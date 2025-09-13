https://crimea.ria.ru/20250913/v-gorakh-kryma-spasli-zhenschinu--1149426830.html
В горах Крыма спасли женщину
В горах Крыма спасли женщину - РИА Новости Крым, 13.09.2025
В горах Крыма спасли женщину
В горах Бахчисарайского района Крыма спасли женщину, которая травмировала ногу. Об этом сообщает ГУ МЧС России по РК. РИА Новости Крым, 13.09.2025
2025-09-13T18:57
2025-09-13T18:57
2025-09-13T19:01
бахчисарайский район
происшествия
"крым-спас"
новости крыма
крым
гу мчс рф по республике крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/0d/1149426713_0:405:1226:1095_1920x0_80_0_0_061b1df57227bed39aa2580d60c11b1f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. В горах Бахчисарайского района Крыма спасли женщину, которая травмировала ногу. Об этом сообщает ГУ МЧС России по РК."В 15:35 поступило сообщение о том, что женщина при спуске со скита Св. Анастасии пещерного города Качи-Кальон повредила ногу. Самостоятельно передвигаться не может, необходима ее эвакуация из горно-лесной местности", - говорится в сообщении ведомства. По данным МЧС, сотрудники Бахчисарайского аварийно-спасательного отряда "КРЫМ-СПАС" выехали в район поисково-спасательных работ. Обнаружив пострадавшую, они наложили ей шину на травмированную ногу. После этого на носилках женщину доставили к месту подъезда скорой и передали медработникам.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250913/v-uschele-tabana-dere-v-krymu-evakuirovali-turista-s-travmami-1149420697.html
бахчисарайский район
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/0d/1149426713_0:290:1226:1210_1920x0_80_0_0_6a6989a40fd091b9bf2982336b096b60.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бахчисарайский район, происшествия, "крым-спас", новости крыма, крым, гу мчс рф по республике крым
В горах Крыма спасли женщину
В горах Крыма спасли женщину с травмированной ногой
18:57 13.09.2025 (обновлено: 19:01 13.09.2025)