Пожар в селе Скворцово под Симферополем полностью потушили
Пожар в селе Скворцово под Симферополем полностью потушили - РИА Новости Крым, 13.09.2025
Пожар в селе Скворцово под Симферополем полностью потушили
Ландшафтный пожар на 10 гектарах вблизи села Скворцово под Симферополем ликвидировали, сообщают в региональной главке МЧС России. РИА Новости Крым, 13.09.2025
2025-09-13T12:24
2025-09-13T12:24
2025-09-13T12:24
гу мчс рф по республике крым
крым
пожар в симферопольском районе крыма
новости крыма
происшествия
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. Ландшафтный пожар на 10 гектарах вблизи села Скворцово под Симферополем ликвидировали, сообщают в региональной главке МЧС России."11:50 - ликвидация", – говорится в сообщении.Сухая растительность вспыхнула в Симферопольском районе утром в субботу. Быстрому распространению пламени способствовали жаркая и ветреная погода. На месте работали 48 человек специалистов и волонтеров, а также 16 единиц техники.Ранее сообщалось, что в западных и центральных районах Крыма с 11 по 14 сентября сохранится чрезвычайная пожарная опасность, объявлено штормовое предупреждение.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Под Симферополем вспыхнул пожар: огонь охватил около 10 гектаровПожар на крокодиловой ферме в Ейске: данных о погибших хищниках нетВ Ейске горела крокодиловая ферма
