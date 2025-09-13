https://crimea.ria.ru/20250913/putin-sobyanin-i-bakanov-otkryli-novyy-natsionalnyy-kosmicheskiy-tsentr-1149420188.html
Путин, Собянин и Баканов открыли новый Национальный космический центр
Путин, Собянин и Баканов открыли новый Национальный космический центр - РИА Новости Крым, 13.09.2025
Путин, Собянин и Баканов открыли новый Национальный космический центр
Президент России Владимир Путин, мэр Москвы Сергей Собянин и глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов официально открыли новый Национальный космический центр (НКЦ) в... РИА Новости Крым, 13.09.2025
2025-09-13T15:29
2025-09-13T15:29
2025-09-13T15:29
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин, мэр Москвы Сергей Собянин и глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов официально открыли новый Национальный космический центр (НКЦ) в Москве, передает РИА Новости.Национальный космический центр расположен на западе Москвы. В новый центр переедут сотрудники "Роскосмоса", в этом же здании расположатся сотрудники ряда частных компаний и представители НАСА в России.Строительство комплекса началось в конце 2019 года на территории государственного космического научно-производственного центра имени М.В. Хруничева. Архитектурной доминантой комплекса является трехгранная 47-этажная башня высотой 288 метров со шпилем, напоминающая ракету, установленную на стартовом столе.Кроме того, НКЦ включает в себя низкоэтажную часть с корпусами от восьми до десяти этажей. Для удобства перемещения сотрудников "Роскосмоса" корпуса зданий соединены между собой пешеходной галереей и мостовыми переходами.
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин, мэр Москвы Сергей Собянин и глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов официально открыли новый Национальный космический центр (НКЦ) в Москве, передает РИА Новости.
Национальный космический центр расположен на западе Москвы. В новый центр переедут сотрудники "Роскосмоса", в этом же здании расположатся сотрудники ряда частных компаний и представители НАСА в России.
Строительство комплекса началось в конце 2019 года на территории государственного космического научно-производственного центра имени М.В. Хруничева. Архитектурной доминантой комплекса является трехгранная 47-этажная башня высотой 288 метров со шпилем, напоминающая ракету, установленную на стартовом столе.
Кроме того, НКЦ включает в себя низкоэтажную часть с корпусами от восьми до десяти этажей. Для удобства перемещения сотрудников "Роскосмоса" корпуса зданий соединены между собой пешеходной галереей и мостовыми переходами.
