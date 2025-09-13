https://crimea.ria.ru/20250913/novosti-svo-kiev-prodolzhaet-teryat-lyudey-i-tekhniku-tysyachami-1149418293.html

Новости СВО: Киев продолжает терять людей и технику тысячами

Новости СВО: Киев продолжает терять людей и технику тысячами

2025-09-13T13:05

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. За последние сутки Украина потеряла больше 1300 военнослужащих, уничтожено более 40 единиц бронетехники и артиллерии, а также сбито 340 беспилотных летательных аппаратов, сообщает Минобороны РФ.В районе Сумской области подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям четырех механизированных, десантно-штурмовой бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Алексеевка, Павловка, Юнаковка и Садки.На харьковском направлении российские силы поразили подразделения мотопехотной бригады, штурмового полка, бригады территориальной обороны и пограничного отряда Украины в районах Волчанска, Чугуновки и Артельного.Ликвидированы до 160 украинских военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, десять автомобилей и артиллерийское орудие, восемь складов боеприпасов и материальных средств.Подразделения группировки "Запад" улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике танковой, четырех механизированных и штурмовой бригад ВСУ в районах Подолы и Глушковка Харьковской области, а также в населенных пунктах Крымки и Кировск ДНР. Потери украинских войск составили более 240 человек, три боевые бронированные машины западного производства, 23 автомобиля и артиллерийское орудие. Уничтожены радиолокационная станция контрбатарейной борьбы американского производства, семь станций РЭБ и пять складов боеприпасов.Подразделения группировки "Южная" заняли более выгодные позиции в районах Северска, Пазено, Краматорска, Дружковки, Константиновки и Степановки Донецкой Народной Республики. Нанесены удары по формированиям двух механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад территориальной обороны, бригады нацгвардии и "Иностранного легиона". Потери противника достигли 185 военнослужащих, уничтожены танк, две боевые бронированные машины, десять автомобилей, артиллерийское орудие, две станции радиоэлектронной борьбы и семь складов боеприпасов, горючего и материальных средств.Группировка "Центр" продолжила продвижение в глубину обороны ВСУ и ударили по пяти механизированным, егерской, штурмовой, трем десантно-штурмовым бригадам, двум штурмовым полкам, бригадам морской пехоты, территориальной обороны и нацгвардии в районах Новопавловки, Родинского, Димитрова, Красноармейска и Муравки Донецкой Народной Республики. Потери украинских формирований оцениваются в 480 военнослужащих, уничтожены две боевые бронированные машины, девять автомобилей и два орудия полевой артиллерии.Группировка "Восток" освободила населенный пункт Новониколаевка Днепропетровской области, поразив формирования механизированных и штурмовой бригад ВСУ, а также бригады территориальной обороны в районах Коломийцы и Калиновское Днепропетровской области, Червоное и Дорожнянка Запорожской области. Потери противника превысили 240 военнослужащих, уничтожены десять автомобилей, 155-мм гаубица М777 производства США и склад материальных средств.Подразделения группировки "Днепр" уничтожили механизированную, горно-штурмовую, десантно-штурмовую бригады ВСУ, а также бригады морской пехоты и территориальной обороны в районах Веселянка, Орехов и Червоноднепровка Запорожской области, а также Львово и Тягинка Херсонской области. Потери украинских подразделений составили свыше 65 военнослужащих, уничтожены боевая бронированная машина, восемь автомобилей, артиллерийское орудие, пять станций радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов и материальных средств.Кроме того, оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок российских войск нанесли удары по 157 пунктам управления, площадкам запуска и местам хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников. Средствами противовоздушной обороны сбиты три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 340 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

