Крымский мост сейчас - очередь продолжает расти

В субботу днем на выезде с полуострова перед досмотровыми пунктами у Крымского моста проезда ждут более 1200 авто. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной... РИА Новости Крым, 13.09.2025

2025-09-13T14:13

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. В субботу днем на выезде с полуострова перед досмотровыми пунктами у Крымского моста проезда ждут более 1200 авто. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.До четырех часов придется ожидать проезда по транспортному переходу через Керченский пролив тем, кто для путешествия выберет в ближайшие выходные.Ранее водителей предупредили, что проезд к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края разрешен только по федеральной трассе А-290 Новороссийск – Керчь, съезды к транспортному переходу со стороны станицы Тамань закрыты.Автотуристам напоминают, что на Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.Добраться в Крым с материка и обратно можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

