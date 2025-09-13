https://crimea.ria.ru/20250913/rossiya-dolzhna-ostavatsya-liderom-v-chasti-osvoeniya-kosmosa-1149420309.html
Россия должна оставаться лидером в части освоения космоса
Россия должна оставаться лидером в части освоения космоса - РИА Новости Крым, 13.09.2025
Россия должна оставаться лидером в части освоения космоса
Россия должна сохранить лидерские позиции в сфере освоения и изучения космоса, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая в Москве в парке "Зарядье" в День... РИА Новости Крым, 13.09.2025
2025-09-13T15:31
2025-09-13T15:31
2025-09-13T15:31
космос
владимир путин (политик)
новости
москва
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/17/1140551287_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_741ff7648e855937568b0807e1824154.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. Россия должна сохранить лидерские позиции в сфере освоения и изучения космоса, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая в Москве в парке "Зарядье" в День города.Ранее президент сообщал, что в космической сфере важна международная кооперация, Россия активно взаимодействует с партнерами и до последнего времени – с европейцами. По его словам, у страны совместно с Китайской Народной Республикой – и странами БРИКС в целом – большие планы в данной отрасли.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия запустила первую конвейерную линию по сборке спутников"Роскосмос" и НАСА договорились о взаимодействии орбитальных станцийПутин рассказал о планах сотрудничества России и Китая в области космоса
https://crimea.ria.ru/20250913/putin-sobyanin-i-bakanov-otkryli-novyy-natsionalnyy-kosmicheskiy-tsentr-1149420188.html
космос
москва
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/17/1140551287_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_8e65d614a3aea051f430f14ba561de47.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос, владимир путин (политик), новости, москва, россия
Россия должна оставаться лидером в части освоения космоса
Путин заявил о необходимости сохранить лидерство России в освоении космоса