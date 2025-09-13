https://crimea.ria.ru/20250913/putin-pozdravil-moskvichey-s-dnem-goroda-1149419404.html
Путин поздравил москвичей с Днем города
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поздравил москвичей с днем города."По сложившейся традиции в начале осени мы отмечаем день Москвы. И от всей души поздравляю с праздником москвичей", - сказал Путин, выступая в московском концертном зале "Зарядье" ко Дню города.Москва занимает второе место среди крупнейших городских экономик планеты, заявил Владимир Путин, поздравляя москвичей.Владимир Путин назвал Москву одним из лучших городов планеты."Не только москвичи, все, кто искренне любит нашу столицу, считают ее одним из лучших городов планеты. Полностью с этой оценкой согласен, так оно и есть", - сказал президент.Он также отметил, что в Москве происходит быстрое внедрение передовых технологий в городском хозяйстве, транспорте, здравоохранении и образовании."Важно, что в столице инновации тестируются в реальных условиях, что открывает быстрый путь к применению передовых продуктов в городском хозяйстве, транспорте, в образовании и здравоохранении", - сказал Путин.Команда мэра Москвы Сергея Собянина добивается результатов, правильно расставляя приоритеты, заявил он."Вопрос в выборе приоритетов. И команде действующего мэра Москвы удается выбирать самое главное, вот на этом и сосредоточивают внимание - и добиваются результатов", - сказал Путин.По мнению главы государства, Москва олицетворяет судьбу и историческую миссию России.Также президент России отметил особую роль Москвы в поддержке специальной военной операции и вооруженных сил страны."В культурном, нравственном коде москвичей и всего нашего многонационального народа чувство высокой ответственности за судьбу Родины, готовность всегда прийти на помощь, подставить плечо. Это проявляется в широком развитии в столице благотворительности и меценатства, волонтерского движения. И, конечно, в поддержке наших вооруженных сил", - сказал глава государства, выступая в столичном "Зарядье" в День города.Путин добавил, что десятки тысяч москвичей доблестно сражаются на передовой.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Путин поздравил жителей столицы России с Днем города
14:49 13.09.2025 (обновлено: 15:15 13.09.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поздравил москвичей с днем города.
"По сложившейся традиции в начале осени мы отмечаем день Москвы. И от всей души поздравляю с праздником москвичей", - сказал Путин, выступая в московском концертном зале "Зарядье" ко Дню города.
Москва занимает второе место среди крупнейших городских экономик планеты, заявил Владимир Путин, поздравляя москвичей.
"Столица занимает второе место в мире среди крупнейших городских экономик планеты", - сказал Путин, выступая в столичном "Зарядье" в День города.
Владимир Путин назвал Москву одним из лучших городов планеты.
"Не только москвичи, все, кто искренне любит нашу столицу, считают ее одним из лучших городов планеты. Полностью с этой оценкой согласен, так оно и есть", - сказал президент.
Он также отметил, что в Москве происходит быстрое внедрение передовых технологий в городском хозяйстве, транспорте, здравоохранении и образовании.
"Важно, что в столице инновации тестируются в реальных условиях, что открывает быстрый путь к применению передовых продуктов в городском хозяйстве, транспорте, в образовании и здравоохранении", - сказал Путин.
Команда мэра Москвы Сергея Собянина добивается результатов, правильно расставляя приоритеты, заявил он.
"Вопрос в выборе приоритетов. И команде действующего мэра Москвы удается выбирать самое главное, вот на этом и сосредоточивают внимание - и добиваются результатов", - сказал Путин.
По мнению главы государства, Москва олицетворяет судьбу и историческую миссию России.
"Для миллионов людей она олицетворяет судьбу и историческую миссию России как государства-цивилизации", - заключил президент.
Также президент России отметил особую роль Москвы в поддержке специальной военной операции и вооруженных сил страны.
"В культурном, нравственном коде москвичей и всего нашего многонационального народа чувство высокой ответственности за судьбу Родины, готовность всегда прийти на помощь, подставить плечо. Это проявляется в широком развитии в столице благотворительности и меценатства, волонтерского движения. И, конечно, в поддержке наших вооруженных сил", - сказал глава государства, выступая в столичном "Зарядье" в День города.
Путин добавил, что десятки тысяч москвичей доблестно сражаются на передовой.
