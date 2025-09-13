Россия должна оставаться лидером в части освоения космоса

https://crimea.ria.ru/20250913/rossiya-dolzhna-ostavatsya-liderom-v-chasti-osvoeniya-kosmosa-1149420309.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. Россия должна сохранить лидерские позиции в сфере освоения и изучения космоса, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая в Москве в парке "Зарядье" в День города.Ранее президент сообщал, что в космической сфере важна международная кооперация, Россия активно взаимодействует с партнерами и до последнего времени – с европейцами. По его словам, у страны совместно с Китайской Народной Республикой – и странами БРИКС в целом – большие планы в данной отрасли.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия запустила первую конвейерную линию по сборке спутников"Роскосмос" и НАСА договорились о взаимодействии орбитальных станцийПутин рассказал о планах сотрудничества России и Китая в области космоса

