https://crimea.ria.ru/20250913/pozhar-v-sele-skvortsovo-pod-simferopolem-polnostyu-potushili-1149417816.html

Пожар в селе Скворцово под Симферополем полностью потушили

Пожар в селе Скворцово под Симферополем полностью потушили - РИА Новости Крым, 13.09.2025

Пожар в селе Скворцово под Симферополем полностью потушили

Ландшафтный пожар на 10 гектарах вблизи села Скворцово под Симферополем ликвидировали, сообщают в региональной главке МЧС России. РИА Новости Крым, 13.09.2025

2025-09-13T12:24

2025-09-13T12:24

2025-09-13T12:24

гу мчс рф по республике крым

крым

пожар в симферопольском районе крыма

новости крыма

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/06/1142433182_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6a0b7f68bcbb5e0e9ef69f265a80891e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. Ландшафтный пожар на 10 гектарах вблизи села Скворцово под Симферополем ликвидировали, сообщают в региональной главке МЧС России."11:50 - ликвидация", – говорится в сообщении.Сухая растительность вспыхнула в Симферопольском районе утром в субботу. Быстрому распространению пламени способствовали жаркая и ветреная погода. На месте работали 48 человек специалистов и волонтеров, а также 16 единиц техники.Ранее сообщалось, что в западных и центральных районах Крыма с 11 по 14 сентября сохранится чрезвычайная пожарная опасность, объявлено штормовое предупреждение.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Под Симферополем вспыхнул пожар: огонь охватил около 10 гектаровПожар на крокодиловой ферме в Ейске: данных о погибших хищниках нетВ Ейске горела крокодиловая ферма

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гу мчс рф по республике крым, крым, пожар в симферопольском районе крыма, новости крыма, происшествия