Работы в гурзуфском парке затягиваются из-за доработок проекта - РИА Новости Крым, 13.09.2025
Работы в гурзуфском парке затягиваются из-за доработок проекта
Работы в гурзуфском парке затягиваются из-за доработок проекта - РИА Новости Крым, 13.09.2025
Работы в гурзуфском парке затягиваются из-за доработок проекта
Завершение благоустройства общественного парка в Гурзуфе откладывается из-за многочисленных изменений проекта, сообщает глава администрации Ялты Янина Павленко... РИА Новости Крым, 13.09.2025
2025-09-13T17:17
2025-09-13T17:18
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. Завершение благоустройства общественного парка в Гурзуфе откладывается из-за многочисленных изменений проекта, сообщает глава администрации Ялты Янина Павленко во время рабочей поездки в Гурзуф и Краснокаменку.По ее словам, в план объекта добавили памп-трек, как в Милютинском парке, и другие пожелания жителей. Завершение работ ожидается до декабря.В ходе осмотра глава администрации также проверила санитарное состояние поселков. Павленко отметила, что проверка показала в целом удовлетворительную картину, однако отдельные замечания зафиксированы для устранения.И рассказала, что также обсуждалось возведение подпорной стены между стадионом и парком и высадка многолетних хвойных растений для улучшения внешнего вида территории.Кроме того, во время обхода придомовых территорий жители улицы Соловьева, 22 пожаловались на незавершенное благоустройство. Выяснилось, что подрядчик выполнил ровно тот объем работ, который был ранее согласован с жильцами и закреплен протоколом, однако для улучшения качества планируется внести коррективы."Посетила ярмарку на улице Артековской, приятно, что она радует горожан! Люди довольны ценами, товар раскупают очень быстро, еще до обеда. Обходы продолжаем", – заключила Павленко.Ранее глава города рассказывала, что в гурзуфском парке обязательно будут уличные тренажеры и прогулочные терренкуры. Рельеф и реликтовые растения (ели, сосны, фисташки, оливки) сделать это позволяют.
новости, ялта, янина павленко, гурзуф, новости крыма, крым
Работы в гурзуфском парке затягиваются из-за доработок проекта

Работы в гурзуфском парке затягиваются из-за доработок проекта по просьбам жителей

17:17 13.09.2025 (обновлено: 17:18 13.09.2025)
 
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоРаботы в гурзуфском парке затягиваются из-за доработок проекта
Работы в гурзуфском парке затягиваются из-за доработок проекта
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. Завершение благоустройства общественного парка в Гурзуфе откладывается из-за многочисленных изменений проекта, сообщает глава администрации Ялты Янина Павленко во время рабочей поездки в Гурзуф и Краснокаменку.
По ее словам, в план объекта добавили памп-трек, как в Милютинском парке, и другие пожелания жителей. Завершение работ ожидается до декабря.
В ходе осмотра глава администрации также проверила санитарное состояние поселков. Павленко отметила, что проверка показала в целом удовлетворительную картину, однако отдельные замечания зафиксированы для устранения.
"Дала поручение начать подготовку к строительству нового футбольного стадиона и обустройству парковки в следующем году. Финансирование планируется за счет местного бюджета", – добавила она.
И рассказала, что также обсуждалось возведение подпорной стены между стадионом и парком и высадка многолетних хвойных растений для улучшения внешнего вида территории.
Кроме того, во время обхода придомовых территорий жители улицы Соловьева, 22 пожаловались на незавершенное благоустройство. Выяснилось, что подрядчик выполнил ровно тот объем работ, который был ранее согласован с жильцами и закреплен протоколом, однако для улучшения качества планируется внести коррективы.
"Посетила ярмарку на улице Артековской, приятно, что она радует горожан! Люди довольны ценами, товар раскупают очень быстро, еще до обеда. Обходы продолжаем", – заключила Павленко.
Ранее глава города рассказывала, что в гурзуфском парке обязательно будут уличные тренажеры и прогулочные терренкуры. Рельеф и реликтовые растения (ели, сосны, фисташки, оливки) сделать это позволяют.
