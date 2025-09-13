https://crimea.ria.ru/20250913/krym-v-subbotu-nakroet-kholodnyy-poryvistyy-veter-1149222317.html
Крым в субботу накроет холодный порывистый ветер
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. В субботу в Крыму ожидается сухая, солнечная, но ветреная погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15 градусов, днем +21...+23.В Севастополе малооблачно. Ветер северо-восточный ночью 5-10 м/с, днем 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +15...+17, днем +23...+25 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. В ночные часы температура воздуха от +16 до +19 градусов, днем от +21 до +25.В западных и центральных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в бассейнах рек полуострова будет сохраняться сложная гидрологическая обстановка, связанная с низкой меженью (маловодьем).Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
"Температура воздуха ночью +10…+15 градусов, на побережье до +19, днем +20…+25 градусов, в горах +14…+19. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15 градусов, днем +21...+23.
В Севастополе малооблачно. Ветер северо-восточный ночью 5-10 м/с, днем 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +15...+17, днем +23...+25 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. В ночные часы температура воздуха от +16 до +19 градусов, днем от +21 до +25.
В западных и центральных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в бассейнах рек полуострова будет сохраняться сложная гидрологическая обстановка, связанная с низкой меженью (маловодьем).
