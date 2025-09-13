Поедемте на бал: сотрудница Ливадийского музея шьет исторические костюмы

https://crimea.ria.ru/20250913/poedemte-na-bal-sotrudnitsa-livadiyskogo-muzeya-shet-istoricheskie-kostyumy-1149182854.html

Екатерина Новожилова с детства шила и с детства интересовалась историей моды. Теперь ей, младшему научному сотруднику Ливадийского дворца-музея, очень помогают в работе навыки, которые она приобрела самостоятельно – Екатерина может одеть как принцессу не только себя, но и любого из коллег. О том, как правильно шить и носить корсеты и сколько может стоить бальное платье, Екатерина рассказала корреспонденту РИА Новости Крым.РИА Новости Крым продолжает проект о крымчанах редких профессий. Кто они, чем занимаются и кто пользуется их услугами – в спецпроекте "Штучная работа".– Я с детства интересовалась историей, но так сложилось, что пошла учиться на экономический факультет. Это был 2008 год, в то время очень часто шли в эту профессию, плюс настояли родители. Но я всегда была человеком творческим, мечтала быть дизайнером одежды. Шить начала лет с пяти. Мне с детства очень нравились костюмированные фильмы – "Анжелика", старый французский кинематограф. Это сейчас я уже смотрю и понимаю, что они рассчитаны больше на массового зрителя, и там про историю костюма толком ничего нет – все скорее эффектно и блестяще, чем исторически, – рассказывает Екатерина.И вспоминает, что когда ей было 22 года, она пришла на занятия историческими танцами, где нужно было обязательно обзавестись костюмом. И Екатерина поняла, что не пойдет его ни у кого заказывать – ей нужен был индивидуальный интересный образ, который будет выбиваться из общего ряда. И вот в 2013 году она начала заниматься историческим костюмом, шить платья, изучать музейные коллекции и книги по этой теме.Экскурсовод в Ливадийском дворце и занятия историческим костюмом – это параллельные истории. Екатерина искала себя в профессиональной сфере, потому что с ее интересами найти работу по душе не очень-то просто. Поработала она по основной специальности, пробовала другие варианты – отдушиной всегда было шитье. Екатерина активно занималась историческими танцами, посещала балы, выступала в разных дворцах, музеях. И через четыре года после начала занятий историческим костюмом пришла работать в музей. Здесь в туристический сезон работа длится допоздна и увлечение отошло на второй план.– У меня были единичные случаи, когда я шила для кого-то, потому что это все-таки настолько трудозатратно, что нужно или работать на полную ставку, или заниматься шитьем. Поскольку у меня обычная работа, пятидневка, то на шитье остается только свободное время. Но, когда я организовывала театрализованные экскурсии во дворце и для реализации моей идеи не хватало имеющихся у меня костюмов, мне понадобилось изготовить несколько платьев для участниц экскурсии. Замысел был очень масштабный: поскольку сюжет охватывал период более 50 лет, то следовало также отразить историю моды за это время. У нас в музее есть интересные темы, связанные с Ливадией – это не только эпоха императора Николая II, но и Александра II, и Александра III, – вспоминает костюмер.И рассказывает, что ей всегда была очень интересна судьба и личность супруги Александра II, императрицы Марии Александровны – в чем-то она стала для Екатерины примером: удивляло ее умение стойко переносить жизненные невзгоды и делать то, что велит долг, а не желание.– Современники ее не совсем понимали, не вполне оценили. История жизни императрицы несколько трагична: император уже в зрелые годы увлекся девушкой намного моложе себя и завел вторую семью. А Мария Александровна любила мужа и очень достойно продолжала нести свой крест. Эта история так меня взволновала и заинтересовала, что к 200-летнему юбилею со дня рождения государыни я задумала сделать театрализованную экскурсию, которая бы охватила период с ее юности до того времени, когда ее не стало: начиналось действие экскурсии примерно с 1843 года, а заканчивалось спустя 14 лет после смерти Марии Александровны, в 1894, – рассказывает Екатерина.– Для меня очень важно, чтобы костюмы жили. Мне хочется, чтобы зрители видели воссоздание истории с правильным самоощущением героев. Наши сотрудники глубоко изучают историю, это не модели, не актеры, но те, кто глубоко в теме. И каждый рассказ определенного героя был максимально насыщен информацией, полезной для слушателей, – подчеркивает костюмер.И делится мнением, что от мироощущения того, кто надевает исторический костюм, зависит, как он на нем будет сидеть. В старину у многих людей была привычка постоянно держать спину ровно и следить за своей осанкой. В интервью тех, кто занимается историческим костюмом в кино, Екатерина читала о таком понятии как "брючная походка", то есть размашистая походка, ориентированная на удобную обувь. В XIX столетии большой спешки не было, очень ценился ровный плавный ход, умение правильно держать себя, быть сдержанным и не "кричать" ничем – ни манерами, ни одеждой. Самым лучшим тоном считалось не выделяться среди окружающих слишком модным и ярким нарядом. И аристократия могла отличить "своих" от "не своих" по манере держаться.– В то время непременно носили корсеты. Их было такое разнообразие, которое современным корсетным мастерам даже и не снилось. Корсеты были для разных видов деятельности: утренний, который мог быть более свободным, дневной корсет, нарядный белый свадебный корсет, корсет для верховой езды, для занятий гимнастикой – он был покороче. Были корсеты для беременных – это то, что пугает наших современников, но на самом деле это просто бандажи, имеющие шнуровку в области живота, которая с увеличением срока беременности постепенно распускалась. Набор женского белья был очень обширным: нательная рубашка, или денная рубашка, панталоны, корсет, короткая нижняя юбка, одна либо несколько длинных нижних юбок, накорсетник, – перечисляет собеседница.– Ткани, кружево, фурнитуру сейчас можно заказать, поискав нужное по всей России, а кто-то даже за границей покупает. Все это нужно действительно с трудом находить, но, тем не менее, это реально. Мне всегда интересна ткань с изюминкой, чтобы это был какой-нибудь необычный жаккард. А сейчас жаккарды сплошь синтетические и стрейчевые, с явным люрексом. Такого в старину не было. В целом 150 лет тому назад нередко было более плотное плетение, более надежный и долговечный материал. Бывает такое, что современное кружево вы можете купить за, условно говоря, 500 рублей метр и антикварное – за такую же цену. Могу материалы на одно платье собирать по пять лет: там купила кружево, там пуговки, – рассказывает Екатерина.– В среднем бальное платье, созданное по всем канонам, будет стоить очень дорого. Вот давайте считать только по ценам на материалы, но мы должны иметь в виду, что бальное платье подразумевает то, что вы не можете его надеть без соответствующего комплекта белья. Это, как минимум, нательная рубашка, панталончики, корсет, нижняя юбка. Только на ткань и отделку для белья, не считая корсета, можем спокойно потратить тысяч десять. И это то, что никто не видит – это только для вашего ощущения и правильной посадки платья. В корсете есть дорогая металлическая застежка-бюск – она может стоить 2 тысячи рублей. Прочие материалы на корсет могут обойтись еще в 4–5 тысяч рублей. Также в идеале необходим накорсетник, чтобы рельефы корсета не проступали под платьем. Теперь уже переходим к верхнему платью. Если, например, материала на платье мы возьмем метров семь, а бывает, конечно, и больше, стоимость у нас будет тысячи по две за метр плюс фурнитура, то мы можем только на материалы для платья затратить 20-30 тысяч. Это все примерные цены плюс стоимость работы, которую я не считаю, – перечисляет костюмер.– Что касается шляп, то можно приобрести современную соломенную шляпку, ее задекорировать. Очень люблю гребни. Современные, напоминающие антикварные, купить, конечно, можно, но они проще. Лучше приобрести антикварные, они куда интереснее, элегантнее, сложнее, но и стоят соответственно. С перчатками часто приходится поступаться исторической правдой, потому что в широком доступе продаются синтетические. Если уже совсем озадачиваться, можно найти антикварные, сшитые из тонкой кожи. Обувь я заказывала у частного мастера, но даже бархатные бантики для туфель расшивала бисером сама. К мужскому костюму я подступаюсь уже долго. Для него, пожалуй, проще выбирать ткани, но там не получится создать идеальную посадку только за счет швов, нужно правильно использовать влажно-тепловую обработку – придавать деталям кроя определенную форму с помощью утюга и пара. Очень хочу начать, я мужу уже обещала, – рассказывает собеседница.– Я шью исторические платья разных эпох, начиная с ампира. У нас в Крыму очень востребована одежда периода Крымской войны – это кринолины. Затем в истории моды настала эпоха турнюров – это очень сложный силуэт, у меня такое платье в процессе пошива. Сейчас еще занимаюсь платьем эпохи ар-нуво. Это мой самый любимый период в истории моды, самый женственный, с очень сложной отделкой. В нем силуэт достигается с помощью специального белья, и особый корсет нужен, и накладки на бедра, и нижние юбки с обилием кружев", – перечисляет Екатерина.– Без работы в музее у меня было бы, наверное, более поверхностное ощущение эпохи. А для меня глубокое понимание принципиально важно, чтобы знакомить современников со старинной культурой, чтобы у них не было представления, что в истории моды существовали только кринолины, букли, странные парики, чтобы они знали, как много было хорошего вкуса. Мне было бы очень интересно работать художником по костюмам для театра либо кино. Но, вероятно, то, чем я люблю заниматься – историческая реконструкция – для кинопроизводства в ряде случаев оказалось бы слишком затратным", – подытожила костюмер.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым: Золотая нить судьбы: вышивальщица из Крыма освоила уникальную техникуЗолото мира: единственный в Крыму медовый сомелье рассказала о меде"Море – это дом": инструктор по дайвингу о тайнах крымских глубин

