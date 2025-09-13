Рейтинг@Mail.ru
Открытие космического центра в Москве и заявление Трампа: главное за день - РИА Новости Крым, 13.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250913/otkrytie-kosmicheskogo-tsentra-v-moskve-i-zayavlenie-trampa-glavnoe-za-den-1149424310.html
Открытие космического центра в Москве и заявление Трампа: главное за день
Открытие космического центра в Москве и заявление Трампа: главное за день - РИА Новости Крым, 13.09.2025
Открытие космического центра в Москве и заявление Трампа: главное за день
Москва отмечает день города: поздравление президента РФ Владимира Путина и открытие космического центра. Американский лидер Дональд Трамп заявил о готовности... РИА Новости Крым, 13.09.2025
2025-09-13T21:33
2025-09-13T20:12
главное за день
крым
в мире
новости
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/0d/1149427918_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_81eb666f33e392a1d294039c76c253e7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. Москва отмечает день города: поздравление президента РФ Владимира Путина и открытие космического центра. Американский лидер Дональд Трамп заявил о готовности ввести серьезные санкции против России при поддержке НАТО. Армия России освободила Новониколаевку в Днепропетровской области. Три человека пострадали после детонации БПЛА возле пассажирского автобуса в Белгороде. Новое мощное землетрясение произошло на Камчатке. "Азимут" возобновит полеты в Турцию и Армению из аэропорта Краснодар. Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова рассказала о попытках атак на цифровую инфраструктуру выборов.О главных событиях этого дня – в подборке РИА Новости Крым.Москва отмечает день городаПрезидент России Владимир Путин поздравил москвичей с днем города.Он назвал Москву одним из лучших городов планеты.Кроме того, президент во время своей речи заявил, что Россия должна сохранить лидерские позиции в сфере освоения и изучения космоса. В честь праздника глава государства совместно с мэром Москвы Сергеем Собяниным и главой "Роскосмоса" Дмитрием Бакановым официально открыли новый Национальный космический центр (НКЦ).США готовы ввести серьезные санкции против РоссииПрезидент США Дональд Трамп заявил о готовности ввести строгие санкции против России, если все страны НАТО согласятся на аналогичные меры и прекратят закупки российской нефти."Я готов ввести серьезные санкции в отношении России, когда все страны НАТО согласятся и начнут делать то же самое и когда все страны НАТО прекратят покупать нефть у России", – написал Трамп в социальной сети Truth Social.Армия России освободила НовониколаевкуРоссийская группировка войск "Восток" освободила Новониколаевку в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны РФ."В результате активных наступательных действий подразделений группировки войск "Восток" освобожден населенный пункт Новониколаевка Днепропетровской области", - говорится в сводке российского ведомства.БПЛА сдетонировал возле пассажирского автобусаТри человека, включая девушку-подростка, пострадали в результате детонации БПЛА возле пассажирского автобуса в Белгороде, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Он уточнил, что 16-летнюю девушку с осколочным ранением плеча бригада СМП доставляет в детскую областную клиническую больницу, еще двух взрослых пострадавших для обследования доставляют в городскую больницу №2 Белгорода, транспортное средство повреждено.Новое мощное землетрясение на КамчаткеСейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,3 в Тихом океане, у восточного побережья Камчатки - подземные толчки ощущались в населенных пунктах полуострова, сообщили в Камчатском филиале ФИЦ единой геофизической службы РАН.Вместе с тем, по данным приборов Камчатской группы реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН (KVERT), магнитуда сейсмособытия составила 7,7.По данным геофизической службы, эпицентр подземного толчка располагался в 123 километрах от Петропавловска-Камчатского. Очаг землетрясения залегал на глубине 46,8 километра.Возобновят полеты в Турцию и Армению из КраснодараАвиакомпания "Азимут" в сентябре возобновит полеты в Стамбул, Анталью и Ереван из базового аэропорта Краснодар, сообщает РИА Новости."Авиакомпания Азимут, авиаперевозчик юга России, сообщает о возобновлении выполнения авиарейсов из базового аэропорта Краснодар с 17 сентября в Стамбул, с 27 сентября в Анталью и с 23 сентября в Ереван, продажа авиабилетов открыта", - говорится в сообщении.Попытки подорвать цифровую инфраструктуру выборовЦИК фиксирует попытки подорвать цифровую инфраструктуру выборов, зафиксировано порядка 100 атак на инфраструктуру ДЭГ, сообщила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова.Выборы проходят в регионах России с 12 по 14 сентября. В единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - проходят прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона предстоит выбрать депутатам окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов.Кроме того, депутатов региональных парламентов выберут в 11 субъектах РФ, в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходят в 81 регионе России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250913/chp-na-zheleznoy-doroge-v-orlovskoy-oblasti---chto-izvestno-1149428096.html
https://crimea.ria.ru/20250913/v-londone-prokhodit-masshtabnaya-aktsiya-protiv-migratsionnoy-politiki-1149426142.html
https://crimea.ria.ru/20250913/podrostki-v-sevastopole-sozdali-15-istoricheskikh-igr-na-forume-istoki-1149427616.html
https://crimea.ria.ru/20250913/veteran-mikhail-latokha-v-100-let-progolosoval-na-vyborakh-v-sevastopole-1149422126.html
https://crimea.ria.ru/20250913/v-sevastopole-v-etom-godu-otremontiruyut-105-dorog-i-odin-most-1149420997.html
https://crimea.ria.ru/20250913/poedemte-na-bal-sotrudnitsa-livadiyskogo-muzeya-shet-istoricheskie-kostyumy-1149182854.html
https://crimea.ria.ru/20250913/veteran-mikhail-latokha-v-100-let-progolosoval-na-vyborakh-v-sevastopole-1149422126.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/0d/1149427918_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_eecf7be519f062aa6b6224ec5726d18c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
главное за день, крым, в мире, новости, общество
Открытие космического центра в Москве и заявление Трампа: главное за день

Новые санкции США против России и открытие космического центр в Москве – главное за день

21:33 13.09.2025
 
© POOL / Перейти в фотобанкОткрытие Национального космического центра
Открытие Национального космического центра
© POOL
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. Москва отмечает день города: поздравление президента РФ Владимира Путина и открытие космического центра. Американский лидер Дональд Трамп заявил о готовности ввести серьезные санкции против России при поддержке НАТО. Армия России освободила Новониколаевку в Днепропетровской области. Три человека пострадали после детонации БПЛА возле пассажирского автобуса в Белгороде. Новое мощное землетрясение произошло на Камчатке. "Азимут" возобновит полеты в Турцию и Армению из аэропорта Краснодар. Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова рассказала о попытках атак на цифровую инфраструктуру выборов.
О главных событиях этого дня – в подборке РИА Новости Крым.

Москва отмечает день города

Президент России Владимир Путин поздравил москвичей с днем города.
"По сложившейся традиции в начале осени мы отмечаем день Москвы. И от всей души поздравляю с праздником москвичей… Столица занимает второе место в мире среди крупнейших городских экономик планеты ", - сказал Путин, выступая в московском концертном зале "Зарядье" ко Дню города.
Он назвал Москву одним из лучших городов планеты.
Кроме того, президент во время своей речи заявил, что Россия должна сохранить лидерские позиции в сфере освоения и изучения космоса. В честь праздника глава государства совместно с мэром Москвы Сергеем Собяниным и главой "Роскосмоса" Дмитрием Бакановым официально открыли новый Национальный космический центр (НКЦ).
"Это настоящий штаб управления российской космонавтикой. Сложившийся инженерно-технический комплекс, который связывает воедино науку, образование и производство. И, безусловно, он укрепляет роль Москвы как важнейшей в стране площадки ускоренного технологического, индустриального, научного развития", - сказал Путин
Железнодорожный светофор - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
19:52
ЧП на железной дороге в Орловской области - что известно

США готовы ввести серьезные санкции против России

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности ввести строгие санкции против России, если все страны НАТО согласятся на аналогичные меры и прекратят закупки российской нефти.
"Я готов ввести серьезные санкции в отношении России, когда все страны НАТО согласятся и начнут делать то же самое и когда все страны НАТО прекратят покупать нефть у России", – написал Трамп в социальной сети Truth Social.
Массовые демонстрации в Лондоне
18:35
В Лондоне проходит масштабная акция против миграционной политики

Армия России освободила Новониколаевку

Российская группировка войск "Восток" освободила Новониколаевку в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны РФ.
"В результате активных наступательных действий подразделений группировки войск "Восток" освобожден населенный пункт Новониколаевка Днепропетровской области", - говорится в сводке российского ведомства.
Подростки в Севастополе создали 15 исторических игр на форуме Истоки
19:43
Подростки в Севастополе создали 15 исторических игр на форуме "Истоки"

БПЛА сдетонировал возле пассажирского автобуса

Три человека, включая девушку-подростка, пострадали в результате детонации БПЛА возле пассажирского автобуса в Белгороде, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Он уточнил, что 16-летнюю девушку с осколочным ранением плеча бригада СМП доставляет в детскую областную клиническую больницу, еще двух взрослых пострадавших для обследования доставляют в городскую больницу №2 Белгорода, транспортное средство повреждено.
Михаил Степанович Латоха лично принял участие в выборах губернатора Севастополя
17:28
Ветеран Михаил Латоха в 100 лет проголосовал на выборах в Севастополе

Новое мощное землетрясение на Камчатке

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,3 в Тихом океане, у восточного побережья Камчатки - подземные толчки ощущались в населенных пунктах полуострова, сообщили в Камчатском филиале ФИЦ единой геофизической службы РАН.
Вместе с тем, по данным приборов Камчатской группы реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН (KVERT), магнитуда сейсмособытия составила 7,7.
По данным геофизической службы, эпицентр подземного толчка располагался в 123 километрах от Петропавловска-Камчатского. Очаг землетрясения залегал на глубине 46,8 километра.
В Севастополе в этом году отремонтируют 105 дорог и один мост
16:18
В Севастополе в этом году отремонтируют 105 дорог и один мост

Возобновят полеты в Турцию и Армению из Краснодара

Авиакомпания "Азимут" в сентябре возобновит полеты в Стамбул, Анталью и Ереван из базового аэропорта Краснодар, сообщает РИА Новости.
"Авиакомпания Азимут, авиаперевозчик юга России, сообщает о возобновлении выполнения авиарейсов из базового аэропорта Краснодар с 17 сентября в Стамбул, с 27 сентября в Анталью и с 23 сентября в Ереван, продажа авиабилетов открыта", - говорится в сообщении.
Екатерина Новожилова в Ливадийском дворце в платье эпохи кринолинов (1850-е)
08:48Проект о людях редких профессий "Штучная работа"
Поедемте на бал: сотрудница Ливадийского музея шьет исторические костюмы

Попытки подорвать цифровую инфраструктуру выборов

ЦИК фиксирует попытки подорвать цифровую инфраструктуру выборов, зафиксировано порядка 100 атак на инфраструктуру ДЭГ, сообщила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова.
Выборы проходят в регионах России с 12 по 14 сентября. В единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - проходят прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона предстоит выбрать депутатам окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов.
Кроме того, депутатов региональных парламентов выберут в 11 субъектах РФ, в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходят в 81 регионе России.
Михаил Степанович Латоха лично принял участие в выборах губернатора Севастополя
17:28
Ветеран Михаил Латоха в 100 лет проголосовал на выборах в Севастополе
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Главное за деньКрымВ миреНовостиОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:07Движение поездов в Орловской области открыли по альтернативному маршруту
22:03ЧП в Орловской области: погибли сотрудники Росгвардии
21:43В Севастополе завершился второй день голосования
21:33Открытие космического центра в Москве и заявление Трампа: главное за день
21:22ЧП в Орловской области: Курск отправил 18 автобусов для пассажиров поезда
21:05В Госдуме оценили недавние итоги тестирования детей мигрантов
20:46Куда нести отработанные батарейки – адреса пунктов в Крыму
20:05В Севастополе женщина сбила трех человек на переходе
19:52ЧП на железной дороге в Орловской области - что известно
19:43Подростки в Севастополе создали 15 исторических игр на форуме "Истоки"
19:0838 беспилотников сбиты над Крымом и регионами России
19:05Крымский мост сейчас - обстановка на 19 часов
18:57В горах Крыма спасли женщину
18:35В Лондоне проходит масштабная акция против миграционной политики 0:50
18:10Явка на выборах губернатора Севастополя превысила показатель 2020 года
17:39В Славянске-на-Кубани два авто врезались в витрину продуктового магазина
17:28Ветеран Михаил Латоха в 100 лет проголосовал на выборах в Севастополе
17:17Работы в гурзуфском парке затягиваются из-за доработок проекта
16:47В Севастополе второй рез за день закрыли рейд
16:35В Севастополе такси сбило 13-летнего подростка на пешеходном переходе
Лента новостейМолния