рейтинг@Mail.ru
В Госсовете РК призвали Украину исключить из конституции раздел о Крыме - РИА Новости Крым, 13.09.2025
В Госсовете РК призвали Украину исключить из конституции раздел о Крыме
В Госсовете РК призвали Украину исключить из конституции раздел о Крыме - РИА Новости Крым, 13.09.2025
В Госсовете РК призвали Украину исключить из конституции раздел о Крыме
Конституция Украины будет продолжать оставаться мертвым документом, пока в ней не упразднят раздел Х о Крыме как украинской автономии, заявил РИА Новости глава... РИА Новости Крым, 13.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. Конституция Украины будет продолжать оставаться мертвым документом, пока в ней не упразднят раздел Х о Крыме как украинской автономии, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".
В Госсовете РК призвали Украину исключить из конституции раздел о Крыме

07:55 13.09.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. Конституция Украины будет продолжать оставаться мертвым документом, пока в ней не упразднят раздел Х о Крыме как украинской автономии, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.
"Конституция Украины давно уже мертвый документ. Внесением изменений его не оживить. Она нуждается в перезапуске, как и вся украинская государственность. И в этой перезапущенной модели места для Крыма не будет. Поскольку наше законное место в России", - сказал Константинов.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".
Лента новостейМолния