Мопедист погиб в лобовом столкновении с авто в Новокубанском районе
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. 68-летний мужчина погиб утром в субботу при лобовом столкновении мопеда с автомобилем в Новокубанском районе Краснодарского края, сообщают в региональном управлении МВД.Согласно данным правоохранительных органов, трагедия произошла около 06:30 на подъезде к усадьбе "Ленинская". Мопед Alpha, двигавшийся со стороны хутора Федоровского, выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль.На месте работают сотрудники госавтоинспекции. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.Ранее сообщалось, что грузовик-бетонсмеситель на полном ходу сбил троих подростков на питбайках на пересечении улиц в Михайловске Ставропольского края. В результате аварии 15-летний подросток погиб, остальные попали в больницу с тяжелыми травмами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трое подростков на питбайках врезались в бетономешалку – один погиб В Евпатории иномарка сбила восьмилетнего ребенкаНа Кубани подросток на питбайке влетел в КамАЗ
