Путин, Собянин и Баканов открыли новый Национальный космический центр - РИА Новости Крым, 13.09.2025
Путин, Собянин и Баканов открыли новый Национальный космический центр
Путин, Собянин и Баканов открыли новый Национальный космический центр - РИА Новости Крым, 13.09.2025
Путин, Собянин и Баканов открыли новый Национальный космический центр
Президент России Владимир Путин, мэр Москвы Сергей Собянин и глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов официально открыли новый Национальный космический центр (НКЦ) в... РИА Новости Крым, 13.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин, мэр Москвы Сергей Собянин и глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов официально открыли новый Национальный космический центр (НКЦ) в Москве, передает РИА Новости.Национальный космический центр расположен на западе Москвы. В новый центр переедут сотрудники "Роскосмоса", в этом же здании расположатся сотрудники ряда частных компаний и представители НАСА в России.Строительство комплекса началось в конце 2019 года на территории государственного космического научно-производственного центра имени М.В. Хруничева. Архитектурной доминантой комплекса является трехгранная 47-этажная башня высотой 288 метров со шпилем, напоминающая ракету, установленную на стартовом столе.Кроме того, НКЦ включает в себя низкоэтажную часть с корпусами от восьми до десяти этажей. Для удобства перемещения сотрудников "Роскосмоса" корпуса зданий соединены между собой пешеходной галереей и мостовыми переходами.
москва
москва, владимир путин (политик), сергей собянин, роскосмос, новости
Путин, Собянин и Баканов открыли новый Национальный космический центр

Путин, Собянин и Баканов открыли новый Национальный космический центр

15:29 13.09.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкОткрытие Национального космического центра
© РИА Новости . Сергей Бобылев
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин, мэр Москвы Сергей Собянин и глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов официально открыли новый Национальный космический центр (НКЦ) в Москве, передает РИА Новости.
Национальный космический центр расположен на западе Москвы. В новый центр переедут сотрудники "Роскосмоса", в этом же здании расположатся сотрудники ряда частных компаний и представители НАСА в России.
Строительство комплекса началось в конце 2019 года на территории государственного космического научно-производственного центра имени М.В. Хруничева. Архитектурной доминантой комплекса является трехгранная 47-этажная башня высотой 288 метров со шпилем, напоминающая ракету, установленную на стартовом столе.
Кроме того, НКЦ включает в себя низкоэтажную часть с корпусами от восьми до десяти этажей. Для удобства перемещения сотрудников "Роскосмоса" корпуса зданий соединены между собой пешеходной галереей и мостовыми переходами.
МоскваВладимир Путин (политик)Сергей СобянинРоскосмосНовости
 
