Путин поздравил москвичей с Днем города - РИА Новости Крым, 13.09.2025
Путин поздравил москвичей с Днем города
Путин поздравил москвичей с Днем города - РИА Новости Крым, 13.09.2025
Путин поздравил москвичей с Днем города
Президент России Владимир Путин поздравил москвичей с днем города. РИА Новости Крым, 13.09.2025
Путин поздравил москвичей с Днем города

Путин поздравил жителей столицы России с Днем города

14:49 13.09.2025 (обновлено: 15:15 13.09.2025)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкВладимир Путин выступает на мероприятии в концертном зале "Зарядье" в Москве в честь Дня города.
Владимир Путин выступает на мероприятии в концертном зале Зарядье в Москве в честь Дня города. - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поздравил москвичей с днем города.
"По сложившейся традиции в начале осени мы отмечаем день Москвы. И от всей души поздравляю с праздником москвичей", - сказал Путин, выступая в московском концертном зале "Зарядье" ко Дню города.
Москва занимает второе место среди крупнейших городских экономик планеты, заявил Владимир Путин, поздравляя москвичей.
"Столица занимает второе место в мире среди крупнейших городских экономик планеты", - сказал Путин, выступая в столичном "Зарядье" в День города.
Владимир Путин назвал Москву одним из лучших городов планеты.
"Не только москвичи, все, кто искренне любит нашу столицу, считают ее одним из лучших городов планеты. Полностью с этой оценкой согласен, так оно и есть", - сказал президент.
Он также отметил, что в Москве происходит быстрое внедрение передовых технологий в городском хозяйстве, транспорте, здравоохранении и образовании.
"Важно, что в столице инновации тестируются в реальных условиях, что открывает быстрый путь к применению передовых продуктов в городском хозяйстве, транспорте, в образовании и здравоохранении", - сказал Путин.
Команда мэра Москвы Сергея Собянина добивается результатов, правильно расставляя приоритеты, заявил он.
"Вопрос в выборе приоритетов. И команде действующего мэра Москвы удается выбирать самое главное, вот на этом и сосредоточивают внимание - и добиваются результатов", - сказал Путин.
По мнению главы государства, Москва олицетворяет судьбу и историческую миссию России.

"Для миллионов людей она олицетворяет судьбу и историческую миссию России как государства-цивилизации", - заключил президент.

Также президент России отметил особую роль Москвы в поддержке специальной военной операции и вооруженных сил страны.
"В культурном, нравственном коде москвичей и всего нашего многонационального народа чувство высокой ответственности за судьбу Родины, готовность всегда прийти на помощь, подставить плечо. Это проявляется в широком развитии в столице благотворительности и меценатства, волонтерского движения. И, конечно, в поддержке наших вооруженных сил", - сказал глава государства, выступая в столичном "Зарядье" в День города.
Путин добавил, что десятки тысяч москвичей доблестно сражаются на передовой.
