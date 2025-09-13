https://crimea.ria.ru/20250913/kuda-nesti-otrabotannye-batareyki--adresa-punktov-v-krymu-1149315708.html

Куда нести отработанные батарейки – адреса пунктов в Крыму

Куда нести отработанные батарейки – адреса пунктов в Крыму - РИА Новости Крым, 13.09.2025

Куда нести отработанные батарейки – адреса пунктов в Крыму

13.09.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. В Крыму расширят сеть пунктов приема отработанных батареек. Об этом проинформировала во вторник глава минэкологии РК Ольга Шевцова, а также опубликовала адреса действующих пунктов."Батарейки относятся ко второму классу опасных отходов. Неправильная утилизация приводит к негативному влиянию на окружающую среду. Сейчас использованные источники питания принимают некоторые представители бизнеса, банковской сферы, а также волонтеры. Сеть приема батареек планируется расширять с помощью привлечения автозаправочных станций, а также разработки карты с адресами пунктов приема", – написала министр в своем Telegram-канале.На сегодняшний день, по ее данным, пункты приема в Симферополе работают по адресам Набережная 60-летия СССР, 32, по улицам Киевской, 125-а, Пушкина, 7, Кечкеметская, 1, Севастопольская, 31а/2, а также по проспекту Кирова, 10.Керчане могут принести отработанные батарейки по адресам Ленина, 44, Козлова, 8, Советская,11, Мирошника, 28/30, Галины Петровой, 28, Горького, 3 и Орджоникидзе, 119.В Бахчисарае батарейки принимают по улице Фрунзе, 52-Б, в Красногвардейском – по Ленина,18, в Армянске – по улице Генерала Васильева, 5 и Симферопольской, 29. Актуальные адреса в Ялте: Москвская, 37, Киевская, 24,Крупской, 19, Маяковского 2-Б, в Феодосии – Чкалова 123-А, Земская, 6, 18 и 19, в Саках – Советская,9/11/15, в Белогорске – Нижнегорская, 3/7, в Красноперекопске Герало 22/1 и Индустриальная,10/205.Опасные отходы необходимо в целом выводить из класса ТКО, а в Крыму необходимо организовать систему их сбора, которая сейчас налажена не достаточно эффективно, заявлял ранее заместитель председателя Крымской региональной общественной организации "Экология и мир" Андрей Артов. О необходимости создания единой экоструктуры по утилизации опасных бытовых отходов ранее также заявлял член общественного совета при министерстве жилищно-коммунального хозяйства РК Андрей Гаук. По его словам, в Крыму стоит остро стоит вопрос по утилизации батареек, люминесцентных ламп, градусников и прочих опасных бытовых отходов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Готовы ли крымчане сдавать батарейки: экоактивист о переработке отходовВ Крыму назвали главную "мусорную" проблемуКуда вывозят отходы из Крыма и что нужно для их переработки в регионе

