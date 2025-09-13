https://crimea.ria.ru/20250913/otkrytie-kosmicheskogo-tsentra-v-moskve-i-zayavlenie-trampa-glavnoe-za-den-1149424310.html

Открытие космического центра в Москве и заявление Трампа: главное за день

Открытие космического центра в Москве и заявление Трампа: главное за день - РИА Новости Крым, 13.09.2025

Открытие космического центра в Москве и заявление Трампа: главное за день

Москва отмечает день города: поздравление президента РФ Владимира Путина и открытие космического центра. Американский лидер Дональд Трамп заявил о готовности... РИА Новости Крым, 13.09.2025

2025-09-13T21:33

2025-09-13T21:33

2025-09-13T20:12

главное за день

крым

в мире

новости

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/0d/1149427918_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_81eb666f33e392a1d294039c76c253e7.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. Москва отмечает день города: поздравление президента РФ Владимира Путина и открытие космического центра. Американский лидер Дональд Трамп заявил о готовности ввести серьезные санкции против России при поддержке НАТО. Армия России освободила Новониколаевку в Днепропетровской области. Три человека пострадали после детонации БПЛА возле пассажирского автобуса в Белгороде. Новое мощное землетрясение произошло на Камчатке. "Азимут" возобновит полеты в Турцию и Армению из аэропорта Краснодар. Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова рассказала о попытках атак на цифровую инфраструктуру выборов.О главных событиях этого дня – в подборке РИА Новости Крым.Москва отмечает день городаПрезидент России Владимир Путин поздравил москвичей с днем города.Он назвал Москву одним из лучших городов планеты.Кроме того, президент во время своей речи заявил, что Россия должна сохранить лидерские позиции в сфере освоения и изучения космоса. В честь праздника глава государства совместно с мэром Москвы Сергеем Собяниным и главой "Роскосмоса" Дмитрием Бакановым официально открыли новый Национальный космический центр (НКЦ).США готовы ввести серьезные санкции против РоссииПрезидент США Дональд Трамп заявил о готовности ввести строгие санкции против России, если все страны НАТО согласятся на аналогичные меры и прекратят закупки российской нефти."Я готов ввести серьезные санкции в отношении России, когда все страны НАТО согласятся и начнут делать то же самое и когда все страны НАТО прекратят покупать нефть у России", – написал Трамп в социальной сети Truth Social.Армия России освободила НовониколаевкуРоссийская группировка войск "Восток" освободила Новониколаевку в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны РФ."В результате активных наступательных действий подразделений группировки войск "Восток" освобожден населенный пункт Новониколаевка Днепропетровской области", - говорится в сводке российского ведомства.БПЛА сдетонировал возле пассажирского автобусаТри человека, включая девушку-подростка, пострадали в результате детонации БПЛА возле пассажирского автобуса в Белгороде, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Он уточнил, что 16-летнюю девушку с осколочным ранением плеча бригада СМП доставляет в детскую областную клиническую больницу, еще двух взрослых пострадавших для обследования доставляют в городскую больницу №2 Белгорода, транспортное средство повреждено.Новое мощное землетрясение на КамчаткеСейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,3 в Тихом океане, у восточного побережья Камчатки - подземные толчки ощущались в населенных пунктах полуострова, сообщили в Камчатском филиале ФИЦ единой геофизической службы РАН.Вместе с тем, по данным приборов Камчатской группы реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН (KVERT), магнитуда сейсмособытия составила 7,7.По данным геофизической службы, эпицентр подземного толчка располагался в 123 километрах от Петропавловска-Камчатского. Очаг землетрясения залегал на глубине 46,8 километра.Возобновят полеты в Турцию и Армению из КраснодараАвиакомпания "Азимут" в сентябре возобновит полеты в Стамбул, Анталью и Ереван из базового аэропорта Краснодар, сообщает РИА Новости."Авиакомпания Азимут, авиаперевозчик юга России, сообщает о возобновлении выполнения авиарейсов из базового аэропорта Краснодар с 17 сентября в Стамбул, с 27 сентября в Анталью и с 23 сентября в Ереван, продажа авиабилетов открыта", - говорится в сообщении.Попытки подорвать цифровую инфраструктуру выборовЦИК фиксирует попытки подорвать цифровую инфраструктуру выборов, зафиксировано порядка 100 атак на инфраструктуру ДЭГ, сообщила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова.Выборы проходят в регионах России с 12 по 14 сентября. В единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - проходят прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона предстоит выбрать депутатам окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов.Кроме того, депутатов региональных парламентов выберут в 11 субъектах РФ, в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходят в 81 регионе России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250913/chp-na-zheleznoy-doroge-v-orlovskoy-oblasti---chto-izvestno-1149428096.html

https://crimea.ria.ru/20250913/v-londone-prokhodit-masshtabnaya-aktsiya-protiv-migratsionnoy-politiki-1149426142.html

https://crimea.ria.ru/20250913/podrostki-v-sevastopole-sozdali-15-istoricheskikh-igr-na-forume-istoki-1149427616.html

https://crimea.ria.ru/20250913/veteran-mikhail-latokha-v-100-let-progolosoval-na-vyborakh-v-sevastopole-1149422126.html

https://crimea.ria.ru/20250913/v-sevastopole-v-etom-godu-otremontiruyut-105-dorog-i-odin-most-1149420997.html

https://crimea.ria.ru/20250913/poedemte-na-bal-sotrudnitsa-livadiyskogo-muzeya-shet-istoricheskie-kostyumy-1149182854.html

https://crimea.ria.ru/20250913/veteran-mikhail-latokha-v-100-let-progolosoval-na-vyborakh-v-sevastopole-1149422126.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

главное за день, крым, в мире, новости, общество