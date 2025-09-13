https://crimea.ria.ru/20250913/reyd-v-sevastopole-snova-otkryt-1149419255.html
Рейд в Севастополе снова открыт
Рейд в Севастополе снова открыт - РИА Новости Крым, 13.09.2025
Рейд в Севастополе снова открыт
Морской транспорт Севастополя возобновил работу после объявленной ранее остановки, сообщает профильный городской департамент. РИА Новости Крым, 13.09.2025
2025-09-13T14:38
2025-09-13T14:38
2025-09-13T14:40
севастополь
новости севастополя
паромы и катера в севастополе
северная сторона
морской транспорт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/0e/1144181885_816:438:3072:1707_1920x0_80_0_0_761a0c29a0e01dff1c7fe2efefa6b10b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. Морской транспорт Севастополя возобновил работу после объявленной ранее остановки, сообщает профильный городской департамент.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/0e/1144181885_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b75f4d8d8b5bba636944237823470d72.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, новости севастополя, паромы и катера в севастополе, северная сторона, морской транспорт
Рейд в Севастополе снова открыт
Рейд в Севастополе снова открыт
14:38 13.09.2025 (обновлено: 14:40 13.09.2025)