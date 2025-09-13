https://crimea.ria.ru/20250913/v-belgorode-bpla-sdetoniroval-vozle--passazhirskogo-avtobusa-1149418702.html

В Белгороде БПЛА сдетонировал возле пассажирского автобуса

В Белгороде БПЛА сдетонировал возле пассажирского автобуса

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. Три человека, включая девушку-подростка, пострадали в результате детонации БПЛА возле пассажирского автобуса в Белгороде, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Губернатор уточнил, что 16-летнюю девушку с осколочным ранением плеча бригада СМП доставляет в детскую областную клиническую больницу, еще двух взрослых пострадавших для обследования доставляют в городскую больницу №2 Белгорода, транспортное средство повреждено.Второй беспилотник нанес удар по социальному объекту и повредил фасад, добавил Гладков. Информация о последствиях уточняется.Кроме того, в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа от удара БПЛА пострадала мирная жительница, сообщил Гладков. Женщина получила минно-взрывную травму и осколочные ранения рук и ног. Ее вывезли бойцы самообороны и передали бригаде скорой помощи, которая доставила пострадавшую в Шебекинскую центральную районную больницу, где сейчас проводится операция, уточнил губернатор.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

