https://crimea.ria.ru/20250913/putin-pozdravil-moskvichey-s-dnem-goroda-1149419404.html

Путин поздравил москвичей с Днем города

Путин поздравил москвичей с Днем города - РИА Новости Крым, 13.09.2025

Путин поздравил москвичей с Днем города

Президент России Владимир Путин поздравил москвичей с днем города. РИА Новости Крым, 13.09.2025

2025-09-13T14:49

2025-09-13T14:49

2025-09-13T15:15

москва

владимир путин (политик)

россия

общество

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/0d/1149419480_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c60375f1ae95efa451595b9ecf510cf1.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поздравил москвичей с днем города."По сложившейся традиции в начале осени мы отмечаем день Москвы. И от всей души поздравляю с праздником москвичей", - сказал Путин, выступая в московском концертном зале "Зарядье" ко Дню города.Москва занимает второе место среди крупнейших городских экономик планеты, заявил Владимир Путин, поздравляя москвичей.Владимир Путин назвал Москву одним из лучших городов планеты."Не только москвичи, все, кто искренне любит нашу столицу, считают ее одним из лучших городов планеты. Полностью с этой оценкой согласен, так оно и есть", - сказал президент.Он также отметил, что в Москве происходит быстрое внедрение передовых технологий в городском хозяйстве, транспорте, здравоохранении и образовании."Важно, что в столице инновации тестируются в реальных условиях, что открывает быстрый путь к применению передовых продуктов в городском хозяйстве, транспорте, в образовании и здравоохранении", - сказал Путин.Команда мэра Москвы Сергея Собянина добивается результатов, правильно расставляя приоритеты, заявил он."Вопрос в выборе приоритетов. И команде действующего мэра Москвы удается выбирать самое главное, вот на этом и сосредоточивают внимание - и добиваются результатов", - сказал Путин.По мнению главы государства, Москва олицетворяет судьбу и историческую миссию России.Также президент России отметил особую роль Москвы в поддержке специальной военной операции и вооруженных сил страны."В культурном, нравственном коде москвичей и всего нашего многонационального народа чувство высокой ответственности за судьбу Родины, готовность всегда прийти на помощь, подставить плечо. Это проявляется в широком развитии в столице благотворительности и меценатства, волонтерского движения. И, конечно, в поддержке наших вооруженных сил", - сказал глава государства, выступая в столичном "Зарядье" в День города.Путин добавил, что десятки тысяч москвичей доблестно сражаются на передовой.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250913/zolotaya-nasha-moskva-chto-krymskogo-est-v-stolitse-1149415795.html

москва

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, владимир путин (политик), россия, общество, новости