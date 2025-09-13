https://crimea.ria.ru/20250913/reyd-v-sevastopole-snova-otkryt-1149419255.html

Рейд в Севастополе снова открыт

Рейд в Севастополе снова открыт - РИА Новости Крым, 13.09.2025

Рейд в Севастополе снова открыт

Морской транспорт Севастополя возобновил работу после объявленной ранее остановки, сообщает профильный городской департамент. РИА Новости Крым, 13.09.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. Морской транспорт Севастополя возобновил работу после объявленной ранее остановки, сообщает профильный городской департамент.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.

