Крым в субботу накроет холодный порывистый ветер - РИА Новости Крым, 12.09.2025
Крым в субботу накроет холодный порывистый ветер
Крым в субботу накроет холодный порывистый ветер - РИА Новости Крым, 12.09.2025
Крым в субботу накроет холодный порывистый ветер
В субботу в Крыму ожидается сухая, солнечная, но ветреная погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 12.09.2025
2025-09-13T00:01
2025-09-12T19:58
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. В субботу в Крыму ожидается сухая, солнечная, но ветреная погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15 градусов, днем +21...+23.В Севастополе малооблачно. Ветер северо-восточный ночью 5-10 м/с, днем 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +15...+17, днем +23...+25 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. В ночные часы температура воздуха от +16 до +19 градусов, днем от +21 до +25.В западных и центральных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в бассейнах рек полуострова будет сохраняться сложная гидрологическая обстановка, связанная с низкой меженью (маловодьем).
https://crimea.ria.ru/20250912/trekhdnevnyy-shtorm-nadvigaetsya-na-krym--1149388429.html
Крым в субботу накроет холодный порывистый ветер

В Крыму в субботу холодный порывистый ветер и до +25 градусов

00:01 13.09.2025
 
© РИА Новости КрымШторм в Керчи
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. В субботу в Крыму ожидается сухая, солнечная, но ветреная погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Температура воздуха ночью +10…+15 градусов, на побережье до +19, днем +20…+25 градусов, в горах +14…+19. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15 градусов, днем +21...+23.
В Севастополе малооблачно. Ветер северо-восточный ночью 5-10 м/с, днем 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +15...+17, днем +23...+25 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. В ночные часы температура воздуха от +16 до +19 градусов, днем от +21 до +25.
В западных и центральных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в бассейнах рек полуострова будет сохраняться сложная гидрологическая обстановка, связанная с низкой меженью (маловодьем).
Тучи и ветер
Вчера, 09:48
Трехдневный шторм надвигается на Крым
 
