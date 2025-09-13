Рейтинг@Mail.ru
В горах Крыма спасли женщину - РИА Новости Крым, 13.09.2025
В горах Крыма спасли женщину
В горах Крыма спасли женщину - РИА Новости Крым, 13.09.2025
В горах Крыма спасли женщину
В горах Бахчисарайского района Крыма спасли женщину, которая травмировала ногу. Об этом сообщает ГУ МЧС России по РК. РИА Новости Крым, 13.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. В горах Бахчисарайского района Крыма спасли женщину, которая травмировала ногу. Об этом сообщает ГУ МЧС России по РК."В 15:35 поступило сообщение о том, что женщина при спуске со скита Св. Анастасии пещерного города Качи-Кальон повредила ногу. Самостоятельно передвигаться не может, необходима ее эвакуация из горно-лесной местности", - говорится в сообщении ведомства. По данным МЧС, сотрудники Бахчисарайского аварийно-спасательного отряда "КРЫМ-СПАС" выехали в район поисково-спасательных работ. Обнаружив пострадавшую, они наложили ей шину на травмированную ногу. После этого на носилках женщину доставили к месту подъезда скорой и передали медработникам.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
бахчисарайский район, происшествия, "крым-спас", новости крыма, крым, гу мчс рф по республике крым
В горах Крыма спасли женщину

В горах Крыма спасли женщину с травмированной ногой

18:57 13.09.2025 (обновлено: 19:01 13.09.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. В горах Бахчисарайского района Крыма спасли женщину, которая травмировала ногу. Об этом сообщает ГУ МЧС России по РК.
"В 15:35 поступило сообщение о том, что женщина при спуске со скита Св. Анастасии пещерного города Качи-Кальон повредила ногу. Самостоятельно передвигаться не может, необходима ее эвакуация из горно-лесной местности", - говорится в сообщении ведомства.
По данным МЧС, сотрудники Бахчисарайского аварийно-спасательного отряда "КРЫМ-СПАС" выехали в район поисково-спасательных работ. Обнаружив пострадавшую, они наложили ей шину на травмированную ногу. После этого на носилках женщину доставили к месту подъезда скорой и передали медработникам.
