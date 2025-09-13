https://crimea.ria.ru/20250913/raboty-v-gurzufskom-parke-zatyagivayutsya-iz-za-dorabotok-proekta-1149421787.html

Работы в гурзуфском парке затягиваются из-за доработок проекта

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. Завершение благоустройства общественного парка в Гурзуфе откладывается из-за многочисленных изменений проекта, сообщает глава администрации Ялты Янина Павленко во время рабочей поездки в Гурзуф и Краснокаменку.По ее словам, в план объекта добавили памп-трек, как в Милютинском парке, и другие пожелания жителей. Завершение работ ожидается до декабря.В ходе осмотра глава администрации также проверила санитарное состояние поселков. Павленко отметила, что проверка показала в целом удовлетворительную картину, однако отдельные замечания зафиксированы для устранения.И рассказала, что также обсуждалось возведение подпорной стены между стадионом и парком и высадка многолетних хвойных растений для улучшения внешнего вида территории.Кроме того, во время обхода придомовых территорий жители улицы Соловьева, 22 пожаловались на незавершенное благоустройство. Выяснилось, что подрядчик выполнил ровно тот объем работ, который был ранее согласован с жильцами и закреплен протоколом, однако для улучшения качества планируется внести коррективы."Посетила ярмарку на улице Артековской, приятно, что она радует горожан! Люди довольны ценами, товар раскупают очень быстро, еще до обеда. Обходы продолжаем", – заключила Павленко.Ранее глава города рассказывала, что в гурзуфском парке обязательно будут уличные тренажеры и прогулочные терренкуры. Рельеф и реликтовые растения (ели, сосны, фисташки, оливки) сделать это позволяют.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Яхтенная марина в Балаклаве: с ходом строительства ознакомился ХуснуллинСквер памяти на месте взорвавшегося дома в Евпатории почти готовБлагоустройство парка Шевченко в Симферополе завершается: когда открытие

