Мопедист погиб в лобовом столкновении с авто в Новокубанском районе - РИА Новости Крым, 13.09.2025
Мопедист погиб в лобовом столкновении с авто в Новокубанском районе
Мопедист погиб в лобовом столкновении с авто в Новокубанском районе
68-летний мужчина погиб утром в субботу при лобовом столкновении мопеда с автомобилем в Новокубанском районе Краснодарского края, сообщают в региональном... РИА Новости Крым, 13.09.2025
2025-09-13T11:25
2025-09-13T11:25
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. 68-летний мужчина погиб утром в субботу при лобовом столкновении мопеда с автомобилем в Новокубанском районе Краснодарского края, сообщают в региональном управлении МВД.Согласно данным правоохранительных органов, трагедия произошла около 06:30 на подъезде к усадьбе "Ленинская". Мопед Alpha, двигавшийся со стороны хутора Федоровского, выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль.На месте работают сотрудники госавтоинспекции. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.Ранее сообщалось, что грузовик-бетонсмеситель на полном ходу сбил троих подростков на питбайках на пересечении улиц в Михайловске Ставропольского края. В результате аварии 15-летний подросток погиб, остальные попали в больницу с тяжелыми травмами.
дтп, происшествия, новости, кубань, краснодарский край, мвд по краснодарскому краю
Мопедист погиб в лобовом столкновении с авто в Новокубанском районе

Пожилой мопедист погиб после выезда на встречную полосу в Новокубанском районе – МВД

11:25 13.09.2025
 
Дорожная ситуация - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. 68-летний мужчина погиб утром в субботу при лобовом столкновении мопеда с автомобилем в Новокубанском районе Краснодарского края, сообщают в региональном управлении МВД.
Согласно данным правоохранительных органов, трагедия произошла около 06:30 на подъезде к усадьбе "Ленинская". Мопед Alpha, двигавшийся со стороны хутора Федоровского, выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль.
"В результате ДТП водитель мопеда погиб на месте. Проводится проверка", – добавили в ведомстве.
На месте работают сотрудники госавтоинспекции. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Ранее сообщалось, что грузовик-бетонсмеситель на полном ходу сбил троих подростков на питбайках на пересечении улиц в Михайловске Ставропольского края. В результате аварии 15-летний подросток погиб, остальные попали в больницу с тяжелыми травмами.
