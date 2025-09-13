Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост сейчас - очередь продолжает расти - РИА Новости Крым, 13.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20250913/krymskiy-most-seychas---ochered-prodolzhaet-rasti-1149419028.html
Крымский мост сейчас - очередь продолжает расти
Крымский мост сейчас - очередь продолжает расти - РИА Новости Крым, 13.09.2025
Крымский мост сейчас - очередь продолжает расти
В субботу днем на выезде с полуострова перед досмотровыми пунктами у Крымского моста проезда ждут более 1200 авто. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной... РИА Новости Крым, 13.09.2025
2025-09-13T14:13
2025-09-13T14:13
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
очереди на крымском мосту
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0d/1148688834_0:85:3340:1964_1920x0_80_0_0_d6286ab3373d5d22d2932c0ea6cf519a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. В субботу днем на выезде с полуострова перед досмотровыми пунктами у Крымского моста проезда ждут более 1200 авто. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.До четырех часов придется ожидать проезда по транспортному переходу через Керченский пролив тем, кто для путешествия выберет в ближайшие выходные.Ранее водителей предупредили, что проезд к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края разрешен только по федеральной трассе А-290 Новороссийск – Керчь, съезды к транспортному переходу со стороны станицы Тамань закрыты.Автотуристам напоминают, что на Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.Добраться в Крым с материка и обратно можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь &gt;&gt;&gt;&gt;Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крымский мост
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0d/1148688834_305:0:3036:2048_1920x0_80_0_0_bad435c19f450a4fbb7eb9a51ed9b4ed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крымский мост, очереди на крымском мосту, новости крыма
Крымский мост сейчас - очередь продолжает расти

Крымский мост сейчас - в очереди 1200 машин

14:13 13.09.2025
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАвтомобильная пробка перед Крымским мостом
Автомобильная пробка перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. В субботу днем на выезде с полуострова перед досмотровыми пунктами у Крымского моста проезда ждут более 1200 авто. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.

"Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 1219 транспортных средств. Время ожидания около трех часов", – сказано в сообщении по состоянию на 11 часов.

До четырех часов придется ожидать проезда по транспортному переходу через Керченский пролив тем, кто для путешествия выберет в ближайшие выходные.
Ранее водителей предупредили, что проезд к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края разрешен только по федеральной трассе А-290 Новороссийск – Керчь, съезды к транспортному переходу со стороны станицы Тамань закрыты.
Автотуристам напоминают, что на Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.
Добраться в Крым с материка и обратно можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.
Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостОчереди на Крымском мостуНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:31Россия должна оставаться лидером в части освоения космоса
15:29Путин, Собянин и Баканов открыли новый Национальный космический центр
15:04Трамп готов ввести санкции против России при поддержке всех стран НАТО
14:49Путин поздравил москвичей с Днем города
14:38Рейд в Севастополе снова открыт
14:13Крымский мост сейчас - очередь продолжает расти
13:39В Белгороде БПЛА сдетонировал возле пассажирского автобуса
13:05Новости СВО: Киев продолжает терять людей и технику тысячами
12:48"Азимут" возобновит полеты в Турцию и Армению из аэропорта Краснодар
12:37340 украинских БПЛА уничтожены за сутки
12:24Пожар в селе Скворцово под Симферополем полностью потушили
12:06Армия России освободила Новониколаевку в Днепропетровской области
11:56В Севастополе закрыли рейд
11:47Под Симферополем вспыхнул пожар: огонь охватил около 10 гектаров
11:25Мопедист погиб в лобовом столкновении с авто в Новокубанском районе
11:08Крымский мост сейчас - обстановка на 11 часов
10:32100 атак: ЦИК заявил о попытках подорвать цифровую инфраструктуру выборов
10:12Золотая наша Москва: что крымского есть в столице
09:31Борис Джонсон приехал в Одессу
09:01Голос, который не дрогнул: 70 лет легенде телевидения Татьяне Митковой
Лента новостейМолния